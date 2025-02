As inovações de IA generativa da Cellebrite oferecem um assistente poderoso para agilizar investigações

TYSONS CORNER, Va. e PETAH TIKVA, Israel, Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções Investigativas Digitais para os setores público e privado, anunciou hoje o lançamento da capacidade de Inteligência Artificial Generativa (GenAI) do Guardian, a solução de gerenciamento de evidências com base no SaaS da Empresa.

Ao incorporar a GenAI ao Guardian, as agências de segurança pública se beneficiam da produtividade impulsionada pela IA. Os usuários agora podem formar uma imagem mais completa, resumindo e contextualizando rapidamente grandes quantidades de dados, como horas de mensagens de áudio ou longas sequências de mensagens de texto. As palavras-chave e a direção temática aceleram a missão de uma agência e capacitam os investigadores que estão lendo, analisando e validando os dados com mais informações sobre onde procurar em seguida, incluindo:

Resumo do tópico do bate-papo – Com os smartphones atualmente contendo 60.000 mensagens de texto em média, os investigadores economizam tempo analisando o contexto das mensagens, mesmo em outros idiomas, para ajudar a priorizar os tópicos que podem ser mais relevantes.

– Com os smartphones atualmente contendo 60.000 mensagens de texto em média, os investigadores economizam tempo analisando o contexto das mensagens, mesmo em outros idiomas, para ajudar a priorizar os tópicos que podem ser mais relevantes. Insight das relações – O rápido entendimento das relações entre as pessoas é fundamental nas investigações e esse recurso é um verdadeiro valor agregado para as investigações de redes criminosas complexas.

– O rápido entendimento das relações entre as pessoas é fundamental nas investigações e esse recurso é um verdadeiro valor agregado para as investigações de redes criminosas complexas. Análise do histórico de navegação – Muitas vezes enterrado e difícil de decifrar, esse componente divide URLs complexas e contextualiza exatamente o que foi pesquisado e quando a pesquisa foi realizada.



“É impossível calcular as horas que levaria para vincular uma série de roubos de pacotes de porche a uma quadrilha internacional de crime organizado”, disse o sargento-detetive Aaron Osman, do Susquehanna Township, Departamento de Polícia da Pensilvânia, que recentemente testou a solução. “Os recursos da GenAI no Guardian nos ajudaram a traduzir e resumir as conversas entre suspeitos, o que nos deu insights imediatos sobre a grande rede criminosa com a qual estávamos lidando.”

“Esta inovação é uma etapa significante e tangível do nosso trabalho para acelerar a velocidade das investigações”, disse Ronnen Armon, dirigente de produtos e tecnologias da Cellebrite. “Em vez de tentar encontrar manualmente uma agulha em um palheiro, a GenAI atua como assistente e guia para ajudar os profissionais da lei a identificar evidências digitais poderosas que podem alterar uma investigação e tornar as comunidades mais seguras.”

A pesquisa anual de Tendências da Indústria da Cellebrite mostrou que, embora três em cada 10 entrevistados tenham observado um aumento nas atividades criminosas relacionadas à IA, 64% acreditam que essa mesma tecnologia pode ser usada para reduzir o crime. Como líder em investigações digitais, a Cellebrite testou rigorosamente a GenAI no Guardian, sua solução SaaS nativa que está ajudando um número cada vez maior de agências policiais a compilar, analisar e compartilhar com facilidade e segurança evidências digitais para aumentar a colaboração. Várias agências testaram os recursos da GenAI em 2024 enquanto a Cellebrite continuava a oferecer inovação de alto impacto e voltada para o cliente, projetada para tornar as evidências digitais mais acessíveis, acionáveis e defensáveis. Esta inovação é a próxima fase da integração ética da IA na completa plataforma Case-to-Closure da Empresa.

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no X em @Cellebrite.

