Lantronix akan Memperkenalkan Platform Pengurusan Luar Jalur Dikuasakan AI LM4 Baru di Cisco Live

Platform LM4 Membawa Automasi Pengurusan Mampu Milik kepada IDF dan Tapak Kecil

IRVINE, California, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), peneraju global dalam pengiraan dan ketersambungan untuk penyelesaian IoT yang membolehkan kecerdasan AI Edge, akan memperkenalkan platform Pengurusan Luar Jalur Dikuasakan AI (OOBM) baharu LM4 di Kiosk A10 semasa Cisco Live, 10 hingga 14 Februari 2025, di Amsterdam RAI. LM4 Lantronix merupakan pelayan konsol pertama dalam industri yang direka khusus, bersaiz dan dihargakan untuk Intermediate Distribution Frames (IDF) serta persekitaran padat seperti ATM, kiosk dan titik pengagregatan rangkaian. Direkayasa untuk penjagaan kesihatan, kewangan, utiliti, telekomunikasi, kerajaan, peruncitan dan pembuatan, LM4 menyediakan automasi bertaraf perusahaan, pematuhan serta keupayaan keselamatan siber, memanfaatkan teknologi yang terbukti dalam rangkaian ketenteraan dan kewangan.

“Kami teruja untuk memperkenalkan platform Pengurusan Luar Jalur LM4, yang membolehkan pelanggan kami memanfaatkan AI yang berasaskan peraturan untuk pemulihan dan mitigasi infrastruktur rangkaian yang selamat, boleh dipercayai dan automatik,” kata Mathi Gurusamy, ketua pegawai strategi di Lantronix. “Di Lantronix, kami komited untuk membolehkan automasi pengurusan rangkaian dengan penyelesaian inovatif yang membolehkan pelanggan kami menjadi lebih cekap, selamat dan berfokus kepada keuntungan.”

Pelayan konsol bersiri mewakili pasaran $320 juta di seluruh dunia pada 2024 dan berkembang pada kadar 7 peratus yang stabil kepada unjuran $391 juta pada 2026, menurut Dell’Oro Group.

Pengurusan Luar Jalur di Mana-Mana

Platform pengurusan luar jalur yang maju, LM4 yang kecil tetapi berkuasa menyediakan akses, pemantauan berterusan dan pembaikan automatik bagi isu serta kawalan peranti infrastruktur rangkaian. Beroperasi sama ada rangkaian berfungsi atau tidak, sistem pakar ini menggunakan AI berasaskan peraturan untuk memulihkan dan mengurangkan infrastruktur rangkaian secara automatik, termasuk akses yang boleh dipercayai dan selamat kepada peralatan jauh semasa gangguan. Dengan sehingga empat port sambungan konsol bersiri untuk menguruskan peralatan secara langsung serta sokongan sehingga 48 port maya, saiz kompak dan harga berpatutan LM4 membolehkan pengurus rangkaian menggunakan pengurusan luar jalur di mana-mana sahaja, termasuk di banyak lokasi yang sebelum ini dianggap terlalu kecil dan terlalu banyak untuk pengurusan luar jalur yang maju.

Menjalankan perisian LMOS yang berkuasa, LM4 membawa kuasa perisian berasaskan NOC ke pinggir rangkaian untuk mencipta satah pengurusan yang berasingan dalam rak dengan infrastruktur rangkaian. Dengan pemantauan berterusan dan respons buku panduan automatik, LM4 boleh mengesan dan menyelesaikan isu sebelum alat yang berasaskan NOC tradisional mengetahui terdapat masalah. LMOS menampilkan model kebenaran terperinci yang disepadukan dengan kawalan akses sedia ada serta fungsi pengurusan perubahan automatik, termasuk keupayaan untuk menyimpan berbilang konfigurasi dan fail OS dengan sandaran tempatan untuk mendayakan rollback automatik bagi perubahan konfigurasi yang gagal.

