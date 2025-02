Lantronix เปิดตัวครั้งแรก LM4 แพลตฟอร์มการบริหารจัดการจากระยะไกลตัวใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่งาน Cisco Liv…

แพลตฟอร์ม LM4 มอบการจัดการแบบอัตโนมัติในราคาที่ไม่แพงให้กับ IDF และสถานที่ขนาดเล็ก

เออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการเชื่อมต่อและการประมวลผลสำหรับโซลูชัน IoT ที่เสริมศักยภาพเทคโนโลยีอัจฉริยะ AI Edge จะเปิดตัวแพลตฟอร์ม LM4 ใหม่เป็นครั้งแรก โดยเป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการจากระยะไกลหรือ Out-of-Band (OOBM) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่บูธ A10 ในงาน Cisco Live ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2025 ที่ Amsterdam RAI LM4 ของ Lantronix เป็นคอนโซลเซิร์ฟเวอร์แรกในอุตสาหกรรมที่ได้รับการออกแบบ มาให้มีขนาดและราคาสำหรับกรอบการกระจายระดับกลาง (IDF) โดยเฉพาะและในสภาพแวดล้อมขนาดเล็ก เช่น ตู้ ATM ตู้คีออส และจุดรวมเครือข่าย LM4 ซึ่งออกแบบมาสำหรับธุรกิจการดูแลสุขภาพ การเงิน สาธารณูปโภค โทรคมนาคม ภาครัฐ ธุรกิจค้าปลีก และการผลิตนั้น มีระบบอัตโนมัติเกรดสำหรับใช้งานในองค์กร ปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในเครือข่ายทหารและทางการเงิน

"เราตื่นเต้นที่จะได้แนะนำ LM4 แพลตฟอร์มการบริหารจัดการจากระยะไกล ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ที่ทำงานตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อกู้คืนและดูแลโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายให้ปลอดภัย เชื่อถือได้ และทำงานแบบอัตโนมัติ" Mathi Gurusamy ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Lantronix กล่าว "ที่ Lantronix เรามุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพระบบจัดการเครือข่ายแบบอัตโนมัติด้วยโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมุ่งเน้นกำไรได้มากขึ้น"

ซีเรียลคอนโทรลเซิร์ฟเวอร์มีมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ในตลาดทั่วโลกในปี 2024 และเติบโตอย่างต่อเนื่องที่อัตราการเติบโต 7 เปอร์เซ็นต์ โดยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าถึง 391 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 ตามรายงานของ Dell’Oro Group

การบริหารจัดการจากระยะไกลได้จากทุกที่

แม้ LM4 แพลตฟอร์มการบริหารจัดการจากระยะไกลขั้นสูงจะมีขนาดเล็ก แต่ก็ทรงพลัง โดยช่วยให้สามารถเข้าถึง ติดตามตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนช่วยควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย ระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ปฏิบัติงานได้ ไม่ว่าเครือข่ายจะทำงานหรือขัดข้อง และใช้ AI ซึ่งทำงานตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อกู้คืนและบรรเทาปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโดยอัตโนมัติ รวมทั้งทำให้สามารถเข้าถึงชุดอุปกรณ์จากระยะไกลในระหว่างที่ระบบล่มได้อย่างปลอดภัยและวางใจได้ เนื่องจากมีการเชื่อมต่อซีเรียลคอนโซลมากถึง 4 พอร์ตเพื่อจัดการชุดอุปกรณ์โดยตรง และยังมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพอร์ตเสมือนมากถึง 48 พอร์ต ขนาดที่กะทัดรัดและราคาที่ไม่แพงของ LM4 จึงช่วยให้ผู้จัดการเครือข่ายสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการจากระยะไกลได้ทุกที่ รวมถึงในสถานที่ต่าง ๆ มากมายที่ก่อนหน้านี้ถือว่ามีขนาดเล็กและมีจำนวนมากเกินไปสำหรับการบริหารจัดการจากระยะไกลขั้นสูง

LM4 รันซอฟต์แวร์ LMOS ที่ทรงพลัง และส่งมอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายหรือ NOC สำหรับระบบ Edge ของเครือข่ายเพื่อสร้างส่วนการจัดการที่แยกกันในตู้เก็บอุปกรณ์กับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย LM4 ซึ่งมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการตอบสนองของรันบุ๊กอัตโนมัตินั้น สามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่เครื่องมือที่ใช้ NOC แบบดั้งเดิมจะทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น LMOS มีฟีเจอร์โมเดลการให้สิทธิ์เข้าถึงแบบรายละเอียด ซึ่งผสานรวมกับระบบควบคุมสิทธิ์เข้าถึงเดิมที่มีอยู่และฟังก์ชันการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติ รวมถึงความสามารถในการจัดเก็บไฟล์กำหนดค่าและไฟล์ระบบปฏิบัติการ โดยสำรองข้อมูลไว้ในสถานที่เดียวกับข้อมูลต้นฉบับเพื่อให้สามารถย้อนกลับไปยังค่าเดิมได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าล้มเหลว

ทำโซลูชัน LM-Series ของ Lantronix ให้เป็นมาตรฐานเพื่อบริหารจัดการแบบ OOB ในระดับองค์กร

