Bourse Direct enrichit son application mobile

Prenez en main vos investissements avec les nouvelles fonctionnalités de Bourse Direct Trading App !

Bourse Direct annonce une série de nouveautés pour son application mobile Bourse Direct Trading App. Conçue pour répondre aux attentes des investisseurs, ces dernières évolutions renforcent l'expérience utilisateur et offrent de nouveaux services pour gérer ses investissements en toute mobilité.

Bien gérer ses investissements en bourse avec l'app mobile de Bourse Direct

L'application mobile de Bourse Direct a été développée pour offrir une gestion complète et efficace de ses investissements financiers. Elle permet aux utilisateurs de :

Gérer son portefeuille en temps réel : suivi de l'évolution de ses investissements grâce à une interface intuitive.

en temps réel : suivi de l'évolution de ses investissements grâce à une interface intuitive. Investir sur un large choix d’instruments financiers : actions françaises & étrangères, ETF/trackers, produits de bourse… avec ou sans effet de levier.

: actions françaises & étrangères, ETF/trackers, produits de bourse… avec ou sans effet de levier. Recevoir des notifications personnalisées : être alerté sur le statut de ses ordres ou sur les variations de ses valeurs favorites, pour prendre des décisions éclairées.

personnalisées : être alerté sur le statut de ses ordres ou sur les variations de ses valeurs favorites, pour prendre des décisions éclairées. Accéder aux derniers palmarès : suivre les tendances des marchés.

Ces fonctionnalités existantes sont désormais renforcées par une série de nouveautés qui élargissent les possibilités d'investissement et simplifient les démarches.

Les nouveautés de la dernière mise à jour

Pour répondre aux besoins des investisseurs, Bourse Direct Trading App s'est enrichie de nouvelles fonctionnalités :

L'accès aux OPCVM : diversifiez vos placements en investissant dans des fonds pour une meilleure répartition des risques.

: diversifiez vos placements en investissant dans des fonds pour une meilleure répartition des risques. Le service « prêt de titres » : activez-le directement depuis l'application et percevez chaque mois un revenu supplémentaire*.

: activez-le directement depuis l'application et percevez chaque mois un revenu supplémentaire*. L’ouverture de compte simplifiée : réalisez toutes les démarches pour l’ouverture de votre compte titres, PEA ou PEA-PME avec une signature électronique rapide et sécurisée.

simplifiée : réalisez toutes les démarches pour l’ouverture de votre compte titres, PEA ou PEA-PME avec une signature électronique rapide et sécurisée. Une gestion flexible : ajoutez ou modifiez vos IBAN et effectuez des virements rapides pour alimenter votre portefeuille et agir sur les marchés sans délai.

Ces améliorations permettent aux investisseurs, débutants ou confirmés, de profiter d'une expérience utilisateur plus fluide et complète.

Que ce soit pour gérer son portefeuille, diversifier ses placements ou générer des revenus supplémentaires, l'application mobile de Bourse Direct est indispensable pour optimiser ses investissements.

Téléchargez dès aujourd’hui Bourse Direct Trading App

sur Apple Store et Google Play pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités :

https://www.boursedirect.fr/fr/bourse/outils-et-services/applications-mobiles

Communication à caractère promotionnel. L’investissement en bourse présente un risque de perte en capital.



A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

* Le service est réservé pour le moment aux comptes titres ordinaires. Les risques du service de prêt de titres : En permettant à Bourse Direct de prêter vos titres à un tiers, vous vous exposez à un risque de défaut de l'emprunteur de titres qui pourrait alors ne pas pouvoir restituer les titres empruntés. Pour minorer ce risque, Bourse Direct prêtera vos titres uniquement à des contreparties de premier rang. De plus, Bourse Direct exigera une garantie versée (collatéral) par l'emprunteur d'un niveau de 105% de la valeur des titres prêtés, uniquement composés d'actifs très peu risqués. Ce collatéral sera réévalué quotidiennement afin de maintenir un niveau de 105% en permanence. En cas de défaut de l'emprunteur de titres et si ce dernier est dans l'incapacité de restituer les titres empruntés, Bourse Direct rachètera les titres prêtés en utilisant la valeur de ce collatéral. Le client est exposé au risque que le produit de la réalisation du collatéral ne soit pas suffisant pour racheter la totalité des titres prêtés. Ce collatéral sera conservé au nom de Bourse Direct par un établissement européen totalement indépendant de l'emprunteur de titres. Enfin, vous restez exposé au risque de marché pour vos titres prêtés, en cas de variation défavorable du prix de vos titres. Plus d’informations sur https://www.boursedirect.fr/fr/pret-de-titres.

