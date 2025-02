Lantronix Meluncurkan Platform Manajemen Out-of-Band Berkemampuan AI LM4 Baru di Cisco Live

Platform LM4 Menghadirkan Otomatisasi Manajemen Terjangkau ke IDF dan Lokasi Kecil

IRVINE, California, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), pemimpin global dalam komputasi dan konektivitas untuk solusi IoT yang memungkinkan kecerdasan AI Edge, akan meluncurkan platform Manajemen Out-of-Band (OOBM) berkemampuan AI LM4 barunya di Stand A10 selama Cisco Live, 10–14 Februari 2025, di Amsterdam RAI. LM4 Lantronix merupakan server konsol pertama dalam industri yang dirancang, disesuaikan ukurannya, dan ditetapkan harganya secara khusus untuk Intermediate Distribution Frames (IDF) dan lingkungan ringkas seperti ATM, kios, dan titik agregasi jaringan. Dirancang untuk perawatan kesehatan, keuangan, utilitas, telekomunikasi, pemerintahan, ritel, dan manufaktur, LM4 menghadirkan kemampuan otomatisasi, kepatuhan, dan keamanan siber tingkat perusahaan dengan memanfaatkan teknologi yang terbukti dalam jaringan militer dan keuangan.

"Kami merasa antusias dapat memperkenalkan platform Manajemen Out-of-Band LM4, yang memungkinkan pelanggan kami memanfaatkan AI berbasis aturan untuk pemulihan dan mitigasi infrastruktur jaringan yang aman, dapat diandalkan, dan otomatis," ungkap Mathi Gurusamy, kepala pejabat strategi di Lantronix. “Di Lantronix, kami berkomitmen untuk memungkinkan otomatisasi manajemen jaringan dengan solusi inovatif yang memungkinkan pelanggan kami menjadi lebih efisien, aman, dan berfokus pada keuntungan.”

Pangsa pasar server konsol serial di seluruh dunia mencapai $320 juta pada tahun 2024 dan tumbuh pada tingkat stabil sebesar 7 persen hingga diproyeksikan mencapai $391 juta pada tahun 2026, demikian menurut Dell’Oro Group.

Manajemen Out-of-Band di Mana Saja

Sebagai platform manajemen out-of-band canggih, LM4 yang kecil namun hebat ini menyediakan akses, pemantauan berkelanjutan, dan perbaikan masalah otomatis serta kontrol perangkat infrastruktur jaringan. Beroperasi baik saat jaringan aktif maupun nonaktif, sistem pakar ini menggunakan AI berbasis aturan untuk memulihkan dan memitigasi infrastruktur jaringan secara otomatis, termasuk akses yang dapat diandalkan dan aman ke perangkat jarak jauh selama penonaktifan layanan. Dengan hingga empat port koneksi konsol serial untuk mengelola perangkat secara langsung ditambah dukungan hingga 48 port virtual, ukuran ringkas dan harga terjangkau LM4 memungkinkan pengelola jaringan memanfaatkan out-of-band di mana saja, termasuk banyak lokasi yang sebelumnya dianggap terlalu kecil dan banyak untuk manajemen out-of-band tingkat lanjut.

LM4, yang mengoperasikan perangkat lunak LMOS hebat, menghadirkan kemampuan perangkat lunak berbasis NOC guna mengelola dan memantau infrastruktur di bagian tepi (edge) jaringan untuk menciptakan pemisahan antara manajemen dan infrastruktur jaringan. Dengan pemantauan berkelanjutan dan respons runbook otomatis, LM4 dapat mendeteksi dan memecahkan masalah sebelum alat bantu berbasis NOC tradisional mengetahui adanya masalah. LMOS dilengkapi model otorisasi granular yang terintegrasi dengan kontrol akses yang ada serta fungsi manajemen perubahan otomatis, termasuk kemampuan menyimpan beberapa file konfigurasi dan OS dengan pencadangan data lokal untuk memungkinkan pengembalian otomatis perubahan konfigurasi yang mengalami kegagalan.

