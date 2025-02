Yandex desenvolve e abre códigos Perforator, uma ferramenta de código aberto que pode economizar bilhões de dólares por ano para as empresas em infraestrutura de servidores

Yandex apresenta o Perforator, uma ferramenta que pode identificar e avaliar ineficiências de código em toda a base de código de uma empresa.

O Perforator ajuda os desenvolvedores a identificar as seções de código que consomem mais recursos e fornece estatísticas detalhadas para otimização subsequente.

O solução pode ajudar as empresas a reduzir o uso de recursos de CPU em 20% ao ano.

Ao aproveitar o Perforator, as empresas pode potencialmente economizar milhões ou até bilhões, dependendo do tamanho da empresa, e alocar recursos para maior inovação e crescimento.

Perforator pode ser acessado gratuitamente em GitHub .



DUBAI, United Arab Emirates, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yandex, uma empresa global de tecnologia, desenvolve e abre códigos Perfurador , uma ferramenta inovadora para monitoramento e análise contínua em tempo real de servidores e aplicações.

O Perforator ajuda os desenvolvedores a identificar as seções de código que consomem mais recursos e fornece estatísticas detalhadas para otimização subsequente. Ao identificar ineficiências de código e apoiando otimização guiada por perfil, o Perforator fornece dados precisos que permitem às empresas otimizar manualmente seus aplicativos e reduzir custos de infraestrutura em até 20%. Dependendo do tamanho da empresa, isso poderia traduzir-se em milhões ou mesmo milhares de milhões poupados anualmente.

“O Perforator ajuda as empresas a aproveitar ao máximo seus servidores sem sacrificar o desempenho,” disse Sergey Skvortsov, um desenvolvedor sênior da Yandex que lidera a equipe por trás do ferramenta. "Usando o Perforator, as empresas podem otimizar seu código, reduzir a carga do servidor e, em última análise, reduzir os custos de energia e equipamentos."

Por que usar o Perfurador?

A otimização de recursos é crucial para grandes data centers, grandes corporações de tecnologia, bem como para pequenas empresas e startups com recursos limitados. Em vez de investir em equipamentos adicionais, as empresas podem aproveitar o Perforator para otimizar a infraestrutura existente sem sacrificar o desempenho. A ferramenta tem já foi usado para criação de perfil em muitos serviços Yandex há mais de um ano e agora está acessível a empresas, desenvolvedores e pesquisadores em todo o mundo.

As empresas podem implantar o Perforator em seus próprios servidores, minimizando a dependência de provedores de nuvem externos e mantendo controle total sobre seus dados. Isso faz Perfurador um ajuste forte para organizações com requisitos rigorosos de segurança de dados que operam em infraestruturas fechadas.

"O Perforator pode beneficiar empresas de todos os tamanhos, desde pequenas empresas com 10 a 100 servidores, que podem economizar milhões de dólares por ano, até empresas maiores com milhares de servidores e muito mais, onde as economias podem chegar a centenas de milhões ou até bilhões de dólares anualmente" Sergei Skvortsov observou. “Independentemente do tamanho da sua empresa, o Perforator pode ajudá-lo a reduzir custos de infraestrutura, liberando recursos para mais inovação e crescimento.”

Como funciona o perfurador

O Perforator fornece insights detalhados sobre o uso de recursos do servidor e analisa o impacto do código no desempenho, destacando quais aplicativos consomem mais recursos do sistema. O Perforator usa a tecnologia eBPF para executar pequenos programas dentro do kernel Linux de uma forma segura e que não desacelera o sistema. O eBPF permite melhor monitoramento, segurança e otimização de desempenho sem alterar o código-fonte.

O Perforator suporta linguagens de programação nativas como C, C++, Go, Rust, Python e Java. A solução permite análises aprofundadas e visualização de dados com gráficos em degradê, tornando o diagnóstico de problemas muito mais gerenciável.





Um exemplo de gráfico em chama gerado pelo Perforator

“O Perforator foi testado no exigente ambiente do Yandex por mais de um ano e oferece uma ampla gama de recursos que o tornam uma solução confiável e versátil para monitorar e otimizar o desempenho do servidor,” acrescentou Sergey Skvortsov.

Uma das principais vantagens do Perforator é o suporte para otimização guiada por perfil (PGO), que acelera automaticamente os programas C++ em até 10%. Além disso, o Perforator foi projetado para funcionar perfeitamente em computadores individuais, tornando-o acessível não apenas para grandes empresas, mas também para startups e entusiastas de tecnologia. Além disso, o Perforator oferece recursos essenciais adaptados para grandes organizações, incluindo recursos de testes A/B que ajudam a tomar decisões mais bem informadas.

Solução de código aberto para desenvolvedores e empresas

A decisão de tornar o Perforator de código aberto reflete o compromisso da Yandex em promover a colaboração da comunidade no desenvolvimento de tecnologias de sistema.

“Acreditamos que o código aberto dessas tecnologias de sistema fundamentais ajuda a impulsionar a inovação tecnológica em todo o mundo.”

—Sergei Skvortsov.

“Nosso objetivo é que nossas tecnologias beneficiem o mundo e agreguem valor tanto para desenvolvedores quanto para empresas. Além disso, a abertura da tecnologia permite-nos tomar decisões relativas ao desenvolvimento da infraestrutura de criação de perfis em conjunto com a comunidade.”

O que vem a seguir?

Num futuro próximo, o Perforator será aprimorado com recursos adicionais, incluindo melhor integração com Python e Java e análise de eventos mais precisa.

O código-fonte do Perforator já está disponível em GitHub , junto com outras soluções de código aberto da Yandex, como o YaFSDP, uma ferramenta projetada para acelerar o treinamento de grandes modelos de linguagem.

Perforator é a mais recente adição à coleção de ferramentas de código aberto do Yandex. Você pode visualizar todos os projetos de código aberto da empresa, incluindo YaFSDP, AQLM, YTsaurus e muito mais, em esta página .