LM4 รันซอฟต์แวร์ LMOS ตัวเดียวกันกับคอนโซลเซิร์ฟเวอร์รุ่น LM83X และ LM80 โดยที่ LM-Series ขยายจำนวนตัวเลือกการเข้าถึงคอนโซลจากทุกที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 2-104 พอร์ต ผลิตภัณฑ์ LM-Series จะถูกจัดการจากส่วนกลางโดยศูนย์ควบคุมของ Lantronix ซึ่งมีให้บริการสำหรับการใช้งานในองค์กรแบบ VM หรือโฮสต์บนระบบคลาวด์ ผลิตภัณฑ์ LM-Series ของ Lantronix จะช่วยให้ลูกค้าสามารถทำระบบบริหารจัดการจากระยะไกลของตนให้เป็นมาตรฐานได้ และนำฟังก์ชันเกรดสำหรับใช้งานในองค์กรและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้งานได้ทุกจุดในเครือข่าย ผลลัพธ์ที่ได้คือการมีระบบเครือข่ายที่มีความสามารถในการฟื้นตัวมากขึ้น ซึ่งทำให้จัดการได้ง่ายขึ้น โดยมีปัญหาต่าง ๆ น้อยลง ลดการส่งช่างเข้าไปแก้ไขปัญหา และรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดียิ่งขึ้น

Lantronix คือแหล่งโซลูชันนวัตกรรมการบริหารจัดการจากระยะไกลที่ใคร ๆ ต่างนึกถึง โดยให้บริการชุดแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และง่ายต่อการนำไปใช้งานจริง ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีมบริการที่ยอดเยี่ยมของเรา

นอกจากนี้ เรายังแสดงผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ที่งาน Cisco Live

โซลูชันการบริหารจัดการจากระยะไกล

เกตเวย์และคอนโซลเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ไว้ใจได้

การสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ Lantronix

Lantronix Inc. เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน IoT สำหรับการเชื่อมต่อและการประมวลผล ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูง รวมถึงตลาดเมืองอัจฉริยะ องค์กร และการขนส่ง ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix เสริมสร้างศักยภาพของบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในตลาด IoT ที่กำลังเติบโต โดยนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้ซึ่งทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ AI Edge ได้ โซลูชันขั้นสูงของ Lantronix ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานสถานีย่อยอัจฉริยะ ระบบสาระบันเทิง และกล้องวงจรปิด ซึ่งเสริมด้วยการบริหารจัดการจากระยะไกล (OOB) ขั้นสูงสำหรับระบบคลาวด์และการประมวลผล Edge

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Lantronix

แถลงการณ์ “หลักอ่าวที่ปลอดภัย” หรือ Safe Harbor ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามคำจำกัดความของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำของ Lantronix ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบันของเรา และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีตของเรา หรือสิ่งที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและทั่วโลกที่เป็นลบหรือแย่ลง หรือความไม่แน่นอนของตลาดต่อธุรกิจของเรา รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อจากลูกค้าของเรา ความสามารถของเราในการบรรเทาการหยุดชะงักใด ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของเรา ของซัพพลายเออร์ และของผู้ขาย อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 หรือการระบาดอื่น ๆ สงคราม และความตึงเครียดล่าสุดในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง หรือปัจจัยอื่น ๆ การตอบสนองและผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขในอนาคต ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และอัตราภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ และต่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ ความสามารถของเราในการนำกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการหรือบูรณาการกับบริษัทที่เข้าซื้อมาใช้ได้สำเร็จ ความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการปกป้องสิทธิบัตรและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ระดับหนี้ของเรา ความสามารถของเราในการชำระหนี้และข้อจำกัดในข้อตกลงหนี้ของเรา และปัจจัยเพิ่มเติมใด ๆ ที่รวมอยู่ในแบบฟอร์ม 10-K ในรายงานประจำปี สำหรับปีบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2024 ซึ่งยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2024 รวมถึงในส่วนหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ในรายงานดังกล่าว รวมทั้งในเอกสารสาธารณะอื่น ๆ ที่เรายื่นต่อ SEC อาจมีการระบุปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในเอกสารที่เรายื่นในอนาคต นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่เราไม่ทราบ หรือที่เราไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของเราในปัจจุบัน เนื่องจากเหตุผลเหล่านี้ นักลงทุนจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ มากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเราจะใช้ได้ ณ วันที่ประกาศเท่านั้น เราปฏิเสธเจตนาหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่จะอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หลังจากวันที่นี้เพื่อให้ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือการเปลี่ยนแปลงในความคิดเห็นหรือความคาดหวังของเรา เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกฎของ Nasdaq Stock Market LLC กำหนด หากเราอัปเดตหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ นักลงทุนไม่ควรสรุปว่าเราจะทำการอัปเดตหรือแก้ไขเพิ่มเติม

©2025 Lantronix, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Lantronix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อของ Lantronix:

Gail Kathryn Miller

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและ

การสื่อสารองค์กร

media@lantronix.com

ข้อมูลติดต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนของ Lantronix:

investors@lantronix.com

