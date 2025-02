Lantronix תציג לראשונה את פלטפורמת הניהול מחוץ לרשת החדשה LM4 מונעת הבינה המלאכותית ב-Cisco Live

פלטפורמת LM4 מביאה מיכון ניהולי במחיר סביר ל-IDF ואתרים קטנים

Lantronix Inc. לנטרוניקס (נאסד"ק: LTRX), מובילה עולמית של מחשוב וקישוריות עבור פתרונות IoT המאפשרים תבונה במכשירי קצה המבוססת על בינה מלאכותית, תציג לראשונה את פלטפורמת הניהול מחוץ לרשת (OOBM) המופעלת בידי LM4 מונעת הבינה המלאכותית בדוכן A10 במהלך Cisco Live בין ה-10-14 בפברואר, 2025, באולם הכנסים RAI שבאמסטרדם. ה-LM4 של Lantronix הוא שרת הקונסולה הראשון בתעשייה שתוכנן, עוצב ותומחר באופן ייעודי עבור מסגרות הפצה לתחום הביניים (IDF) וסביבות קומפקטיות כגון כספומטים, קיוסק מידע ונקודות צירוף רשתות. LM4 תוכנן עבור שירותי בריאות, פיננסים, שירותים, תקשורת, ממשלה, קמעונאות וייצור, ומספק יכולות מיכון, תאימות ואבטחת סייבר ברמה ארגונית, תוך מינוף טכנולוגיה שהוכחה ברשתות צבאיות ופיננסיות.

"אנו נרגשים להציג את פלטפורמת הניהול מחוץ לרשת LM4 המאפשרת ללקוחותינו למנף בינה מלאכותית מבוססת כללים לשחזור ומזעור תקלות בתשתית רשת באופן מאובטח, אמין ואוטומטי", אמר מאת'י גורוסמי (Mathi Gurusamy), מנהל אסטרטגיה ראשי ב-Lantronix. "אנו מחויבים ב-Lantronix לאפשר מיכון של ניהול רשתות עם פתרונות חדשניים המאפשרים ללקוחותינו להיות יעילים, מאובטחים וממוקדים יותר בשורה התחתונה".

היקף שוק שרתי הקונסולה בחיבור טורי ב-2024 עמד על 320 מיליון דולר, והוא גדל בקצב קבוע של 7% להיקף חזוי של 391 מיליון דולר חזוי ב-2026, לפי Dell’Oro Group.

ניהול מחוץ לרשת בכל מקום

פלטפורמת הניהול מחוץ לרשת המתקדמת LM4, הקטנה אך החזקה, מספקת גישה, ניטור רציף ותיקון אוטומטי של בעיות כמו גם שליטה בהתקני התשתית של הרשת. מערכת המומחים הזו, שפועלת בין אם הרשת פעילה או לא, משתמשת בבינה מלאכותית מבוססת כללים כדי לאושש ולמזער בעיות בתשתית הרשת באופן ממוכן, כולל גישה אמינה ומאובטחת לציוד מרוחק במהלך הדממה. עם עד ארבע יציאות של חיבורי קונסולה טורית לניהול ישיר של ציוד, ובתוספת תמיכה בעד 48 יציאות וירטואליות, הגודל הקומפקטי והמחיר המשתלם של LM4 מאפשרים למנהלי רשת להשתמש מניהול מחוץ לרשת בכל מקום, כולל מיקומים רבים שנחשבו בעבר לקטנים או מעטים מדי לניהול מתקדם מחוץ לרשת.

באמצעות תוכנת LMOS רבת העוצמה, LM4 מביאה את הכוח של NOC מבוסס תוכנה לקצה הרשת כדי ליצור מישור ניהול נפרד במארז עם תשתית רשת. עם ניטור רציף ותגובות הפעלה מוגדרות מראש, LM4 יכולה לזהות ולפתור בעיות לפני שהכלים המסורתיים מבוססי NOC בכלל יודעים שיש בעיה. LMOS כוללת מודל הרשאות מדוקדק המשתלב עם בקרות גישה קיימות כמו גם פונקציות אוטומטיות של ניהול שינויים, כולל היכולת לאחסן מספר רב של קבצי תצורה ומערכת הפעלה עם גיבויים מקומיים כדי לאפשר חזרה לאחור אוטומטית לאחר ביצוע שינויי תצורה לא מוצלחים.

