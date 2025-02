Intesa Sanpaolo annonce un bénéfice net record de 8,7 milliards d’euros en 2024 et revoit ses prévisions pour 2025 à la hausse

MILAN, 05 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo a publié les meilleurs résultats financiers de son histoire, avec une année 2024 clôturée avec un bénéfice net de 8,7 milliards d’euros, soit une hausse de 12 % par rapport à 2023. Ces performances exceptionnelles permettent à la banque de distribuer 6,1 milliards d’euros de dividendes en espèces aux actionnaires pour 2024. De plus, sous réserve de l’approbation des actionnaires, une nouvelle offre publique de rachat d’actions à hauteur de 2 milliards d’euros est prévue pour juin.

Avec une forte rentabilité et une solide situation du capital, Intesa Sanpaolo a revu ses prévisions de résultat net pour 2025 à la hausse, bien au-dessus de 9 milliards d’euros.

Forte croissance des revenus et rentabilité

Intesa Sanpaolo a enregistré une croissance significative des commissions, avec une hausse de 9 % par rapport à 2023, et une accélération au 4e trimestre. Les revenus d’assurance ont atteint un niveau record, avec une augmentation de 4 % sur un an.

Les actifs financiers des clients ont augmenté de 77 milliards d’euros, pour un total d’environ 1 400 milliards d’euros, soutenus par 5,1 milliards d’euros d’entrées nettes de capitaux sous forme d’encours sous gestion au 4ᵉ trimestre.

Malgré d’importants investissements dans les technologies, le contrôle des coûts demeure une priorité. La banque a atteint un rapport coûts/revenus record de 42,7 %, soit l’un des meilleurs d’Europe.

Investissements dans les technologies et transformation numérique

Les technologies restent au cœur de la stratégie d’Intesa Sanpaolo. La banque a investi 4,2 milliards d’euros dans la transformation numérique, en embauchant plus de 2 300 spécialistes informatiques et en procédant à la migration vers le cloud de 62 % de ses applications.

Isybank, la plateforme exclusivement numérique de la banque, a vu une augmentation du nombre de nouveaux clients au 4ᵉ trimestre, pour un total de nouvelles inscriptions dépassant la barre des 500 000. Cela porte la clientèle totale d’isybank à près de 900 000 clients, et renforce ainsi sa position en tant qu’acteur clé sur le plan numérique.

Engagement en faveur de l’impact social

Intesa Sanpaolo conserve sa position de leader sur le plan des initiatives à impact social. La banque a déployé environ 340 millions d’euros sur la seule année 2024 en faveur de la lutte contre la pauvreté et de la réduction des inégalités, avec le soutien d’une équipe dévouée composée de 1 000 professionnels.

Perspectives pour 2025 et au-delà

La banque s’attend à un résultat net bien supérieur à 9 milliards d’euros en 2025, qui lui permettra de conserver une rentabilité forte et durable. Les plans incluent la restitution de plus de 6 milliards d’euros de dividendes en espèces, avec des distributions supplémentaires qui devraient être déterminées pour la fin d’année.

Remarques du PDG Carlo Messina

Carlo Messina, le PDG d’Intesa Sanpaolo a commenté les résultats :

« Alors que nous entamons la dernière année de plan d’affaires, nous dépassons nos engagements. Nous venons de réaliser notre meilleur résultat net jamais enregistré, à hauteur de 8,7 milliards d’euros. Ce montant s’élève à 9 milliards d’euros, sans compter les éléments non récurrents et les 900 millions d’euros de résultat brut provenant des mesures managériales prises pour renforcer la rentabilité future. »

« Ces performances excellentes nous permettent de récompenser nos actionnaires grâce à 6,1 milliards d’euros de dividendes en espèces pour 2024. Notre forte rentabilité et notre situation financière ultra-robuste signifient de plus que, sous réserve de l’approbation des actionnaires, nous lancerons en juin une nouvelle offre publique de rachat d’actions de 2 milliards d’euros. »

« Nos résultats pour 2024 sont marqués par les meilleurs revenus d’assurance jamais enregistrés et une forte croissance au niveau des commissions. Les coûts sont restés stables, avec une qualité des actifs de premier ordre et une augmentation des actifs financiers des clients à hauteur de 77 milliards d’euros. Nous avons tiré parti de la rentabilité du 4e trimestre afin de renforcer nos fonds régulateurs et pérenniser nos résultats futurs, tout en revoyant nos prévisions de résultat net pour 2025 à la hausse, bien au-delà des 9 milliards d’euros. »

« Nous continuons d’investir dans les technologies, avec le déploiement de 4,2 milliards d’euros, l’embauche de plus de 2 300 spécialistes informatiques et la migration sur le cloud de plus de 60 % des applications. Isybank compte désormais plus de 500 000 nouveaux clients, et cette tendance à la hausse s’est accélérée au 4ᵉ trimestre. Cela porte la clientèle totale d’Isybank à près de 900 000 clients et nous fait bénéficier d’une ampleur significative. »

« Nos investissements dans les technologies encouragent également une transition générationnelle au sein de notre main-d’œuvre. D’ici trois ans, 9 000 départs de postes devraient être enregistrés, ce qui nous permettra d’attirer de nouveaux talents et de gagner en efficacité. D’importantes synergies sont générées en interne, sans nécessiter d’acquisitions, ce qui nous permet d’éviter les risques d’exécution associés. »

« Nous prévoyons un bénéfice net pour 2025 bien supérieur à 9 milliards d’euros, et ce niveau devrait se maintenir pour les années à venir. Nous restituerons plus de 6 milliards d’euros de dividendes en espèces et envisagerons des distributions supplémentaires à la fin de l’année. »

« Notre modèle économique bien diversifié, axé sur la gestion et la protection de patrimoine, fonctionnera quel que soit le scénario en matière de taux d’intérêt. Des performances solides et durables nous permettent de récompenser nos actionnaires tout en conservant une base de capital solide et en contribuant aux initiatives à impact social. »



Pour plus d’informations sur les résultats financiers et les prévisions stratégiques d’Intesa Sanpaolo, cliquez ici.

Coordonnées : international.media@intesasanpaolo.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/771c288b-145b-446b-a4ac-87dafc1baee1

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.