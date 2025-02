ラントロニクス (Lantronix)、シスコライブ (Cisco Live) でAI対応の新しいLM4アウトオブバンド管理プラットフォームを発表予定

LM4プラットフォーム、IDFおよび小規模拠点向けに手頃な管理自動化を提供

カリフォルニア州アーヴァイン発, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIエッジインテリジェンスを可能にするIoTソリューション向けコンピューティングおよびコネクティビティのグローバルリーダーであるラントロニクス (Lantronix Inc.) (NASDAQ: LTRX) は、2025年2月10日~14日にアムステルダムRAIで開催されるシスコライブのブースA10にて、AI対応の新しいLM4アウトオブバンド管理 (OOBM) プラットフォームを発表する。 ラントロニクスのLM4は、業界初のコンソールサーバーであり、中間配線盤 (IDF) やATM、キオスク、ネットワーク集約ポイントなどのコンパクトな環境向けに特別に設計され、適切なサイズと価格で提供される。 LM4は、医療、金融、公益事業、通信、政府機関、小売、製造業向けに設計されており、軍事および金融ネットワークで実証された技術を活用し、エンタープライズグレードの自動化、コンプライアンス、およびサイバーセキュリティ機能を提供する。

ラントロニクスの最高戦略責任者 (CSO) であるマティ・グルサミ (Mathi Gurusamy) は以下のように述べている。「LM4アウトオブバンド管理プラットフォームを発表できることを大変嬉しく思います。このプラットフォームにより、お客様はルールベースのAIを活用し、安全で信頼性の高いネットワークインフラの復旧とリスク軽減を自動化できます」。 「ラントロニクスでは、革新的なソリューションを通じてネットワーク管理の自動化を推進し、お客様の効率向上、安全性強化、そして収益性向上を支援することに尽力しています」。

デルオロ・グループ (Dell’Oro Group) によると、シリアルコンソールサーバーの世界市場は2024年に3億2,000万米ドル (約496億7,328万円) 規模となり、年平均7%の安定した成長を続け、2026年には3億9,100万米ドル (約606億8,828万円) に達すると予測されている。

あらゆる場所でのアウトオブバンド管理

高度なアウトオブバンド管理プラットフォームであるLM4は、小型ながら強力であり、ネットワークインフラ機器へのアクセス、継続的な監視、自動修復、および制御を提供する。 ネットワークの稼働状況に関わらず動作するこのエキスパートシステムは、ルールベースのAIを活用してネットワークインフラを自動的に復旧・リスク軽減し、障害発生時にもリモート機器への安全かつ信頼性の高いアクセスを提供する。 最大4ポートのシリアルコンソール接続による直接管理に加え、最大48の仮想ポートをサポートするLM4は、コンパクトなサイズと手頃な価格により、従来は高度なアウトオブバンド管理の導入が難しかった小規模かつ多数の拠点でも活用可能にする。

強力なLMOSソフトウェアを搭載したLM4は、NOC (ネットワークオペレーションセンター) レベルのソフトウェア機能をネットワークのエッジに導入し、ラック内のネットワークインフラと連携した独立した管理プレーンを構築する。 継続的な監視と自動実行されるランブック対応により、LM4は従来のネットワークオペレーションセンターベースのツールが問題を検知する前に、問題を特定し解決することができる。 LMOSは、既存のアクセス制御と統合可能な詳細な認可モデルを備え、複数の設定ファイルやOSファイルをローカルバックアップとして保存し、自動ロールバックを可能にする構成変更管理機能を提供する。

エンタープライズグレードのOOB管理には、ラントロニクスのLMシリーズソリューションを標準化

LM4は、LM83XおよびLM80コンソールサーバーと同じLMOSソフトウェアを実行し、2~104ポートまでのLMシリーズのコンソールアクセスオプションを拡張する。 LMシリーズは、オンプレミスの仮想マシン (VM) として、またはクラウドホスト型のいずれかで利用可能なラントロニクス・コントロール・センター (Lantronix Control Center) によって一元管理される。 ラントロニクスのLMシリーズ製品は、アウトオブバンド管理を標準化し、ネットワークのあらゆるポイントでエンタープライズグレードの機能とAI駆動の自動化を導入できるようにする。 その結果、ネットワークの回復力が向上し、管理が容易になり、問題の発生が減少するほか、サポートのための出張回数が削減され、セキュリティとコンプライアンスが強化される。