תקנון על פי פתרונות סדרת LM של Lantronix לניהול OOB ברמה ארגונית

ה-LM4 מריצה את אותה תוכנת LMOS כמו שרתי הקונסולה LM83X ו-LM80, ומרחיבה את אפשרויות הגישה לקונסולת סדרת ה-LM בכל טווח בין 2-104 יציאות. סדרת LM מנוהלת באופן מרכזי באמצעות Lantronix Control Center, הזמין להפעלה בהתקנה מקומית או כמכונה וירטואלית המתארחת בענן. מוצרי סדרת LM של Lantronix מאפשרים ללקוחות לתקנן את הניהול מחוץ לרשת שלהם, ולפרוס פונקציונליות ברמה ארגונית ומיכון מונע בינה מלאכותית בכל הנקודות ברשת. התוצאה היא רשת גמישה יותר שקלה יותר לניהול, עם פחות בעיות, עם פחות ביקורים של טכנאי תמיכה, ועם ואבטחה ותאימות חזקים יותר.

Lantronix היא המקור המוביל לפתרונות חדשניים לניהול מחוץ לרשת, והיא מספקת חבילה של פלטפורמות אמינות, מאובטחות וקלות לפריסה, וכולן נתמכות בידי צוות השירות יוצא הדופן שלה.

כמו כן מוצגים ב- Cisco Live:

פלטפורמות לפתרונות ניהול מחוץ לרשת

* LM83X - מספקת ניהול מחוץ לרשת מונע בינה מלאכותית של 8-104 התקנים בחיבור לקונסולה טורית בשרת קונסולה חזק וניתן להרחבה עם כניסת כוח כפולה.

* LM80 - מספקת פתרון ניהול מחוץ לרשת מנוע בינה מלאכותית סדרתי קבוע עם 8 יציאות שיכולה למכן את רוב משימות התחזוקה והאישוש השגרתיות של ה-IT, במהירות וללא שגיאות.

* Lantronix Control Center הוא לוח מחוונים מוכלל לניהול כל ההתקנים מסדרת LM לגישה מרחוק מאובטחת וכן למיכון הניהול של כל אחד מהתקני תשתית הרשת המחוברים. זהו מקור יחיד לבקרות הסמכה-אימות-חשבונות (AAA), יצירת כללי ניטור ופעולה ללא שימוש בתרחישים, ארכיון מרכזי של מערכת ההפעלה וקבצי התצורה של ההתקן שבמעקב, ודיווח ציות לרגולציות.

שערים ושרתי מסוף אמינים עם ביצועים מהימנים

* EMG 8500 הוא שער ניהול בקצה של Lantronix המספק גישה מאובטחת מרחוק לסניפים, מיקומים מרוחקים, חנויות קמעונאיות או בכל מקום שבו יש צורך בשער התקן רשת מחוץ לאתר ובאתרים בהם יש מקום מוגבל.

* SLC 8000 : מנהל קונסולות מתקדם המספק גישה מאובטחת לציוד IT עם 8–48 יציאות של חיבורי RS-232 ו-USB.

* סדרת G520 , הדור הבא של השער של Lantronix להתקני IoT בקישור סלולרי LTE CAT 4G ו-5G המיועד ליישומים תעשייתיים, כולל אפשור מראש של Percepxion™ Edge Solution Platform כדי לחזק את היעילות התפעולית ולמניעת התקפות סייבר.

* X300 Series הוא פתרון שער IoT סלולרי קומפקטי הכולל את חומרת שער ה-IoT של Lantronix שמרכז בחבילה אחת מוכללת נתונים סלולריים, אבטחה משופרת ותמיכה טכנית של מומחים.

תמיכה טכנית של מומחים

* LEVEL Technical Services , המספקת מומחי תמיכה טכנית ייעודיים שיסייעו ביישום פריסות Out-of-Band ואחריות מוגבלת על ציוד לכל החיים.

