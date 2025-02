La Fundación Jaime y Blanca Jarrín y Los Defensores Presentan la Cuarta Edición del Celebrity Golf Classic Para Apoyar los Esfuerzos de Recuperación de los Incendios Forestales en Colaboración con World Central Kitchen del Chef José Andrés

El legendario locutor y miembro del Salón de la Fama de la MLB Jaime Jarrín reúne a celebridades y atletas para recaudar fondos para las comunidades afectadas por los incendios forestales

LOS ÁNGELES, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fundación Jaime y Blanca Jarrín (JBJF, por sus siglas en inglés) y Los Defensores organizará la Cuarta Edición del Clásico Anual de Golf el 10 de febrero en el San Gabriel Country Club por cuarto año consecutivo. Este año, las ganancias recaudadas en el evento apoyarán a World Central Kitchen y su misión de proporcionar comidas a las personas afectadas y desplazadas por los incendios forestales del sur de California.

Al asociarse con el chef y filántropo de renombre internacional José Andrés y World Central Kitchen, JBJF y Los Defensores, a través de su iniciativa Siempre Contigo, tienen como objetivo recaudar fondos que ayudarán a los restaurantes y camiones de comida del sur de California a brindar comidas nutritivas a familias, socorristas y residentes que se recuperan de la devastación causada por los incendios.

Desde su inicio en 2019, el enfoque principal del torneo de golf benéfico anual ha sido recaudar fondos para becas que beneficien a estudiantes universitarios económicamente desfavorecidos. Si bien la fundación sigue comprometida a otorgar $73,000 en becas este año, la reciente catástrofe de incendios forestales ha provocado un cambio en las prioridades. Las ganancias del torneo de este año se destinarán a esfuerzos inmediatos de socorro por los incendios. Durante décadas, Jaime Jarrín ha sido un símbolo de perseverancia y empoderamiento, inspirando a los latinos de Los Ángeles a superar los desafíos y alcanzar su máximo potencial. De manera similar, Los Defensores han apoyado a la comunidad latina por más de 40 años, ayudando a las personas a reconstruir sus vidas luego de sufrir accidentes. A raíz de los recientes incendios forestales en el sur de California, estas dos organizaciones están respondiendo nuevamente al llamado para ayudar a las muchas familias e individuos de Los Ángeles que enfrentan la inseguridad alimentaria y otros desafíos cotidianos causados ​​por esta catástrofe.

Tras una extraordinaria carrera de 64 años con los Dodgers de Los Ángeles, Jaime Jarrín, miembro del Salón de la Fama de la MLB, ha dedicado su jubilación a inspirar a otros y a defender la fuerza del apoyo mutuo para elevar y fortalecer a la comunidad. "Esperamos que nuestra decisión de donar las ganancias de nuestro torneo de golf de celebridades a los esfuerzos de socorro por los incendios forestales del sur de California brinde un apoyo fundamental a los afectados y destaque la necesidad urgente de ayuda continua. Nuestro objetivo es inspirar la acción colectiva y las asociaciones significativas para ayudar a las comunidades a reconstruirse y recuperarse", afirmó Jarrín.

Los Defensores y su iniciativa comunitaria Siempre Contigo se dedican a elevar a las comunidades desfavorecidas, amplificar sus voces y brindar el apoyo necesario para construir un futuro mejor. La organización fomenta el poder de la perseverancia, la fuerza colectiva y el apoyo inquebrantable, valores que reflejan su compromiso continuo de apoyar a la comunidad, especialmente en tiempos de necesidad.

"Nuestro compromiso de apoyar a nuestra comunidad en tiempos de necesidad nunca ha sido más fuerte", dijo Nicole Cordero, vicepresidenta de Asuntos Comunitarios y Marketing de Los Defensores. "Creemos en el poder del apoyo colectivo, donde las personas se apoyan entre sí para crear un impacto duradero. A raíz de la devastación causada recientemente por los incendios forestales en el sur de California, nos sentimos honrados de respaldar el torneo de este año y contribuir a los esfuerzos de socorro que asisten directamente a las familias afectadas en su recuperación y reconstrucción".

Para obtener más información sobre la Fundación Jaime y Blanca Jarrín, visite https://www.jarrinfoundation.org/

Para apoyar los esfuerzos de socorro, visite https://jbjfgolf24.funraise.org/

Acerca de Los Defensores:

Los Defensores Los Defensores es una marca distinguida comprometida a apoyar a la comunidad latina en los Estados Unidos conectando a los consumidores con abogados calificados. Con una historia que se remonta a 1984, Los Defensores aprovecha una amplia red de más de 200 abogados independientes para brindar asistencia en diversas áreas legales, incluidas lesiones personales, accidentes laborales y derecho laboral. Reconocidos por su accesibilidad, Los Defensores conecta a los latinos con abogados que ofrecen consultas legales gratuitas en español, lo que garantiza que sus servicios sean comprensibles y accesibles. Su objetivo es conectar a los clientes con el apoyo legal en 10 minutos, y operan las 24 horas del día para enfatizar tanto la urgencia como la calidad en su servicio al cliente. Aprenda más aquí https://www.losdefensores.com

Acerca de la iniciativa comunitaria Siempre Contigo:

La iniciativa comunitaria "Siempre Contigo" de Los Defensores encarna el compromiso de largo plazo de la organización de elevar, apoyar y defender a las comunidades a las que sirve. Los Defensores sigue profundamente comprometida con la responsabilidad social corporativa, asegurando que las comunidades a las que sirve reciban un apoyo significativo. En 2024, la organización lanzó oficialmente esta iniciativa comunitaria, dedicada al empoderamiento, la participación y el impacto duradero. A través de esta iniciativa, Los Defensores continúa fomentando la buena voluntad al brindar recursos esenciales a familias desfavorecidas en todo Estados Unidos, reforzando su misión de elevar y fortalecer las comunidades donde opera.

