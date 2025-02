La banque britannique Aldermore Bank choisit Temenos pour le lancement de nouveaux comptes d’épargne à préavis pour les petites entreprises

La banque britannique spécialisée dans les prêts et l’épargne utilisera la solution Business & Corporate Enterprise Service de Temenos pour déployer rapidement de nouveaux produits et accroître son efficacité

GRAND-LANCY, Suisse, 05 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd’hui que la banque britannique Aldermore Bank (Aldermore) a choisi la solution SaaS de Temenos pour moderniser ses activités d’épargne, avec en premier lieu, le lancement rapide de nouveaux comptes d’épargne à préavis pour les petites entreprises.

La banque adoptera la solution Business & Corporate Enterprise Service de Temenos afin d’accélérer la mise sur le marché et de s’adapter efficacement à la croissance des dépôts des clients et à l’exploration de nouvelles sources de revenus. La solution complète de Temenos pour les services bancaires aux commerces et entreprises permettra à Aldermore de s’appuyer sur des capacités préconfigurées et éprouvées dans le cadre des activités bancaires de base et numériques, afin de permettre un déploiement rapide de ses nouveaux produits.

Après ce premier lancement, Aldermore migrera également ses comptes d’épargne d’entreprise vers Temenos, consolidant ainsi de multiples systèmes hérités dans une solution unique, basée sur le cloud, avec les normes de sécurité les plus élevées. La banque pourra ainsi accroître son efficacité et offrir une expérience exceptionnelle, conformément à son modèle d’entreprise centré sur le client.

Appartenant au First Rand Group, le plus grand groupe de services financiers en Afrique, Aldermore est un prestataire de services de prêt et d’épargne multi-spécialiste affichant un actif total de 20,5 milliards de livres sterling. La banque se concentre sur l’aide aux groupes mal desservis par les fournisseurs traditionnels, en particulier les PME, les propriétaires, les bailleurs et les intermédiaires.

Grâce à la solution Business & Corporate Enterprise Service de Temenos, Aldermore bénéficiera de niveaux élevés d’automatisation pour configurer facilement des services bancaires répondant aux besoins spécifiques de sa clientèle. En s’appuyant sur des capacités prêtes à l’emploi adaptées au marché britannique, ainsi que sur des parcours utilisateurs prédéfinis et des processus éprouvés, Aldermore sera en mesure de passer rapidement à la production et de s’adapter à la demande des clients à l’aide d’une solution moderne qui a fait ses preuves.

Alex Myers, Directeur commercial pour l’épargne chez Aldermore Bank, a déclaré : « Cet investissement technologique stratégique nous aidera à élargir rapidement notre offre, en proposant des solutions davantage centrées sur le client et des expériences exceptionnelles pour le marché mal desservi des petites entreprises. Grâce aux services SaaS de Temenos, nous pouvons lancer de nouveaux produits en un temps record, avec l’agilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution des besoins de nos clients ».

Mark Yamin-Ali, Directeur général, Europe, Temenos, a ajouté : « Nous sommes ravis qu’Aldermore ait choisi la solution SaaS de Temenos pour l’aider à développer ses activités d’épargne. Aldermore a donné la priorité à la fois à une technologie de pointe et à une fonctionnalité robuste, et Temenos fut le seul prestataire à satisfaire ces deux besoins. Grâce à ses capacités préconfigurées et éprouvées, adaptées au marché britannique et au secteur des petites entreprises, Temenos aidera la banque à accélérer considérablement sa mise sur le marché et à accroître son efficacité, en vue de stimuler sa croissance future ».

Temenos est le leader du marché des logiciels bancaires et l’entreprise est classée première dans huit catégories au dernier classement mondial IBS Intelligence Sales League Table , y compris pour les services bancaires de base, les services bancaires numériques et les services bancaires islamiques. Temenos a également été désignée comme Leader dans le rapport The Forrester Wave™: Digital Banking Processing Platforms, Q4 2024 .

À propos d’Aldermore Bank

Aldermore encourage davantage de personnes à se lancer, dans la vie comme dans les affaires. Nous accordons des financements à ceux qui veulent avancer dans la vie : créer des entreprises, acquérir des biens immobiliers et acheter des véhicules. Et nous défendons l’égalité en soutenant ceux que les grandes banques traditionnelles ne peuvent ou ne veulent pas aider.

Le groupe se compose de deux sociétés opérationnelles, Aldermore Bank plc et MotoNovo Finance Limited. Aldermore Bank propose des financements aux chefs d’entreprise, aux propriétaires et aux bailleurs, et soutient les épargnants. Elle exerce ses activités en ligne, par téléphone et par l’intermédiaire de réseaux. MotoNovo Finance aide les particuliers à acheter leur prochain véhicule ou leur prochaine moto.

Aldermore Group fait partie de FirstRand Group, le plus grand groupe de services financiers d’Afrique en termes de capitalisation boursière.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plateforme bancaire leader au monde, desservant des clients dans 150 pays. Elle aide ces derniers à développer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. Les banques les plus performantes qui utilisent les logiciels de Temenos atteignent des rapports coûts/revenus représentant près de la moitié de la moyenne du secteur et une rentabilité des capitaux propres deux fois supérieure à la moyenne du secteur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.temenos.com .

