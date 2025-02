Kinematics fortalece su liderazgo global en inteligencia de seguidores solares con el cierre de la adquisición de P4Q

La integración establece el proveedor líder mundial de tecnología de control de movimiento para energía solar a escala de servicios públicos

PHOENIX, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kinematics, un líder mundial en control de movimiento inteligente, anunció hoy el cierre exitoso de su adquisición de P4Q. Con la integración del portafolio de electrónica de alto rendimiento de P4Q, que incluye más de un millón de controladores solares desplegados en 2,400 sitios solares en todo el mundo, con la base instalada de 2.9 millones de actuadores solares de Kinematics, la empresa combinada se convierte en el mayor proveedor mundial de tecnología de control de movimiento para seguidores solares, respaldando más de 134 gigavatios de instalaciones solares en todo el mundo.

Kinematics ha adquirido la experiencia de P4Q en electrónica de pila completa, incluida su marca de controles de seguimiento líder en el mercado, Suntrack®, para complementar sus sistemas de accionamiento innovadores. Esta adquisición permite a Kinematics ofrecer una solución completa para la tecnología de movimiento del seguidor solar, simplificando la integración del diseño y el suministro para los OEMs del seguidor solar, habilitando los sistemas de seguimiento más avanzados para futuras instalaciones y ofreciendo a los propietarios de activos un camino hacia la actualización de sistemas obsoletos.

"Esta adquisición crea una mayor escala, soporte global ampliado y soluciones de control de movimiento unificadas", dijo John Payne, director ejecutivo de Kinematics. "Al combinar nuestras fortalezas, estamos estableciendo nuevos estándares para la tecnología inteligente de seguimiento solar. Nuestra cartera ampliada de soluciones mejorará la producción de plantas solares, aumentará la confiabilidad y mejorará el valor para acelerar el crecimiento y la adopción de la energía solar a escala global".

"Nuestra integración en Cinemática mejorará nuestro negocio y creará nuevas oportunidades para nuestro equipo. La innovación está en nuestro ADN y continuaremos brindando soluciones disruptivas a nuestros clientes, así como un excelente servicio", dijo Aitor Alapont, director ejecutivo de P4Q.

Un principio básico de la oferta combinada es la revolucionaria tecnología de controlador Self-Powered Plus (SPP) de P4Q. Esta solución innovadora elimina la necesidad de paneles pony tradicionales, liberando espacio en la superficie del seguidor y reduciendo tanto el gasto de capital como y la complejidad de la instalación, mientras que ofrece una disponibilidad de energía superior en condiciones de baja irradiación.

La adquisición se basa en las recientes innovaciones de Kinematics en control de movimiento, incluidos los innovadores actuadores de la serie ST lanzados en 2024. Con un diseño sin mantenimiento, la serie ST ofrece hasta un 50% más de torque de retención en un factor de forma más pequeño, mejorando el rendimiento y la confiabilidad del seguidor solar, capacidades que se fortalecerán aún más mediante la integración de ambas compañías.

"Este hito creará sinergias, ampliará nuestra cartera de productos y servicios y optimizará nuestras operaciones globales, lo que sin duda proporcionará un impulso significativo a todas nuestras verticales de negocios", dijo Noemí Pérez, directora comercial de P4Q.

La empresa combinada tendrá su sede en Estados Unidos con investigación y desarrollo (I + D) en Estados Unidos, Europa y APAC. Kinematics ahora tendrá seis centros de fabricación, incluidos Estados Unidos y Europa, y siete centros de servicio ubicados en todo el mundo.

Acerca de Kinematics

Fundada en 1996, Kinematics es un líder mundial en soluciones de control de movimiento de precisión, especializada en el diseño y la fabricación de accionamientos de giro, coronas de giro y tecnología de accionamiento. Con un fuerte enfoque en energía renovable, Kinematics suministra sistemas de ingeniería críticos, sensores, engranajes y controladores que maximizan la eficacia de las instalaciones solares en todo el mundo, junto con aplicaciones para los sectores industriales móviles y de estaciones terrestres satelitales. La empresa tiene su sede en Phoenix, Arizona, y opera mundialmente con instalaciones en Asia y América del Norte.

Acerca de PQ4

P4Q es un proveedor líder de soluciones de IoT, especializado en dispositivos electrónicos, tecnologías de comunicación y monitoreo basado en la nube para sistemas de seguimiento solar, equipos de diagnóstico médico y más. La empresa también apoya industrias como la ferroviaria y la electrónica industrial. Reconocida por su compromiso con la innovación y las soluciones de alto rendimiento, P4Q ha establecido una sólida reputación de excelencia, particularmente en el sector de la energía solar. Con sede en España, P4Q sirve a clientes en toda Europa, América y otros continentes.

Contacto de Prensa:

Matt Clarke

matt@teamsilverline.com

301.467.7332

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a835f342-87fb-45f3-a382-21134f6fc8a4

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.