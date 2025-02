iHit Tech revolutioniert E-Zigaretten-Konsum mit bahnbrechender Ceramic-Coil-Technologie auf der TPE Expo 2025

LAS VEGAS, Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHit Tech, ein Unternehmen der SMISS Group und führender Anbieter von Verdampfungslösungen, hat auf der TPE Expo 2025 seine jüngsten Innovationen vorgestellt und damit neue Maßstäbe in der Vaping-Branche gesetzt. Im Mittelpunkt stand die bahnbrechende Ceramic-Coil-Technologie, die die Geschmacksperformance und das Benutzererlebnis gänzlich neu definiert.

iHit Solo: Ein Game-Changer in der Geschmacksübertragung

Die von iHit Tech vorgestellte, verbesserte iHit Solo-Technologie zeichnet sich durch ein seitliches Ceramic-Coil-Design aus, das die Geschmacksqualität herkömmlicher Mesh-Coil-Produkte weit übertrifft. Diese Innovation wird derzeit exklusiv von ausgewählten Marken getestet und soll in neue Hero-Produkte integriert werden, die 2025 auf den Markt kommen sollen.

„Die iHit Solo-Technologie ermöglicht eine völlig neue Art der Geschmacksübertragung“, kommentierte eine Vertreterin von iHit Tech. „Wir freuen uns, mit visionären Marken zusammenzuarbeiten, um Nutzern auf der ganzen Welt ein unvergleichliches Vaping-Erlebnis zu bieten.“

Die iHit Solo-Lösung, die mit 2-ml-Pods auf gängigen Geräten kompatibel ist, bietet im Vergleich zu herkömmlichen Pods nachweislich eine deutlich bessere Geschmacksperformance.

iHit Dual: Ceramic-Coil-Verdampfung mit bahnbrechenden Upgrades neu definiert

Die iHit Dual-Technologie, die auf dem 2024 entwickelten Design basiert, wurde grundlegend verbessert und bietet bahnbrechende Neuerungen in wesentlichen Aspekten wie z. B. optimiertes Luftstromdesign, verringerte Kondensation und verbesserte Auslaufschutzmaßnahmen. Diese Neuerungen sind die Antwort auf die seit langem bestehenden technischen Herausforderungen der Ceramic-Coil-Verdampfung bei Produkten mit mehr als 15 ml Fassungsvermögen und sichtbaren E-Liquid-Tanks und bieten eine unvergleichliche Performance auf mehreren Ebenen:

Reine und effiziente Verdampfung : Sorgt für eine saubere und gleichmäßige Dampfabgabe.

: Sorgt für eine saubere und gleichmäßige Dampfabgabe. Große Dampfmenge : Erzeugt ein beeindruckendes Dampfvolumen für ein angenehmes Erlebnis.

: Erzeugt ein beeindruckendes Dampfvolumen für ein angenehmes Erlebnis. Dichtes und geschmeidiges Mundgefühl : Sorgt für ein genussvolles und sanftes Inhalieren.

: Sorgt für ein genussvolles und sanftes Inhalieren. Intensive und aromatische Geschmacksrichtungen: Verbessert den Geschmacksumfang und die Geschmackstiefe und definiert einen neuen Geschmacksstandard.

Zukünftige Innovationen: Ein umfassendes Produktportfolio

Für das Jahr 2025 plant iHit Tech die Einführung eines umfassenden Portfolios fortschrittlicher Verdampfungstechnologien, darunter:

iHit Solo : Single-Ceramic-Coil-Lösungen für unübertroffene Geschmackstreue.

: Single-Ceramic-Coil-Lösungen für unübertroffene Geschmackstreue. iHit Dual : Dual-Ceramic-Coil-Lösungen für eine verbesserte Dampfproduktion und Geschmacksintensität.

: Dual-Ceramic-Coil-Lösungen für eine verbesserte Dampfproduktion und Geschmacksintensität. iHit Pro: Eine Hybridlösung, die eine Single-Ceramic-Coil-Lösung mit Dual-Mesh-Film-Technologie für das ultimative Dampferlebnis kombiniert.



Diese Produkte zeichnen sich durch bahnbrechende Fortschritte in Bezug auf die technologische Komplexität und den erweiterten Anwendungsbereich aus, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Vaping-Community gerecht zu werden.

Über iHit Tech | SMISS Group

iHit, ein Unternehmen der SMISS Group, ist ein auf Gesundheitstechnologie fokussierter Anbieter von Verdampferlösungen, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Vaping-Erlebnis durch innovative Produkte zu revolutionieren.

Kontakt

E-Mail: support@ihitglobal.com

Website: https://www.ihitglobal.com/

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f0757c4-f12a-4e7d-ae91-4e4f1b250bb6