Standardisasi pada Solusi Seri LM Lantronix untuk Manajemen OOB Tingkat Perusahaan

LM4 menjalankan perangkat lunak LMOS yang sama seperti server konsol LM83X dan LM80 sehingga memperluas opsi akses konsol Seri LM di mana saja mulai dari 2–104 port. Seri LM dikelola secara terpusat oleh Lantronix Control Center, yang tersedia untuk dijalankan di lokasi sebagai VM atau dihosting di cloud. Produk Seri LM Lantronix memungkinkan pelanggan untuk menstandardisasi manajemen out-of-band mereka dan menerapkan fungsionalitas tingkat perusahaan serta otomatisasi berbasis AI di semua titik dalam jaringan. Hasilnya adalah jaringan lebih tangguh dan lebih mudah dikelola dengan lebih sedikit masalah, mengurangi jumlah teknisi dukungan yang dikirim untuk memperbaiki masalah, serta keamanan dan kepatuhan yang lebih kuat.

Lantronix merupakan sumber utama untuk solusi out-of-band inovatif, menyediakan serangkaian platform yang dapat diandalkan, aman, dan mudah digunakan, semuanya didukung oleh tim layanannya yang luar biasa.

Produk lain yang juga ditampilkan di Cisco Live adalah:

Solusi Manajemen Out-of-Band

LM83X , menyediakan manajemen out-of-band berbasis AI untuk 8–104 perangkat melalui koneksi konsol serial dalam server konsol yang tangguh dan terukur dengan input daya ganda.

, menyediakan manajemen out-of-band berbasis AI untuk 8–104 perangkat melalui koneksi konsol serial dalam server konsol yang tangguh dan terukur dengan input daya ganda. LM80 , menyediakan solusi manajemen out-of-band berbasis AI serial 8-port tetap yang dapat mengotomatiskan sebagian besar tugas pemeliharaan dan pemulihan TI rutin dengan cepat dan bebas kesalahan.

, menyediakan solusi manajemen out-of-band berbasis AI serial 8-port tetap yang dapat mengotomatiskan sebagian besar tugas pemeliharaan dan pemulihan TI rutin dengan cepat dan bebas kesalahan. Lantronix Control Center, panel kaca tunggal untuk mengelola semua perangkat seri LM untuk akses jarak jauh yang aman serta untuk mengotomatiskan pengelolaan setiap perangkat infrastruktur jaringan yang terhubung. Pusat kontrol ini merupakan sumber tunggal untuk kontrol Otorisasi-Autentikasi-Akuntansi (AAA), yang membuat aturan pemantauan dan tindakan tanpa pembuatan skrip, mengarsipkan secara terpusat sistem operasi perangkat yang dipantau dan file konfigurasi, serta pelaporan kepatuhan.



Gateway dan Server Konsol yang Dapat Diandalkan dengan Performa Tepercaya

EMG 8500 , Edge Management Gateway Lantronix yang menyediakan akses jarak jauh yang aman untuk kantor cabang, lokasi terpencil, toko ritel, atau di mana pun gateway perangkat jaringan di luar lokasi diperlukan dan di tempat yang ruangnya terbatas.

, Edge Management Gateway Lantronix yang menyediakan akses jarak jauh yang aman untuk kantor cabang, lokasi terpencil, toko ritel, atau di mana pun gateway perangkat jaringan di luar lokasi diperlukan dan di tempat yang ruangnya terbatas. SLC 8000: Advanced Console Manager , menyediakan akses aman ke peralatan TI dengan 8–48 port koneksi konsol RS-232 dan USB.

, menyediakan akses aman ke peralatan TI dengan 8–48 port koneksi konsol RS-232 dan USB. G520 Series , gateway LTE CAT 4G dan 5G seluler IoT generasi berikutnya Lantronix yang dirancang untuk aplikasi industri, termasuk Platform Percepxion™ Edge Solution yang telah diaktifkan sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mencegah serangan siber.

, gateway LTE CAT 4G dan 5G seluler IoT generasi berikutnya Lantronix yang dirancang untuk aplikasi industri, termasuk Platform Percepxion™ Edge Solution yang telah diaktifkan sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mencegah serangan siber. X300 Series, Solusi Gateway IoT Ringkas Seluler yang mencakup perangkat keras gateway IoT Lantronix dan manajemen perangkat terpusat, data seluler, keamanan yang ditingkatkan, dan dukungan teknis ahli dalam satu paket lengkap.

Dukungan Teknis Ahli

LEVEL Technical Services, menyediakan ahli dukungan teknis khusus untuk membantu mengimplementasikan penerapan out-of-band dan garansi peralatan seumur hidup terbatas.



