La nueva plataforma de KIT Global establece el estándar de innovación en marketing tecnológico en México y en el resto de Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- KIT Global, empresa líder en tecnología, ha anunciado el lanzamiento de su Plataforma KIT Global en México, estableciendo al país como el núcleo de sus operaciones en América Latina (LATAM). Este lanzamiento subraya la importancia estratégica de México mientras amplía el alcance de KIT Global en LATAM. Con más de dos décadas de experiencia y el éxito de sus implementaciones en Indonesia e India, KIT Global ofrece a los especialistas en marketing acceso a herramientas avanzadas de marketing digital.

La Plataforma KIT Global proporciona herramientas de marketing de rendimiento sin costo adicional. Diseñada con un fuerte compromiso con el rendimiento, aborda los desafíos de los clientes con estrategias personalizadas y resultados medibles en manufactura, logística, retail y más. Con un profundo conocimiento local en varios países, la plataforma permite campañas eficientes en mercados diversos, facilitando la expansión global. Al aprovechar las mejores prácticas regionales, garantiza resultados sólidos en mercados locales e internacionales.

Se estima que la inversión en publicidad digital en América Latina supere los 25.14 mil millones de dólares este año , resaltando la relevancia de la plataforma para las necesidades del mercado. La plataforma ofrece acceso centralizado a herramientas específicas de la región, simplificando flujos de trabajo. También optimiza el marketing para empresas de todos los tamaños mediante herramientas automatizadas y una interfaz intuitiva.

"Nuestro lanzamiento en México refleja nuestro compromiso de combinar experiencia global con estrategias locales", dijo Soledad Torres , Country Manager de KIT Global México. "Empoderamos a las organizaciones con campañas 360 que respetan las particularidades culturales y comerciales de LATAM".

Funciones principales de la Plataforma KIT Global:

Optimiza flujos de trabajo para mayor eficiencia.

Fomenta colaboraciones efectivas.

Amplía el alcance global.

Centraliza la gestión y generación de informes.

Refuerza la protección de datos con estrategias de privacidad.



Al impulsar la innovación y la colaboración, la plataforma permite que las marcas sobresalgan en un mercado digital competitivo. Con su compromiso de abordar desafíos del marketing y preparar a las empresas para el futuro, KIT Global garantiza que las organizaciones prosperen en una industria en constante evolución.

Acerca de KIT Global

KIT Global opera a nivel mundial con centros estratégicos en Europa, Asia y América Latina. Su plataforma de marketing bidireccional brinda acceso a tecnologías de marketing de rendimiento y opciones de participación de la audiencia. Actúa como catalizador de mejores prácticas en diversas industrias y ofrece enfoques personalizados para desafíos de marketing. Con un portafolio de más de 34 productos, entre soluciones propias y de socios, KIT Global reafirma su compromiso con la expansión de su oferta, garantizando que empresas de todos los sectores accedan a las soluciones que necesitan.

Contacto de Prensa:

Daniela Bartoli

KIT Global

Encargada de Relaciones Públicas

d.bartoli@kit.global

