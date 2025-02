Die britische Aldermore Bank wählt Temenos für die Einführung neuer Kündigungssparkonten für Kleinunternehmen

In Großbritannien ansässige Spezialbank und Sparkasse wird Temenos Business & Corporate Enterprise Service nutzen, mit dem Ziel, neue Produkte schnell einzuführen und die Effizienz zu steigern

GRAND-LANCY, Schweiz, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass sich die in Großbritannien ansässige Aldermore Bank (Aldermore) für Temenos SaaS entschieden hat, um ihr bestehendes Spargeschäft zu modernisieren. Aus diesem Grund beginnt jetzt die schnelle Einführung neuer Kündigungssparkonten für Kleinunternehmen.

Die Bank wird Temenos Business & Corporate Enterprise Service einführen, um eine schnelle Markteinführung und effiziente Skalierung zu erreichen und gleichzeitig die Kundeneinlagen zu erhöhen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Mithilfe des End-to-End-Service von Temenos für das Geschäfts- und Firmenkundengeschäft wird Aldermore vorkonfigurierte, bewährte Funktionen für das Kern- und Digitalbanking nutzen, um eine schnelle Bereitstellung seiner neuen Produkte zu ermöglichen.

Im Anschluss an die Einführung dieser Lösungen wird Aldermore auch seine bestehenden Geschäftssparkonten zu Temenos migrieren und dabei mehrere Altsysteme mit den höchsten Sicherheitsstandards auf einer einzigen Cloud-basierten Lösung konsolidieren. Dadurch kann die Bank ihre Effizienz steigern und im Einklang mit ihrem kundenorientierten Geschäftsmodell außergewöhnliche Erfahrungen bieten.

Aldermore ist Teil der First Rand Group, der größten Finanzdienstleistungsgruppe Afrikas, und ein auf mehrere Fachbereiche spezialisierter Kredit- und Sparanbieter mit einem Gesamtvermögen von 20,5 Mrd. Britischen Pfund. Die Bank konzentriert sich darauf, Gruppen zu helfen, die von herkömmlichen Anbietern unterversorgt werden, insbesondere KMU, Eigenheimbesitzer, Vermieter und Vermittler.

Mit Temenos Business & Corporate Enterprise Service profitiert Aldermore von einem hohen Automatisierungsgrad und kann problemlos Bankdienstleistungen konfigurieren, die den spezifischen Anforderungen seines Kundenstamms gerecht werden. Durch den Einsatz vorgefertigter Funktionen, die auf den britischen Markt zugeschnitten sind, sowie vordefinierter Benutzerreisen und erprobter Prozesse kann Aldermore diese schnell in die Produktion überführen und entsprechend der Kundennachfrage auf einer bewährten, modernen Lösung skalieren.

Alex Myers, Commercial Director für Spareinlagen bei der Aldermore Bank, sagte: „Diese strategische Technologieinvestition wird uns dabei helfen, unser Angebot schnell zu erweitern und kundenorientiertere Lösungen und außergewöhnliche Erfahrungen für den unterversorgten Markt von Kleinunternehmen bereitzustellen. Mit Temenos SaaS können wir in Rekordzeit neue Produkte auf den Markt bringen und uns gleichzeitig flexibel an die wechselnden Bedürfnisse unserer Kunden anpassen.“

Mark Yamin-Ali, Managing Director Europe bei Temenos, äußerte: „Wir freuen uns, dass Aldermore sich beim Ausbau seiner Geschäftseinsparungen für Temenos SaaS entschieden hat. Aldermore legte sowohl auf fortschrittliche Technologie als auch auf robuste Funktionalität Wert und Temenos war der einzige Anbieter, der beide Anforderungen erfüllte. Mit vorkonfigurierten, bewährten Funktionen, die auf den britischen Markt und den Sektor der Kleinunternehmen zugeschnitten sind, wird Temenos der Bank dabei helfen, eine deutlich schnellere Markteinführungszeit und eine höhere Effizienz zu erreichen und so ihr zukünftiges Wachstum voranzutreiben.“

Temenos ist der weltweite Marktführer für Bankensoftware und wurde von IBS Intelligence in acht Kategorien, darunter Kern-, Digital- und Islamic Banking, in der neuesten IBS Intelligence Sales League Table auf Platz 1 eingestuft. Temenos wurde außerdem im The Forrester Wave™: Digital Banking Processing Platforms, Q4 2024 als führend bezeichnet.

Über Aldermore Bank

Aldermore unterstützt mehr Menschen dabei, im Privatleben und im Geschäft erfolgreich zu sein. Wir bieten Finanzierungen für Menschen an, die im Leben vorankommen möchten, beispielsweise beim Aufbau eines Unternehmens oder beim Erwerb von Immobilien oder Fahrzeugen. Und wir treten für Gleichberechtigung ein, indem wir diejenigen unterstützen, denen die großen traditionellen Banken nicht helfen können oder wollen.

Die Gruppe besteht aus zwei operativen Gesellschaften, Aldermore Bank plc und MotoNovo Finance Limited. Die Aldermore Bank bietet Unternehmen, Hausbesitzern und Vermietern Finanzierungen an und unterstützt Sparer. Sie ist online, telefonisch und über Netzwerke tätig. MotoNovo Finance hilft Menschen beim Kauf ihres nächsten Autos, Lieferwagens oder Motorrads.

Aldermore Group ist Teil der FirstRand Group, der gemessen an der Marktkapitalisierung größten Finanzdienstleistungsgruppe Afrikas.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Banking, die Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse unterstützt. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos-Software verwenden, erzielen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis nur wenig über der Hälfte des Branchendurchschnitts und eine doppelt so hohe Kapitalrendite wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com .

Medienkontakte Scott Rowe & Michael Anderson

Temenos Global Public Relations

Tel.: +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com Gabriel Goonetillake

Temenos Team bei Edelman Smithfield

Tel.: +44 7813 407710

E-Mail: Temenos@EdelmanSmithfield.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.