אודות Lantronix

לנטרוניקס (Lantronix Inc) היא ספקית גלובלית מובילה של פתרונות IoT, מחשוב וקישוריות המכוונות לתעשיות בצמיחה גבוהה, כולל ערים חכמות, רכב וארגונים. המוצרים והשירותים של Lantronix מעצימים חברות להצליח בשווקי ה-IoT הצומחים על ידי אספקת פתרונות ניתנים להתאמה המאפשרים תבונות חכמות בקצה באמצעות בינה מלאכותית. הפתרונות המתקדמים של Lantronix כוללים תשתית תחנות משנה חכמה, מערכות מידע ובידור ומערכות מעקב וידאו, בתוספת ניהול מתקדם מחוץ לרשת (OOB) עבור הענן ומחשוב הקצה. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של Lantronix .

הצהרת "נמל מבטחים" במסגרת חוק הרפורמה בליטיגציה פרטית בניירות ערך משנת 1995: הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוקי ניירות ערך פדרליים, כולל, ללא הגבלה, הצהרות הקשורות להנהלת Lantronix. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הציפיות הנוכחיות שלנו והן כפופות לסיכונים ואי ודאויות משמעותיים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל, לעסקים עתידיים, למצב הפיננסי או לביצועים שלנו להיות שונים באופן מהותי מהתוצאות ההיסטוריות שלנו או מאלה המובעות או משתמעות בכל הצהרה צופה פני עתיד הכלולה בהודעה לעיתונות זו. הסיכונים ואי הוודאות הפוטנציאליים כוללים, אך אינם מוגבלים לגורמים כגון ההשפעות של תנאים כלכליים אזוריים ועולמיים שליליים או מחמירים או חוסר יציבות בשוק על העסק שלנו, כולל השפעות על החלטות רכישה של לקוחותינו; יכולתנו למתן כל הפרעה בשרשראות האספקה שלנו ושל הספקים שלנו עקב מגפת COVID-19 או התפרצויות אחרות, מלחמות ומתחים אחרונים באירופה, אסיה והמזרח התיכון, או גורמים אחרים; תגובות עתידיות למשברים בתחום בריאות הציבור והשפעותיהם; סיכוני אבטחת סייבר; שינויים בחוקים, בתקנות ובתעריפים החלים על ממשלות ארה"ב ומדינות זרות; היכולת שלנו ליישם בהצלחה את אסטרטגיית הרכישות שלנו או לשלב חברות שנרכשו; קשיים ועלויות של הגנה על פטנטים וזכויות קנייניות אחרות; רמת החובות שלנו, היכולת שלנו לשרת את החובות שלנו והמגבלות בהסכמי החוב שלנו; וכל הגורמים הנוספים הכלולים בדוח השנתי שלנו על גבי טופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-30 ביוני 2024, שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC") ב-9 בספטמבר 2024, כולל בסעיף שכותרתו "גורמי סיכון" בסעיף 1A בחלק I של אותו דוח, כמו גם בהגשות הציבוריות האחרות שלנו ל-SEC. גורמי סיכון נוספים עשויים להיות מזוהים מעת לעת בהגשות העתידיות שלנו. בנוסף, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות כתוצאה מסיכונים ואי ודאויות נוספים שכרגע איננו מודעים להם או שאיננו רואים בהם כרגע מהותיים לעסק שלנו. מסיבות אלה, המשקיעים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד. ההצהרות הצופות פני עתיד שאנו משמיעים מדברות רק נכון למועד שבו הן נאמרות. אנו מתנערים במפורש מכל כוונה או מחויבות לעדכן הצהרות צופות פני עתיד לאחר תאריך זה כדי להתאים הצהרות כאלה לתוצאות בפועל או לשינויים בדעות או בציפיות שלנו, למעט כפי שנדרש על פי החוק החל או הכללים של Nasdaq Stock Market LLC. אם נעדכן או נתקן הצהרות צופות פני עתיד, המשקיעים לא צריכים להסיק שנבצע עדכונים או תיקונים נוספים.

©2025 Lantronix, Inc. כל הזכויות שמורות. Lantronix הוא סימן מסחרי רשום. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם של בעליהם בהתאמה.

