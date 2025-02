Yandex 开发并开源 Perforator，一种开源工具，每年可为企业节省数十亿美元的服务器基础设施费用

Yandex 推出了 Perforator,这是一种可以识别和评估公司整个代码库中低效率代码的工具。

Perforator帮助开发人员识别代码中资源最密集的部分,并为后续优化提供详细的统计信息。

这 解决方案可以帮助企业每年减少20%的CPU资源使用。

通过利用 Perforator,公司 可能节省数百万甚至数十亿美元,具体取决于公司规模, 并分配资源以进一步创新和增长。

阿联酋迪拜, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yandex,一家全球科技公司、开发并开源 穿孔器 ,一种用于对服务器和应用程序进行持续实时监控和分析的创新工具。

Perforator帮助开发人员识别代码中资源最密集的部分,并为后续优化提供详细的统计信息。 通过识别 代码效率低下和 支持 通过配置文件引导优化,Perforator 可提供准确的数据,使企业能够手动优化其应用程序,并将基础设施成本降低高达 20%。这取决于公司规模 每年可以节省数百万甚至数十亿美元。

“Perforator 可以帮助企业在不牺牲性能的情况下充分利用服务器,”Sergey Skvortsov 说道, Yandex 的高级开发人员,领导该项目背后的团队 工具。 “使用 Perforator,企业可以优化其代码,减少服务器负载,并最终降低能源和设备成本。”

为什么要使用穿孔器?

资源优化对于大型数据中心、大型科技公司以及资源有限的小型企业和初创公司至关重要。公司可以利用 Perforator 来优化其现有基础设施,而无需牺牲性能,而无需投资额外的设备。该工具有 已经被使用过 在许多 Yandex 服务中进行分析已经一年多了,现在全世界的公司、开发人员和研究人员都可以使用它。

公司可以在自己的服务器上部署 Perforator,最大限度地减少对外部云提供商的依赖,同时保持对其数据的完全控制。这使得 穿孔器a 强健合身 适用于在封闭基础设施内运行的具有严格数据安全要求的组织。

“Perforator 可以让各种规模的公司受益,从拥有 10-100 台服务器的小型企业(每年可以节省数百万美元),到拥有数千台服务器甚至更多的大型企业(每年节省数亿甚至数十亿美元) 每年” 谢尔盖·斯克沃尔佐夫指出。 “无论您的公司规模如何,Perforator 都可以帮助您减少 基础设施成本, 释放资源以进一步创新和增长。”

穿孔器的工作原理

Perforator 提供对服务器资源使用情况的详细洞察,并分析代码对性能的影响,突出显示哪些应用程序消耗了最多的系统资源。 Perforator 使用 eBPF 技术以安全且不会降低系统速度的方式在 Linux 内核中运行小程序。 eBPF 可以在不更改源代码的情况下改进监控、安全性和性能优化。

Perforator 支持本机编程语言,例如 C、C++、Go、Rust、 Python 和 Java。 该解决方案可通过火焰图进行深入分析和数据可视化,使问题诊断更加易于管理。





Perforator 生成的火焰图示例

“Perforator 已经在 Yandex 的严苛环境中经过了一年多的考验,提供了广泛的功能,使其成为监控和优化服务器性能的可靠且多功能的解决方案。”Sergey Skvortsov 补充道。

Perforator 的主要优势之一是支持配置文件引导优化 (PGO),它可以自动将 C++ 程序加速高达 10%。此外,Perforator 设计为在个人计算机上无缝运行,不仅可供大型企业使用,还可供初创公司和技术爱好者使用。此外,Perforator 还提供为大型组织量身定制的基本功能,包括有助于做出更明智决策的 A/B 测试功能。

面向开发人员和企业的开源解决方案

将 Perforator 开源的决定反映了 Yandex 对促进社区在开发系统技术方面的合作的承诺。

“我们相信,开源此类基础系统技术有助于推动全球技术创新。”

——谢尔盖·斯克沃尔佐夫。

“我们的目标是让我们的技术造福世界,为开发商和企业提供价值。此外,该技术的开放性使我们能够与社区一起就分析基础设施的开发做出决策。”

接下来是什么?

在不久的将来,Perforator 将通过其他功能得到增强,包括改进与 Python 和 Java 的集成以及更精确的事件分析。

Perforator 的源代码现在可以在 GitHub 以及其他 Yandex 开源解决方案,例如 YaFSDP,这是一种旨在加速大型语言模型训练的工具。

Perforator 是 Yandex 开源工具系列的最新成员。您可以在以下位置查看该公司的所有开源项目,包括 YaFSDP、AQLM、YTsaurus 等 本页 。

关于Yandex

Yandex 是一家全球科技公司,致力于构建由机器学习驱动的智能产品和服务。其目标是帮助消费者和企业更好地导航 线上和线下的世界。自 1997 年以来,Yandex 一直为全球数百万消费者提供世界一流的本地相关搜索和信息服务,并开发市场领先的按需交通服务、导航产品和其他移动应用程序。





公告随附图片可见以下网页:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d65842c-92ec-4c79-af73-20fd3c53d024/zh-Hans

Tom Goodwin, Account Manager media@nettresults.com

