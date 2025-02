ياندكس تطور وتفتح المصادر Perforator، أداة مفتوحة المصدر يمكنها توفير مليارات الدولارات للشركات سنويًا على البنية التحتية للخادم

تقدم Yandex أداة Perforator ، وهي أداة يمكنها تحديد وتقييم أوجه القصور في التعليمات البرمجية عبر قاعدة التعليمات البرمجية الكاملة للشركة

يساعد Perforator المطورين على تحديد أقسام التعليمات البرمجية الأكثر استهلاكًا للموارد ويوفر إحصائيات مفصلة للتحسين اللاحق.

ال يمكن أن يساعد هذا الحل الشركات على تقليل استخدام موارد وحدة المعالجة المركزية بنسبة 20% سنويًا

من خلال الاستفادة من شركة Perforator يمكن أن يوفر الملايين أو حتى المليارات، اعتمادًا على حجم الشركة، وتخصيص الموارد لمزيد من الابتكار والنمو.

يمكن الوصول إلى المثقب مجانًا جيثب .





دبي، الإمارات العربية المتحدة, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ياندكس، شركة التكنولوجيا العالمية، يتطور ويفتح المصادر ثقب ، أداة مبتكرة للمراقبة والتحليل المستمر في الوقت الفعلي للخوادم والتطبيقات.

يساعد Perforator المطورين على تحديد أقسام التعليمات البرمجية الأكثر استهلاكًا للموارد ويوفر إحصائيات مفصلة للتحسين اللاحق. عن طريق تحديد عدم كفاءة الكود و دعم من خلال التحسين الموجه بالملف الشخصي، توفر أداة Perforator بيانات دقيقة تمكن الشركات من تحسين تطبيقاتها يدويًا وتقليل تكاليف البنية التحتية بنسبة تصل إلى 20%. وهذا يعتمد على حجم الشركة يمكن أن يترجم إلى توفير الملايين أو حتى المليارات سنويا.

وقال سيرجي سكفورتسوف، "يساعد Perforator الشركات على تحقيق أقصى استفادة من خوادمها دون التضحية بالأداء". أحد كبار المطورين في Yandex الذي يقود الفريق وراء أداة. "باستخدام Perforator، يمكن للشركات تحسين التعليمات البرمجية الخاصة بها، وتقليل حمل الخادم، وفي النهاية خفض تكاليف الطاقة والمعدات."

لماذا استخدام ثقب؟

يعد تحسين الموارد أمرًا بالغ الأهمية لمراكز البيانات الكبيرة وشركات التكنولوجيا الكبرى، فضلاً عن الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ذات الموارد المحدودة. بدلاً من الاستثمار في معدات إضافية، يمكن للشركات الاستفادة من Perforator لتحسين بنيتها التحتية الحالية دون التضحية بالأداء. الأداة لديها تم استخدامها بالفعل للتوصيف في العديد من خدمات Yandex لأكثر من عام، وهو الآن متاح للشركات والمطورين والباحثين في جميع أنحاء العالم.

يمكن للشركات نشر Perforator على خوادمها الخاصة، مما يقلل الاعتماد على موفري الخدمات السحابية الخارجيين مع الحفاظ على التحكم الكامل في بياناتهم. هذا يجعل المثقاب أ نوبة قوية للمؤسسات ذات متطلبات أمان البيانات الصارمة التي تعمل ضمن البنى التحتية المغلقة.

"يمكن لـ Perforator أن يفيد الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الصغيرة التي لديها 10 إلى 100 خادم، والتي يمكنها توفير ملايين الدولارات سنويًا، إلى المؤسسات الأكبر التي لديها آلاف الخوادم وأكثر، حيث يمكن أن تصل المدخرات إلى مئات الملايين أو حتى مليارات الدولارات سنويا" وأشار سيرجي سكفورتسوف. "بغض النظر عن حجم شركتك، يمكن أن يساعدك جهاز الثقب على تقليل حجم شركتك تكاليف البنية التحتية، تحرير الموارد لمزيد من الابتكار والنمو.

