PagBrasil Recibe Autorización del Banco Central para Operar como Institución de Pago

PORTO ALEGRE, Brazil, Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PagBrasil, fintech brasileña especializada en pagos digitales, ha recibido autorización del Banco Central de Brasil para operar como Institución de Pago (IP) en la categoría de emisor de dinero electrónico. La licencia fue otorgada en solo seis meses, destacando la eficiencia de la fintech en cumplir con los requisitos regulatorios y su capacidad para innovar en soluciones de pago digital. Este hito fortalece la credibilidad de PagBrasil y amplía su potencial para desarrollar nuevos productos financieros.

Según Alex Hoffmann, CEO y cofundador de PagBrasil, el Banco Central ha sido clave en la evolución de la industria fintech en Brasil. “El regulador permitió a las empresas desarrollar servicios financieros sin una licencia completa, impulsando la innovación y inclusión financiera. Ahora, el mercado está entrando en una nueva fase, más madura”, explica Hoffmann.

Expansión de Pix y Nuevas Soluciones

PagBrasil opera Pix Internacional y Pix Roaming sin necesidad de la licencia; sin embargo, su incorporación abre nuevas posibilidades. Mientras que Pix Internacional permite a los brasileños realizar pagos internacionales y Pix Roaming facilita el uso de Pix para los extranjeros en Brasil, la licencia amplía sus funcionalidades. Entre estas, se destaca la capacidad para ejecutar transacciones superiores a 10.000 USD y efectuar retiros de efectivo en el extranjero, lo cual es fundamental en mercados donde el efectivo sigue siendo relevante.

International Pix Recibe un Premio Prestigioso

PagBrasil ha sido reconocida con el Premio Platino en la categoría de Inclusión Financiera en los Fintech Americas Financial Innovators Awards 2025, gracias a su solución International Pix.

"Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con la innovación y la inclusión financiera”, señala Ralf Germer, cofundador y CEO de PagBrasil. "Pix Internacional permite transacciones instantáneas y sin fricciones a nivel internacional, mejorando la experiencia de consumidores brasileños fuera de Brasil y aumentando las ventas de los comerciantes extranjeros”.

Sobre PagBrasil

PagBrasil es una fintech brasileña líder en procesamiento de pagos en Brasil para empresas de comercio electrónico en todo el mundo. Con un enfoque en la innovación, desarrolla soluciones avanzadas de pago digital, optimizando la infraestructura financiera del mercado brasileño.

Contactos:

Firecracker PR

Michele Nachum

michele@firecrackerpr.com

PagBrasil

Arthur Sampaio

arthur.sampaio@pagbrasil.com

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba48f2f1-f6ea-475e-b771-706a865bbf60

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9bb31e2-5303-45e2-beb1-4f78cf7eb923