ラントロニクスは、信頼性が高く、安全で導入が容易なアウトオブバンドソリューションを提供する主要プロバイダーであり、卓越したサービスチームによるサポートのもと、包括的なプラットフォームを展開している。

シスコライブで展示されるその他の製品:

アウトオブバンド管理ソリューション

信頼性の高いゲートウェイとコンソールサーバーで信頼できるパフォーマンスを実現

専門家のテクニカルサポート

ラントロニクスについて

ラントロニクスは、スマートシティ、エンタープライズ、輸送分野などの高成長市場をターゲットとするコンピューティングおよびコネクティビティIoTソリューションのグローバルリーダーである。 ラントロニクスの製品およびサービスは、AIエッジインテリジェンスを可能にするカスタマイズ可能なソリューションを提供することで、企業が成長するIoT市場で成功を収められるように支援するものである。 ラントロニクスの高度なソリューションには、インテリジェント変電所インフラストラクチャ、インフォテインメントシステム、ビデオ監視が含まれ、クラウドおよびエッジコンピューティング向けの高度なアウトオブバンド管理 (OOB) が補完されている。

詳しくは、ラントロニクスのウェブサイトを閲覧されたい。

1995年米国証券民事訴訟改革法に基づく「セーフハーバー」条項:本ニュースリリースには、連邦証券法の意味での将来の見通しに関する記述が含まれており、これにはラントロニクスのリーダーシップに関連する記述が含まれるが、これに限定されない。 これらの将来の見通しに関する記述は、同社の現在の期待値に基づいており、実績、将来のビジネス、財務状況、業績が、過去の結果、またはこのニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に明示的または黙示的に示されているものと大幅に異なる、重大なリスクと不確実性がある。 潜在的なリスクおよび不確実性には、以下が含まれるがこれらに限定されるものではない。地域および世界の経済状況の悪化や市場の不安定化が同社の事業に与える影響 (顧客の購買判断への影響を含む)、新型コロナウイルス感染症のパンデミックやその他の感染症の流行、戦争、欧州・アジア・中東における最近の緊張、その他の要因による同社およびサプライヤー・販売業者のサプライチェーンの混乱を軽減する能力、公衆衛生危機への将来的な対応およびその影響、サイバーセキュリティリスク、適用される米国および外国政府の法律・規制・関税の変更、買収戦略を成功裏に実施し、買収企業を統合する同社の能力、特許およびその他の知的財産権の保護にかかる困難および費用、同社の負債水準、債務返済の能力、および債務契約における制限事項、2024年9月9日に証券取引委員会 (以下、「SEC」) に提出した2024年6月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれるその他の要素。これにはかかる報告書のパートIの項目1A「リスク要因」というタイトルのセクション、およびSECへの他の公的提出書類が含まれる。 その他のリスク要因が、今後の提出書類において随時特定される可能性がある。 さらに実際の結果は、同社が現在認識していない、または同社事業に現在重大とはみなされていない追加的なリスクや不確実性により異なる場合がある。 そのため投資家は、将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意されたい。 同社による将来の見通しに関する記述は、作成日時点での事項を述べているに過ぎない。 同社は、適用される法律またはナスダック株式市場 (Nasdaq Stock Market LLC) の規則で義務付けられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降に将来の見通しに関する記述を、実際の結果または同社の意見や期待の変更に適合するよう更新する意図または義務を明示的に否認する。 同社が将来の見通しに関する記述のいずれかを更新または修正した場合でも、投資家は同社がさらなる更新または修正を行うと結論付けるべきではない。

©2025 Lantronix, Inc. All rights reserved. Lantronixは登録商標である。 その他の商標と商号は、各所有者に帰属する。

ラントロニクス 報道担当者向け問い合わせ先:

ゲイル・キャスリン・ミラー (Gail Kathryn Miller)

コーポレートマーケティング& コミュニケーションマネージャー

(Corporate Marketing & Communications Manager)

media@lantronix.com

ラントロニクス アナリストおよび投資家向け問い合わせ先:

investors@lantronix.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bce840fa-a24a-413e-96ca-23443e7d1d6b