كيف يعمل الثقب

يوفر Perforator رؤى تفصيلية حول استخدام موارد الخادم ويحلل تأثير التعليمات البرمجية على الأداء، مع تسليط الضوء على التطبيقات التي تستهلك معظم موارد النظام. يستخدم Perforator تقنية eBPF لتشغيل البرامج الصغيرة داخل Linux kernel بطريقة آمنة ولا تؤدي إلى إبطاء النظام. يسمح eBPF بتحسين المراقبة والأمان وتحسين الأداء دون تغيير كود المصدر.

يدعم Perforator لغات البرمجة الأصلية مثل C وC++ وGo وRust و بايثون، وجافا. يتيح الحل إجراء تحليلات متعمقة وتصور البيانات باستخدام الرسوم البيانية المتوهجة، مما يجعل تشخيص المشكلات أكثر سهولة في الإدارة.

مثال على الرسم البياني للهب الذي تم إنشاؤه بواسطة Perforator

"وأضاف سيرجي سكفورتسوف: "لقد تم اختبار Perforator في بيئة Yandex المتطلبة لأكثر من عام ويوفر مجموعة واسعة من الميزات التي تجعله حلاً موثوقًا ومتعدد الاستخدامات لمراقبة أداء الخادم وتحسينه".

إحدى المزايا الرئيسية لبرنامج Perforator هي دعمه للتحسين الموجه للملف الشخصي (PGO)، والذي يعمل تلقائيًا على تسريع برامج C++ بنسبة تصل إلى 10%. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم Perforator ليعمل بسلاسة على أجهزة الكمبيوتر الفردية، مما يجعله متاحًا ليس فقط للشركات الكبيرة ولكن أيضًا للشركات الناشئة وعشاق التكنولوجيا. علاوة على ذلك، يوفر Perforator ميزات أساسية مصممة خصيصًا للمؤسسات الكبيرة، بما في ذلك إمكانات اختبار A/B التي تساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل.

حل مفتوح المصدر للمطورين والشركات

يعكس قرار جعل Perforator مفتوح المصدر التزام Yandex بتعزيز التعاون المجتمعي في تطوير تقنيات النظام.

"نحن نعتقد أن المصادر المفتوحة لتقنيات النظام الأساسية هذه تساعد في دفع الابتكار التكنولوجي في جميع أنحاء العالم."

- سيرجي سكفورتسوف.

"نحن نهدف إلى أن تعود تقنياتنا بإفادة العالم وتوفير القيمة لكل من المطورين والشركات. بالإضافة إلى ذلك، فإن انفتاح التكنولوجيا يمكّننا من اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للملفات جنبًا إلى جنب مع المجتمع.

ما هي الخطوة التالية؟

في المستقبل القريب، سيتم تعزيز Perforator بإمكانيات إضافية، بما في ذلك تحسين التكامل مع Python وJava وتحليل أكثر دقة للأحداث.

الكود المصدري لـ Perforator متاح الآن على جيثب ، إلى جانب حلول Yandex الأخرى مفتوحة المصدر، مثل YaFSDP، وهي أداة مصممة لتسريع تدريب نماذج اللغات الكبيرة.

يعد Perforator أحدث إضافة إلى مجموعة Yandex من الأدوات مفتوحة المصدر. يمكنك عرض جميع مشاريع الشركة مفتوحة المصدر، بما في ذلك YaFSDP وAQLM وYTsaurus والمزيد على هذه الصفحة .

حول ياندكس

Yandex هي شركة تكنولوجيا عالمية تقوم ببناء منتجات وخدمات ذكية مدعومة بالتعلم الآلي. هدفها هو مساعدة المستهلكين والشركات على التنقل بشكل أفضل العالم المتصل بالإنترنت وغير المتصل بالإنترنت. منذ عام 1997، قدمت Yandex خدمات بحث ومعلومات ذات مستوى عالمي وذات صلة محليًا وطورت خدمات نقل رائدة في السوق حسب الطلب ومنتجات الملاحة وتطبيقات الهاتف المحمول الأخرى لملايين المستهلكين حول العالم.

مثال على الرسم البياني للهب الذي تم إنشاؤه بواسطة Perforator

