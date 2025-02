Zelros et Matmut : un nouvel accord de collaboration en faveur de l’innovation en assurance avec l’IA

Le Groupe Matmut renouvelle son partenariat avec Zelros, expert en Intelligence Artificielle et IA Générative pour l'assurance et la banque.

PARIS, FRANCE, February 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Le Groupe Matmut renouvelle son partenariat avec Zelros, expert en Intelligence Artificielle et IA Générative pour l'assurance et la banque. Après trois ans de collaboration réussie, ce renouvellement souligne leur engagement constant envers l'innovation et l'amélioration de l'expérience des sociétaires et collaborateurs de la Matmut.L'extension du partenariat pour trois années supplémentaires permettra aux collaborateurs de bénéficier du copilote Zelros, intégré à leurs outils du quotidien de manière sécurisée et conforme à la réglementation. D’une part, à travers l'intégration de Zelros au CRM Salesforce des téléconseillers, pour les soutenir dans leur devoir de conseil lors des appels entrants concernant les assurances complémentaires à l’assurance habitation et automobile. D’autre part, à travers la contribution de Zelros à l'automatisation de plusieurs processus clés, via la lecture de polices et l’extraction automatique d’informations de pièces justificatives. Le tout permettra de favoriser une expérience sociétaire améliorée, avec des réponses plus rapides et plus pertinentes, tant pour les collaborateurs du groupe que pour celles et ceux qui lui font confiance.L’Intelligence Artificielle (IA) est un facteur de rupture pleinement intégré dans le plan stratégique « Objectif : Impact ! 2024-2026 » du Groupe Matmut, avec une gouvernance dédiée afin de piloter et coordonner l’ensemble des travaux dans les prochaines années. Une grande vigilance est accordée aux nécessaires règles éthiques, de sécurité et de contrôle humain.Grâce à la confiance et l’expertise bâties ensemble, la Matmut et Zelros vont prochainement déployer en production les premiers cas d’usage basés sur l’IA Générative, toujours en garantissant un cadre parfaitement sécurisé et conforme à la réglementation. Par exemple, la Matmut prévoit de mieux maîtriser le contrôle de l’inflation des coûts de réparation des sinistres automobiles, grâce à Zelros.Les LLMs (Large Language Models - Grands Modèles de Langage) sont un exemple d’IA Générative qui offrent des capacités inédites d’analyse et de compréhension d’informations provenant de contenus dits non structurées comme des pièces justificatives, des contrats ou encore des bases de connaissances. La Matmut et Zelros travaillent à exploiter cette puissance pour optimiser des processus existants ou pour faciliter le travail des collaborateurs en veillant à mettre en place les mécanismes et les contrôles métier pour obtenir la pertinence et la fiabilité souhaités. La plateforme Zelros offre la possibilité d’utiliser et de tester les LLMs fournis par les leaders du marché comme Microsoft Open AI GPT-4o, Mistral Large 2 ou encore Claude 3.5 Sonnet.« Zelros fait partie des startups qui ont prouvé qu’elles s’inscrivent sur la durée. Leur spécialisation assurantielle apporte une vraie plus-value pour comprendre nos problématiques et leur plateforme, une fois déployée, permet d’héberger de multiples utilisations, gage de ROI » commente David Quantin, membre du Comité Exécutif du Groupe Matmut, en charge de la Direction du Numérique et de l’Innovation.« Nous sommes fiers de collaborer avec la Matmut. L’approche mutualiste place les sociétaires et les collaborateurs au centre de l’équation et nous guide dans la conception de solutions à forte valeur ajoutée » explique Damien, CEO et cofondateur de Zelros.Zelros est une plateforme d'IA innovante et primée qui offre aux agents d'assurance et aux conseillers bancaires un copilote avancé. Grâce à l'intégration d'agents LLM spécialisés pour le secteur bancaire et l'assurance, Zelros aide les professionnels à anticiper et répondre aux besoins de chaque client avec des solutions personnalisées et adaptées en temps réel. Les leaders de la Banque et de l'Assurance tels que AXA, Covéa, BPCE, MAIF, Matmut, et LBP se fient à Zelros pour créer des expériences pertinentes.En 2023, Zelros a été nommé Cool Vendor dans le rapport Gartner Cool Vendors des Insurtechs, pour son intégration de l’IA Générative. En 2024, Zelros a également été reconnu comme une solution GenAI pour les agents commerciaux dans le processus de distribution par CB Insights.Avec 4,5 millions de sociétaires et 8,3 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, prévoyance, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie, plan d'épargne retraite...). Le Groupe Matmut compte aujourd’hui 6 800 collaborateurs. La SGAM Matmut a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros en 2023.

