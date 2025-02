e-therapeutics présentera des données précliniques relatives à l’ETX-148 lors de l’édition 2025 du Congrès annuel de l’EAHAD

LONDRES, 05 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- e-therapeutics plc, une entreprise qui conjugue la puissance informatique aux données biologiques en vue de mettre au point des nouveaux médicaments ARNi, annonce ce jour son intention de présenter de nouvelles données précliniques démontrant l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’ETX-148 dans des modèles murins d’hémophilie A et B lors du Congrès annuel de l’Association européenne pour l’hémophilie et les troubles apparentés, l’EAHAD, qui se tiendra du 4 au 7 février 2025. En cours de développement aux fins du traitement des troubles hémorragiques, l’ETX-148 est actuellement au stade des études préparatoires en vue d’une soumission de demande d’autorisation d’essai clinique prévue pour 2026.

Détails de la présentation

Titre : Efficacy and Safety of ETX-148 in Murine Models of Haemophilia A and B (Efficacité et sécurité d’emploi de l’ETX-148 dans des modèles murins d’hémophilie A et B)

Format : présentation orale

Numéro de présentation : OR10

Date : 7 février 2025

Session : SLAM

À propos d’e-therapeutics plc

e-therapeutics plc, ou « ETX », assure la combinaison inédite de la puissance informatique à l’ARNi pour mettre au point des médicaments et développer des traitements qui transforment la vie des patients. Sa plateforme propriétaire de chimie ARNi, GalOmic™, permet la génération de traitements reposant sur des petits ARN interférents (ou siRNA, de l’anglais Short Interfering RNA) spécifiques, puissants et durables, assurant une inhibition efficace de nouvelles cibles génétiques dans les hépatocytes. Grâce à la plateforme informatique de pointe HepNet™, ETX peut élaborer plus rapidement des médicaments plus efficaces, apporter de nouvelles perspectives et renforcer l’automatisation à toutes les étapes du développement pharmaceutique. HepNet™ intègre une riche base de connaissances spécifique aux hépatocytes et une série d’approches avancées basées sur l’IA permettant l’identification de nouvelles cibles génétiques, l’évaluation rapide des associations cible-indication et la conception prédictive de petits ARN interférents in silico. La Société est forte d’une expérience spécialisée et d’une solide position dans l’application de l’informatique à la biologie. Ses approches informatiques ont été largement validées grâce à la génération de données issues des programmes de développement et par le biais de collaborations réussies en matière de découverte de médicaments avec des entreprises biopharmaceutiques comme Novo Nordisk, Galapagos NV ou iTeos Therapeutics.

En tirant parti des capacités combinées de HepNet™ et de GalOmic™, ETX développe un portefeuille thérapeutique de candidats ARNi hautement différenciés dans divers domaines thérapeutiques à fort besoin médical non satisfait. La Société a produit des données positives de preuve de concept sur des actifs précliniques dans la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH, de l’anglais Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis), la dégénérescence maculaire liée à l’âge sèche (DMLA sèche), l’hémophilie, l’insuffisance cardiaque et les maladies cardiométaboliques, renforçant ainsi la validation de son approche de recherche et développement optimisée par l’informatique. ETX fait actuellement progresser ses thérapies GalOmic™ vers le stade clinique à l’appui de ses actifs les plus avancés, à savoir l’ETX-312 pour la MASH, l’ETX-148 pour les troubles hémorragiques et l’ETX-407 pour la DMLA sèche, pour l’heure à l’étape des études préparatoires à la soumission d’une demande d’autorisation d’essai clinique.