Tentang Lantronix

Lantronix Inc. merupakan pemimpin global dalam solusi IoT komputasi dan konektivitas yang menargetkan pasar dengan pertumbuhan tinggi, termasuk Kota Pintar, Perusahaan, dan Transportasi. Produk dan layanan Lantronix memberdayakan perusahaan untuk meraih keberhasilan dalam pasar IoT yang tengah berkembang dengan memberikan solusi yang dapat disesuaikan yang mendukung Kecerdasan AI Edge. Solusi canggih Lantronix mencakup infrastruktur Gardu Cerdas, sistem Infotainment, dan Pengawasan Video, yang dilengkapi dengan Manajemen Out-of-Band (OOB) canggih untuk Komputasi Cloud dan Edge.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Lantronix.

Pernyataan “Safe Harbor” berdasarkan Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta Tahun 1995: Rilis berita ini mengandung pernyataan berwawasan ke depan dalam artian undang-undang sekuritas federal, termasuk tanpa batasan pada pernyataan terkait kepemimpinan Lantronix. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada ekspektasi kami saat ini serta tunduk pada risiko dan ketidakpastian substansial yang dapat menyebabkan hasil aktual, bisnis masa depan, kondisi keuangan, atau kinerja kami sangat berbeda secara signifikan dari hasil kami pada masa lalu atau yang dinyatakan secara tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam rilis berita ini. Potensi risiko dan ketidakpastian termasuk, namun tidak terbatas pada, beberapa faktor, misalnya dampak kondisi ekonomi regional dan global yang negatif atau memburuk, atau ketidakstabilan pasar dalam bisnis kami, termasuk dampak terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan kami; kemampuan kami dalam memitigasi gangguan apa pun pada rantai pasokan milik kami dan pemasok dan vendor kami akibat pandemi COVID-19 atau wabah lainnya, perang, dan ketegangan yang terjadi baru-baru ini di Eropa, Asia, dan Timur Tengah, atau berbagai faktor lainnya; tanggapan dan dampak krisis kesehatan masyarakat pada masa mendatang; risiko keamanan siber; perubahan dalam undang-undang, peraturan, dan tarif pemerintah A.S. dan pemerintah asing yang berlaku; kemampuan kami untuk berhasil mengimplementasikan strategi akuisisi atau mengintegrasikan perusahaan yang diakuisisi; kesulitan dan biaya dari melindungi paten dan hak kepemilikan lainnya; tingkat utang, kemampuan kami untuk melunasi utang dan memenuhi batasan dalam perjanjian utang kami; serta faktor tambahan yang disertakan dalam Laporan Tahunan pada Form 10-K untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang diserahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (“SEC”) A.S. pada tanggal 9 September 2024, termasuk di bagian berjudul “Risk Factors” (Faktor Risiko) di Butir 1A Bagian I pada laporan itu, serta dalam laporan publik kami lainnya yang kami serahkan kepada SEC. Faktor risiko tambahan dapat diidentifikasi dari waktu ke waktu dalam pemberkasan laporan kami pada masa mendatang. Selain itu, hasil aktual dapat berbeda karena risiko tambahan dan ketidakpastian yang saat ini kami tidak ketahui atau yang saat ini kami tidak anggap penting pada bisnis kami. Oleh sebab itu, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan yang kami sampaikan hanya berlaku pada tanggal pernyataan ini dibuat. Kami secara tegas menyangkal niat atau kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan setelah tanggal rilis berita ini untuk menyesuaikan pernyataan tersebut dengan hasil yang sebenarnya atau perubahan pada opini atau ekspektasi kami, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau aturan Nasdaq Stock Market LLC. Jika kami memperbarui atau mengoreksi pernyataan berwawasan ke depan, investor tidak boleh menyimpulkan bahwa kami akan membuat pembaruan atau koreksi tambahan.

©2025 Lantronix, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Lantronix adalah merek dagang terdaftar. Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan milik pemiliknya masing-masing.

Kontak Media Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Manajer Pemasaran &

Komunikasi Perusahaan

media@lantronix.com

Kontak Analis dan Investor Lantronix:

investors@lantronix.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bce840fa-a24a-413e-96ca-23443e7d1d6b