Menyeragamkan Penyelesaian Lantronix LM-Series untuk Pengurusan OOB Gred Perusahaan

LM4 menjalankan perisian LMOS yang sama seperti pelayan konsol LM83X dan LM80, mengembangkan pilihan akses konsol LM-Series di mana-mana sahaja daripada 2 hingga 104 port. LM-Series diuruskan secara berpusat oleh Lantronix Control Center, yang tersedia untuk dijalankan di premis sebagai VM atau dihoskan dalam awan. Produk LM-Series Lantronix membolehkan pelanggan menyeragamkan pengurusan luar jalur mereka dan menggunakan fungsi gred perusahaan dan automasi dipacu AI di semua titik dalam rangkaian. Hasilnya adalah sebuah rangkaian yang lebih berdaya tahan, lebih mudah untuk diurus dengan lebih sedikit isu, gulung trak sokongan yang berkurangan serta keselamatan dan pematuhan yang lebih kukuh.

Lantronix merupakan sumber utama untuk penyelesaian luar jalur yang inovatif, menyediakan satu set platform yang boleh dipercayai, selamat dan mudah digunakan, semuanya disokong oleh pasukan perkhidmatannya yang luar biasa.

Turut ditayangkan di Cisco Live ialah:

Penyelesaian Pengurusan Luar Jalur

LM83X , menyampaikan pengurusan luar jalur dipacu AI bagi 8–104 peranti melalui sambungan konsol bersiri dalam pelayan konsol berskala dan teguh dengan input kuasa dua.

, menyampaikan pengurusan luar jalur dipacu AI bagi 8–104 peranti melalui sambungan konsol bersiri dalam pelayan konsol berskala dan teguh dengan input kuasa dua. LM80 , menyediakan penyelesaian pengurusan luar jalur dipacu AI bersiri 8 port tetap yang boleh mengautomasikan sebahagian besar tugas penyelenggaraan dan pemulihan IT rutin dengan cepat dan bebas ralat.

, menyediakan penyelesaian pengurusan luar jalur dipacu AI bersiri 8 port tetap yang boleh mengautomasikan sebahagian besar tugas penyelenggaraan dan pemulihan IT rutin dengan cepat dan bebas ralat. Lantronix Control Center, satu anak tetingkap kaca untuk mengurus semua peranti LM-Series untuk akses jauh yang selamat serta untuk mengautomasikan pengurusan setiap peranti infrastruktur rangkaian yang disambungkan. Ia merupakan satu sumber untuk kawalan Kebenaran-Pengesahan-Perakaunan (AAA), mencipta peraturan pemantauan dan tindakan tanpa skrip, mengarkibkan sistem pengendalian peranti serta fail konfigurasi dan pelaporan pematuhan secara berpusat.



Gerbang dan Pelayan Konsol yang Boleh Dipercayai dengan Prestasi Terjamin

EMG 8500 , Gerbang Pengurusan Edge Lantronix yang menyediakan akses jauh yang selamat untuk pejabat cawangan, lokasi jauh, kedai runcit atau di mana sahaja gerbang peranti rangkaian luar tapak diperlukan dan di mana ruang adalah terhad.

, Gerbang Pengurusan Edge Lantronix yang menyediakan akses jauh yang selamat untuk pejabat cawangan, lokasi jauh, kedai runcit atau di mana sahaja gerbang peranti rangkaian luar tapak diperlukan dan di mana ruang adalah terhad. SLC 8000: Advanced Console Manager , menyediakan akses selamat kepada peralatan IT dengan 8 hingga 48 port sambungan konsol RS-232 dan USB.

, menyediakan akses selamat kepada peralatan IT dengan 8 hingga 48 port sambungan konsol RS-232 dan USB. G520 Series , gerbang LTE CAT 4G dan 5G selular IoT generasi seterusnya dari Lantronix yang direka untuk aplikasi industri, termasuk Percepxion™ Edge Solution Platform yang telah diaktifkan terlebih dahulu untuk meningkatkan kecekapan operasi dan mencegah serangan siber.

, gerbang LTE CAT 4G dan 5G selular IoT generasi seterusnya dari Lantronix yang direka untuk aplikasi industri, termasuk Percepxion™ Edge Solution Platform yang telah diaktifkan terlebih dahulu untuk meningkatkan kecekapan operasi dan mencegah serangan siber. X300 Series, suatu Penyelesaian Gerbang IoT Padat Selular yang merangkumi perkakasan gerbang IoT Lantronix dan pengurusan peranti terpusat, data selular, keselamatan yang dipertingkatkan dan sokongan teknikal pakar dalam satu pakej lengkap.

Sokongan Teknikal Pakar

LEVEL Technical Services, menyediakan pakar sokongan teknikal yang berdedikasi untuk membantu melaksanakan penempatan di luar jalur dan jaminan peralatan seumur hidup terhad.



