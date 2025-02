Yandex desarrolla y abre fuentes Perforator, una herramienta de código abierto que puede ahorrar a las empresas miles de millones de dólares al año en infraestructura de servidores

Yandex presenta Perforator, una herramienta que puede identificar y evaluar ineficiencias de código en toda la base de código de una empresa.

Se puede acceder a Perforator de forma gratuita en GitHub .



DUBAI, United Arab Emirates, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yandex, una empresa tecnológica global, desarrolla y abre fuentes Perforador , una herramienta innovadora para el monitoreo y análisis continuo en tiempo real de servidores y aplicaciones.

Perforator ayuda a los desarrolladores a identificar las secciones de código que consumen más recursos y proporciona estadísticas detalladas para su posterior optimización. Al identificar ineficiencias del código y secundario Optimización guiada por perfiles, Perforator ofrece datos precisos que permiten a las empresas optimizar manualmente sus aplicaciones y reducir los costos de infraestructura hasta en un 20 %.. Dependiendo del tamaño de la empresa, esto podría traducirse en millones o incluso miles de millones ahorrados anualmente.

"Perforator ayuda a las empresas a aprovechar al máximo sus servidores sin sacrificar el rendimiento," afirmó Sergey Skvortsov, un desarrollador senior en Yandex que lidera el equipo detrás de herramienta. "Al utilizar Perforator, las empresas pueden optimizar su código, reducir la carga del servidor y, en última instancia, reducir los costos de energía y equipos."

¿Por qué utilizar Perforador?

La optimización de recursos es crucial para los grandes centros de datos, las grandes corporaciones tecnológicas, así como para las pequeñas empresas y las nuevas empresas con recursos limitados. En lugar de invertir en equipos adicionales, las empresas pueden aprovechar Perforator para optimizar su infraestructura existente sin sacrificar el rendimiento. La herramienta tiene ya ha sido usado para crear perfiles en muchos servicios de Yandex durante más de un año, y ahora es accesible para empresas, desarrolladores e investigadores de todo el mundo.

Las empresas pueden implementar Perforator en sus propios servidores, minimizando la dependencia de proveedores de nube externos y manteniendo el control total sobre sus datos. Esto hace perforador un ajuste fuerte para organizaciones con estrictos requisitos de seguridad de datos que operan dentro de infraestructuras cerradas.

"Perforator puede beneficiar a empresas de todos los tamaños, desde pequeñas empresas con entre 10 y 100 servidores, que pueden ahorrar millones de dólares al año, hasta empresas más grandes con miles de servidores y más, donde los ahorros pueden alcanzar cientos de millones o incluso miles de millones de dólares. anualmente" Serguéi Skvortsov señaló. “Independientemente del tamaño de su empresa, Perforator puede ayudarle a reducir costos de infraestructura, Liberar recursos para una mayor innovación y crecimiento.”

Cómo funciona el perforador

Perforator proporciona información detallada sobre el uso de recursos del servidor y analiza el impacto del código en el rendimiento, destacando qué aplicaciones consumen la mayor cantidad de recursos del sistema. Perforator utiliza la tecnología eBPF para ejecutar pequeños programas dentro del kernel de Linux de una manera segura y que no ralentiza el sistema. eBPF permite mejorar la supervisión, la seguridad y la optimización del rendimiento sin cambiar el código fuente.

Perforator admite lenguajes de programación nativos como C, C++, Go, Rust, Pitón y Java. La solución permite análisis en profundidad y visualización de datos con gráficos de llama, lo que hace que el diagnóstico de problemas sea mucho más manejable.





Un ejemplo de un gráfico de llama generado por Perforator

“Perforator ha sido probado en el exigente entorno de Yandex durante más de un año y ofrece una amplia gama de características que lo convierten en una solución confiable y versátil para monitorear y optimizar el rendimiento del servidor,” agregó Sergey Skvortsov.

Una de las principales ventajas de Perforator es su compatibilidad con la optimización guiada por perfiles (PGO), que acelera automáticamente los programas C++ hasta en un 10%. Además, Perforator está diseñado para ejecutarse sin problemas en computadoras individuales, lo que lo hace accesible no solo para grandes empresas sino también para nuevas empresas y entusiastas de la tecnología. Además, Perforator ofrece funciones esenciales diseñadas para grandes organizaciones, incluidas capacidades de prueba A/B que ayudan a tomar decisiones mejor informadas.

Solución de código abierto para desarrolladores y empresas

La decisión de hacer que Perforator sea de código abierto refleja el compromiso de Yandex de fomentar la colaboración comunitaria en el desarrollo de tecnologías de sistemas.

"Creemos que el acceso abierto a estas tecnologías de sistemas fundamentales ayuda a impulsar la innovación tecnológica en todo el mundo."

— Serguéi Skvortsov.

“Nuestro objetivo es que nuestras tecnologías beneficien al mundo y proporcionen valor tanto a los desarrolladores como a las empresas. Además, la apertura de la tecnología nos permite tomar decisiones con respecto al desarrollo de la infraestructura de perfiles junto con la comunidad.”

¿Qué sigue?

En un futuro próximo, Perforator se mejorará con capacidades adicionales, incluida una integración mejorada con Python y Java y un análisis de eventos más preciso.

El código fuente de Perforator ya está disponible en GitHub , junto con otras soluciones de código abierto de Yandex, como YaFSDP, una herramienta diseñada para acelerar el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje.

Perforator es la última incorporación a la colección de herramientas de código abierto de Yandex. Puede ver todos los proyectos de código abierto de la empresa, incluidos YaFSDP, AQLM, YTsaurus y más, en esta pagina .

Acerca de Yandex

Yandex es una empresa de tecnología global que crea productos y servicios inteligentes impulsados ​​por el aprendizaje automático. Su objetivo es ayudar a los consumidores y las empresas a navegar mejor el mundo en línea y fuera de línea. Desde 1997, Yandex ha brindado servicios de búsqueda e información de clase mundial y relevancia local y ha desarrollado servicios de transporte a pedido, productos de navegación y otras aplicaciones móviles líderes en el mercado para millones de consumidores en todo el mundo.

