Lantronix 将于 Cisco Live 首发全新 LM4 人工智能驱动型带外管理平台

LM4 平台使 IDF 和小型站点能够以经济的方式实现管理自动化

加州尔湾, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 是全球领先的计算和连接物联网解决方案企业,致力于实现 AI 边缘智能。该公司将于 2025 年 2 月 10 日至 14 日在阿姆斯特丹 RAI 国际会展中心举行的 Cisco Live 大会 A10 展位首次展示其全新的 LM4 人工智能驱动型带外管理 (OOBM) 平台。 Lantronix 的 LM4 是业内首个专门针对中间配线架 (IDF) 和小型环境 (如 ATM、自助服务亭和网络聚合点) 的规模和定价而设计的控制台服务器。 LM4 专为医疗保健、金融、公用事业、电信、政府、零售和制造业而设计,利用在军事和金融网络中久经验证的技术,提供企业级的自动化、合规性和网络安全功能。

Lantronix 首席战略官 Mathi Gurusamy 表示:“我们很高兴推出 LM4 带外管理平台,它使我们的客户能够利用基于规则的人工智能技术实现安全、可靠和自动化的网络基础设施恢复和缓解。 在 Lantronix,我们致力于通过创新的解决方案实现网络管理自动化,使我们的客户能够提高效率、增强安全性,并更加注重最终效益。”

Dell’Oro Group 的数据显示,2024 年全球串行控制台服务器市场规模为 3.2 亿美元,并以 7% 的稳定速度增长,预计到 2026 年将达到 3.91 亿美元。

无处不在的带外管理

LM4 是一款先进的带外管理平台,体积小巧但功能强大,可以访问、持续监控和自动修复网络基础设施设备的问题,并对其进行控制。 无论网络是否正常运行,此专家系统均可使用基于规则的人工智能技术自动恢复和缓解网络基础设施问题,包括在网络中断期间可靠且安全地访问远程设备。 LM4 最多具有四个串行控制台连接端口,可直接管理设备,并支持多达 48 个虚拟端口,其紧凑的尺寸和实惠的价格使网络管理员能够在任何地方使用带外管理,包括许多以前被认为规模太小、数量太多而无法进行高级带外管理的地点。

LM4 运行强大的 LMOS 软件,将基于 NOC 软件的强大功能拓展到网络边缘,在具有网络基础设施的机架中创建单独的管理平面。 通过持续监控和自动化的运行手册响应,LM4 可以在传统基于 NOC 的工具发现问题之前就检测到问题并予以解决。 LMOS 拥有精细的授权模型,可与现有的访问控件集成,具备自动化的变更管理功能,包括能够存储多个配置文件和操作系统文件以及本地备份,从而在配置更改失败时自动回滚。

采用 Lantronix LM 系列解决方案,实现企业级带外管理标准化

LM4 与 LM83X 和 LM80 控制台服务器运行相同的 LMOS 软件,扩展了 LM 系列控制台的访问选项,端口数量从 2 个到 104 个不等。 LM 系列由 Lantronix 控制中心集中管理,可作为虚拟机在本地运行或托管在云端。 Lantronix 的 LM 系列产品使客户能够实现带外管理的标准化,并在网络中的所有点部署企业级功能和人工智能驱动的自动化。 最终实现更具弹性的网络,更易于管理,问题更少,减少支持人员上门服务,并增强安全性和合规性。

Lantronix 是创新型带外解决方案的首选供应商,提供一系列可靠、安全且易于部署的平台,并且所有这些平台均由其杰出的服务团队提供支持。

同样在 Cisco Live 上展出的还有:

带外管理解决方案

具有可靠性能的网关和控制台服务器

专家技术支持

关于 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、企业和运输等高增长市场提供计算和连接性物联网解决方案的全球领先企业。 Lantronix 的产品和服务通过提供可实现边缘人工智能的可定制解决方案,帮助企业在不断发展的物联网市场中取得成功。 Lantronix 的高级解决方案包括智能变电站基础设施、信息娱乐系统和视频监控,并为云计算和边缘计算提供先进的带外管理 (OOB)。

欲了解更多信息,请访问 Lantronix 网站。

1995 年《私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”声明:本新闻稿包含联邦证券法意义范围内的前瞻性声明,包括但不限于与 Lantronix 的领先地位相关的声明。 该等前瞻性陈述是基于我们目前的期望,并受到可能导致我们实际业绩、未来业务、财务状况或表现与我们过去的业绩或本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述存在重大差异的重大风险和不确定性的影响。 潜在的风险和不确定性包括但不限于,诸如负面或恶化的地区和全球经济状况或市场不稳定对我们业务的影响,包括对我们客户购买决策的影响;我们缓解因新冠或其他疫情、战争和欧洲、亚洲和中东最近的紧张局势或其他因素对我们及我们的供应商和分销商供应链造成的任何中断的能力;未来对公共卫生危机的反应和影响;网络安全风险;适用的美国和外国政府法律、法规和关税的变化;我们成功实施收购战略或整合被收购公司的能力;保护专利和其他专有权利的困难和成本;我们的负债水平,我们偿还债务的能力以及债务协议中的限制;以及我们于 2024 年 9 月 9 日向美国证券交易委员会 ( “SEC”) 提交的截至 2024 年 6 月 30 日止财政年度的 10-K 表年度报告中包含的任何其他因素,包括该报告第一部分第 1A 项中的“风险因素”一节,以及我们向 SEC 提交的其他公开文件。 我们可能会不时在未来的申报文件种列出所发现的其他风险因素。 此外,实际业绩可能会因我们目前未意识到的或目前认为对业务并不重要的额外风险和不确定性而有所不同。 因此,请投资者不要过分依赖任何前瞻性陈述。 我们所作的前瞻性陈述仅代表截至发布当日的情况。 除相关法律或 Nasdaq Stock Market LLC 的规则要求外,我们明确否认有任何意图或义务在本日期之后更新任何前瞻性陈述,以使此等陈述符合实际结果或符合我们意见或预期的变化。 如果我们确实更新或更正了任何前瞻性陈述,投资者不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。

©2025 Lantronix, Inc. 保留所有权利。 Lantronix 是注册商标。 其他商标和商标名是其各自所有者的财产。

