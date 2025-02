DEQ to Hold Public Engagement Sessions on the Development of Federal Climate Pollution Reduction Grant’s Comprehensive Climate Action Plan

The North Carolina Department of Environmental Quality (DEQ) State Energy Office is holding a series of public engagement opportunities in February and March to provide information and gather feedback on the Department’s initiative to reduce greenhouse gas emissions as part of the federal Climate Pollution Reduction Grant’s (CPRG) Comprehensive Climate Action Plan (CCAP).

As a part of the federal Inflation Reduction Act, the Climate Pollution Reduction Grant program provides states, local governments, territories and tribes with funds to develop and implement plans to reduce greenhouse gas emissions and other harmful air pollutants. The North Carolina CPRG planning project is an interagency effort with the Department of Transportation, Department of Commerce, Department of Natural and Cultural Resources and DEQ serving as lead.

North Carolina was awarded $3 million from the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) for the planning phase of the CPRG. As part of the program requirements, North Carolina developed and submitted a Priority Climate Action Plan (PCAP) in 2024. North Carolina is now developing a Comprehensive Climate Action Plan (CCAP), which is due to the EPA in 2025. The PCAP identified North Carolina’s highest priority greenhouse gas reduction measures and determined the methods for ensuring equitable implementation of these measures for the benefit of all North Carolinians. The CCAP will build upon the PCAP and will update and expand upon North Carolina’s existing climate strategies, ensuring that these policies align with the latest available science, modeling and best practices.

DEQ is conducting public engagement and accepting input on how to include any existing community climate strategies or ideas that can further reduce greenhouse gas emissions and can be reflected in the existing measures prioritized in the PCAP. The measures identified in the PCAP will be used as a foundation for discussion. People are also invited to discuss new initiatives, strategies, projects or project ideas related to greenhouse gas reduction developed since the PCAP was published. Public feedback will help DEQ determine the program's direction, priorities, and future projects. North Carolina residents can participate in engagement sessions either virtually or in-person.

Register for the sessions using this form.

The first round of sessions is planned for the following dates and times:

Public Engagement Session: Virtual CCAP Kick-off

Purpose: Overview of CPRG, PCAP and the development of CCAP

When: 6:00 p.m., Tuesday, Feb. 25, 2025

Join online: https://ncgov.webex.com/ncgov/j.php?MTID=ma5fde5df2dec2c062946bf9fc374d93a

Meeting number: 2432 204 2273

Password: CPRG2025

Telephone: +1-415-655-0003 US Toll, +1-904-900-2303 United States Toll (Jacksonville)

Access Code: 2432 204 2273

Public Engagement Session: In-Person Meeting in Pembroke

Purpose: Provide input on existing community climate strategies. Discuss new initiatives strategies, projects, or project ideas related to greenhouse gas reduction developed since the PCAP.

When: 6:00 p.m., Thursday, Feb. 27, 2025

Where: Lumbee River Electric Membership Corporation, 6090 NC HWY 711, Pembroke, NC 28372

Public Engagement Session: In-Person Meeting in Fayetteville

Purpose: Provide input on existing community climate strategies. Discuss new initiatives strategies, projects, or project ideas related to greenhouse gas reduction developed since the PCAP.

When: 5:00 p.m., Thursday, March 6, 2025

Where: Cumberland County North Regional Public Library, 855 Mcarthur Rd, Fayetteville, NC 28311

Public Engagement Session: In-Person Meeting in Morganton, NC

Purpose: Provide input on existing community climate. Discuss new initiatives strategies, projects, or project ideas related to greenhouse gas reduction developed since the PCAP.

When: 6:00 p.m., Thursday, March 13, 2025

Where: Western Piedmont Community College, 1001 Burkemont Ave, Morganton, NC 28655

Future meetings will be planned in Northeastern NC and Southeastern NC. A formal public comment period regarding the draft CCAP will open in August 2025.

Members of the public may also send input via email to cprg@deq.nc.gov with “CPRG Comment” in the subject line, or via voicemail by calling (919) 707-8757.

To learn more about the CPRG program and view past public information sessions, visit the CPRG webpage.

Information on how DEQ developed the CPRG priority measures can be found here.

If you would like to provide input in Spanish or another language, please contact Sascha Medina.

La Oficina Estatal de Energía del Departamento de Calidad Ambiental (DEQ) de Carolina del Norte está llevando a cabo una serie de oportunidades de participación pública en febrero y marzo para proporcionar información y recopilar comentarios sobre la iniciativa del Departamento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como parte del Plan de Acción Climática Integral (CCAP) de la Subvención Federal para la Reducción de la Contaminación Climática (CPRG).