Perihal Lantronix

Lantronix Inc. merupakan peneraju global bagi penyelesaian IoT pengiraan dan ketersambungan yang menyasarkan pasaran pertumbuhan tinggi, termasuk Bandar, Perusahaan dan Pengangkutan Pintar. Produk dan perkhidmatan Lantronix memperkasakan syarikat untuk berjaya dalam pasaran IoT yang semakin berkembang dengan menyampaikan penyelesaian yang boleh disesuaikan yang mendayakan Kecerdasan AI Edge. Penyelesaian termaju Lantronix termasuk infrastruktur Pencawang Pintar, sistem Infotainment dan Pengawasan Video, ditambah dengan Pengurusan Luar Jalur (OOB) termaju untuk Pengkomputeran Awan dan Edge.

Untuk maklumat lanjut, layari laman web Lantronix.

Kenyataan "Safe Harbor" di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995: Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif dalam pengertian undang-undang sekuriti persekutuan, termasuk, tanpa had, kenyataan yang berkaitan dengan kepimpinan Lantronix. Kenyataan prospektif ini adalah berdasarkan jangkaan semasa kami dan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang besar yang boleh menyebabkan keputusan sebenar, perniagaan masa depan, keadaan kewangan atau prestasi kami berbeza secara material daripada keputusan sejarah kami atau yang dinyatakan atau tersirat dalam mana-mana kenyataan prospektif yang terkandung dalam siaran akhbar ini. Potensi risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada, faktor seperti kesan negatif atau keadaan ekonomi serantau dan dunia yang semakin teruk atau ketidakstabilan pasaran ke atas perniagaan kami, termasuk kesan ke atas keputusan pembelian oleh pelanggan kami; keupayaan kami untuk mengurangkan sebarang gangguan dalam rantaian bekalan, pembekal dan vendor kami yang disebabkan oleh wabak COVID-19 atau wabak lain, peperangan dan ketegangan baru-baru ini di Eropah, Asia dan Timur Tengah, atau faktor lain; respons masa depan dan kesan krisis kesihatan awam; risiko keselamatan siber; perubahan dalam undang-undang, peraturan dan tarif kerajaan A.S. dan asing yang digunakan; keupayaan kami untuk berjaya melaksanakan strategi pengambilalihan kami atau menyepadukan syarikat yang diambil alih; kesukaran dan kos untuk melindungi paten dan hak proprietari lain; tahap keberhutangan kami, keupayaan kami untuk membayar hutang dan sekatan dalam perjanjian hutang kami; dan sebarang faktor tambahan yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun fiskal berakhir 30 Jun 2024, yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) pada 9 Sept. 2024, termasuk dalam bahagian bertajuk “ Faktor Risiko” dalam Butiran 1A Bahagian I laporan sedemikian, serta dalam pemfailan awam kami dengan SEC yang lain. Faktor risiko tambahan boleh dikenal pasti dari semasa ke semasa dalam pemfailan masa hadapan kami. Selain itu, keputusan sebenar mungkin berbeza akibat daripada risiko tambahan dan ketidakpastian yang kami tidak sedari pada masa ini atau yang kami tidak lihat pada masa ini sebagai material kepada perniagaan kami. Atas sebab-sebab ini, pelabur diberi amaran untuk tidak meletakkan pergantungan yang tidak wajar pada mana-mana kenyataan prospektif. Kenyataan prospektif hanya memberikan gambaran setakat tarikh kenyataan tersebut dibuat. Kami secara nyata menafikan sebarang niat atau kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan prospektif selepas tarikh ini untuk mematuhi kenyataan tersebut dengan keputusan sebenar atau kepada perubahan dalam pendapat atau jangkaan kami, melainkan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan Nasdaq Stock Market LLC yang terpakai. Jika kami mengemas kini atau membetulkan sebarang kenyataan prospektif, pelabur tidak boleh membuat kesimpulan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan.

©2025 Lantronix, Inc. Hak cipta terpelihara. Lantronix ialah tanda dagangan berdaftar. Tanda dagangan dan nama dagangan lain merupakan milik pemilik masing-masing.

Hubungan Media Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Pemasaran Korporat &

Pengurus Komunikasi

media@lantronix.com

Penganalisis Lantronix dan Hubungan Pelabur:

investors@lantronix.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bce840fa-a24a-413e-96ca-23443e7d1d6b