Como parte de la Ley federal de Reducción de la Inflación, el programa de Subvenciones para la Reducción de la Contaminación Climática proporciona a los estados, gobiernos locales, territorios y tribus fondos para desarrollar y aplicar planes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos nocivos. El proyecto de planificación de la CPRG de Carolina del Norte es un esfuerzo interinstitucional en el que participan el Departamento de Transporte, el Departamento de Comercio, el Departamento de Recursos Naturales y Culturales y el DEQ como organismo principal.

Carolina del Norte recibió 3 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) para la fase de planificación de la CPRG. Como parte de los requisitos del programa, Carolina del Norte desarrolló y presentó un Plan de Acción Climática Prioritaria (PCAP) en el 2024. Carolina del Norte está desarrollando un Plan de Acción Climática Integral (CCAP), que debe presentarse a la EPA en 2025. El PCAP identificó las medidas de reducción de gases de efecto invernadero de mayor prioridad en Carolina del Norte y determinó el método para garantizar la aplicación equitativa de estas medidas en beneficio de todos los habitantes de Carolina del Norte. El CCAP se basará en el PCAP y actualizará y ampliará las estrategias climáticas existentes de Carolina del Norte, garantizando que estas políticas se ajusten a los últimos avances científicos, modelos y mejores prácticas disponibles.

El DEQ está llevando a cabo una participación pública y aceptando comentarios sobre cómo incluir cualquier estrategia o idea climática comunitaria existente que pueda reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero y que pueda reflejarse en las medidas existentes priorizadas en el PCAP. Las medidas identificadas en el PCAP se utilizarán como base para el debate. También se invita a las personas a debatir sobre nuevas iniciativas, estrategias, proyectos o ideas de proyectos relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero desarrollados desde la publicación del PCAP. Los comentarios del público ayudarán al DEQ a determinar la dirección, las prioridades y los proyectos futuros del programa. Los residentes de Carolina del Norte pueden participar en sesiones interactivas, ya sea de forma virtual o presencial.

Regístrese para la sesión usando este formulario.

La primera ronda de sesiones está prevista para las siguientes fechas y horarios:

Sesión de participación pública: Inicio virtual del CCAP

Propósito: Resumen de CPRG, PCAP y el desarrollo de CCAP

Cuándo: Martes 25 de febrero de 2025, a las 6:00 p.m.

Únase en línea: https://ncgov.webex.com/ncgov/j.php?MTID=ma5fde5df2dec2c062946bf9fc374d93a

Número de reunión: 2432 204 2273

Contraseña: CPRG2025

Teléfono: +1-415-655-0003 con costo en Estados Unidos, +1-904-900-2303 con costo en Estados Unidos (Jacksonville)

Código de acceso: 2432 204 2273

Sesión de participación pública: Reunión presencial en Pembroke

Propósito: Proporcionar información sobre las estrategias climáticas comunitarias existentes. Debatir sobre nuevas iniciativas, estrategias, proyectos o ideas de proyectos relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero desarrollados desde el PCAP.

Cuándo: Jueves 27 de febrero de 2025, a las 6:00 p. m.

Dónde: Lumbee River Electric Membership Corporation, 6090 NC HWY 711, Pembroke, NC 28372

Sesión de participación pública: Reunión presencial en Fayetteville

Propósito: Proporcionar información sobre las estrategias climáticas comunitarias existentes. Debatir sobre nuevas iniciativas, estrategias, proyectos o ideas de proyectos relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero desarrollados desde el PCAP.

Cuándo: Jueves 6 de marzo de 2025, a las 5:00 p. m.

Dónde: Cumberland County North Regional Public Library, 855 Mcarthur Rd, Fayetteville, NC 28311

Sesión de participación pública: Reunión presencial en Morganton, NC

Objetivo: Proporcionar información sobre las estrategias climáticas comunitarias existentes. Debatir sobre nuevas iniciativas, estrategias, proyectos o ideas de proyectos relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero desarrollados desde el PCAP.

Cuándo: Jueves 13 de marzo de 2025, a las 6:00 p. m.

Dónde: Western Piedmont Community College, 1001 Burkemont Ave, Morganton, NC 28655

Las próximas reuniones se celebrarán en la región noreste y sureste de Carolina del Norte. En agosto de 2025 se abrirá un período formal de comentarios públicos sobre el borrador del CCAP.

Los miembros del público también pueden enviar sus comentarios por correo electrónico a cprg@deq.nc.gov con el asunto “CPRG Comment” (Comentario sobre la CPRG), o por correo de voz llamando al (919) 707-8757.

Para obtener más información sobre el programa de la CPRG y ver las sesiones de información pública anteriores, visite la página web de la CPRG.

Puede encontrar información sobre cómo el DEQ desarrolló las medidas prioritarias para la CPRG aquí.

Si desea dar su opinión en español u otro idioma, póngase en contacto con Sascha Medina.