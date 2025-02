Lantronix présentera sa nouvelle plateforme de gestion hors bande LM4 alimentée par l’IA au salon Cisco Live

La plateforme LM4 permet l’automatisation de la gestion à un coût abordable pour les répartiteurs intermédiaires (IDF) et les sites de petite taille

IRVINE, Californie, 05 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), un leader mondial du calcul et de la connectivité pour les solutions IoT permettant l’intelligence en périphérie du réseau (AI Edge), présentera sa nouvelle plateforme LM4 de gestion hors bande (OOBM) alimentée par l’IA au stand A10 du salon Cisco Live, qui se déroule du 10 au 14 février 2025 au centre de conférences RAI d’Amsterdam. La plateforme LM4 de Lantronix est le premier serveur de console du secteur spécifiquement conçu, calibré et tarifé pour les répartiteurs intermédiaires (IDF) et les environnements compacts tels que les distributeurs automatiques de billets, les kiosques et les points d’agrégation de réseau. Destinée aux secteurs de la santé, de la finance, des services publics, des télécommunications, des administrations publiques, de la vente au détail et des industries manufacturières, la plateforme LM4 offre des capacités d’automatisation, de conformité et de cybersécurité de niveau professionnel, en s’appuyant sur une technologie éprouvée dans les réseaux militaires et financiers.

« Nous sommes ravis de présenter la plateforme de gestion hors bande LM4, qui permet à nos clients d’exploiter une intelligence artificielle basée sur des règles pour une restauration et une atténuation sécurisées, fiables et automatisées de l’infrastructure du réseau », a déclaré Mathi Gurusamy, responsable de la stratégie chez Lantronix. « Nous mettons tout en œuvre chez Lantronix pour permettre l’automatisation de la gestion réseau grâce à des solutions innovantes qui apportent à nos clients une plus grande efficacité et une meilleure sécurité afin de rester concentrés sur les résultats ».

Selon un rapport de Dell’Oro Group, les serveurs de console série représentaient un marché mondial de 320 millions de dollars en 2024 et leur croissance se maintient à un taux de 7 % avec une projection de 391 millions de dollars en 2026.

Généralisation de la gestion hors bande

Petite mais puissante, la LM4 est une plateforme avancée de gestion hors bande qui permet l’accès au réseau, la surveillance continue et la résolution automatisée des problèmes, ainsi que le contrôle des dispositifs de l’infrastructure du réseau. Restant opérationnel quel que soit l’état de fonctionnement du réseau, ce système expert utilise l’IA basée sur des règles pour restaurer l’infrastructure du réseau et en atténuer les défaillances automatiquement, assurant également un accès fiable et sécurisé à l’équipement distant pendant une panne. Grâce à ses quatre ports de connexion de console série pour la gestion directe des équipements et à la prise en charge de 48 ports virtuels, la taille compacte et le prix abordable de la plateforme LM4 permettent aux gestionnaires de réseau de bénéficier d’une gestion hors bande généralisée, y compris dans des sites jusqu’alors considérés comme trop petits et trop nombreux pour une gestion hors bande évoluée.

Exécutant le puissant logiciel LMOS, la plateforme LM4 apporte la puissance du logiciel de gestion de réseau (NOC) à la périphérie du réseau pour créer un plan de gestion séparé dans le rack avec l’infrastructure du réseau. Grâce à une surveillance continue et à des guides de réponses automatisées, LM4 peut détecter et résoudre les problèmes avant même que les outils NOC traditionnels en aient connaissance. Le logiciel LMOS propose un modèle d’autorisation granulaire qui s’intègre aux contrôles d’accès existants, ainsi que des fonctions de gestion automatisée des changements, y compris la possibilité de stocker plusieurs fichiers de configuration et de système d’exploitation avec des sauvegardes locales pour permettre une restauration automatique de la configuration en cas d’échec.

Standardisation grâce aux solutions de la série LM de Lantronix pour une gestion OOB de niveau professionnel

La plateforme LM4 exécute le même logiciel LMOS que les serveurs de console LM83X et LM80, ce qui élargit les options d’accès aux consoles de la série LM de 2 à 104 ports. La série LM est gérée de manière centralisée par le Lantronix Control Center, qui peut être installé sur site en tant que machine virtuelle ou hébergé dans le cloud. Les produits Lantronix de la série LM permettent aux clients de standardiser leur gestion hors bande et de déployer des fonctionnalités de niveau professionnel et une automatisation pilotée par l’IA à tous les points du réseau. Ainsi, le réseau est plus résilient et plus facile à gérer, avec moins de problèmes, une réduction du nombre de déplacements des techniciens de support et un renforcement de la sécurité et de la conformité.

Lantronix est la source privilégiée de solutions hors bande innovantes, offrant une suite de plateformes fiables, sécurisées et faciles à déployer, toutes soutenues par une équipe de service exceptionnelle.

Autres solutions présentées à Cisco Live :

Solutions de gestion hors bande

LM83X , une solution de gestion hors bande pilotée par l’IA de 8 à 104 appareils via des connexions de console série dans un serveur de console évolutif et robuste avec deux entrées d’alimentation.

, une solution de gestion hors bande pilotée par l’IA de 8 à 104 appareils via des connexions de console série dans un serveur de console évolutif et robuste avec deux entrées d’alimentation. LM80 , une solution de gestion hors bande fixe à 8 ports série pilotée par l’IA qui permet d’automatiser rapidement et sans erreur la majorité des tâches courantes de maintenance et de restauration des systèmes d’information.

, une solution de gestion hors bande fixe à 8 ports série pilotée par l’IA qui permet d’automatiser rapidement et sans erreur la majorité des tâches courantes de maintenance et de restauration des systèmes d’information. Lantronix Control Center, une interface unique pour la gestion de tous les appareils de la série LM permettant un accès à distance sécurisé ainsi que l’automatisation de la gestion de chacun des appareils d’infrastructure de réseau connectés. Il s’agit d’une source unique pour les contrôles d’autorisation, d’authentification et de traçabilité (AAA), la création de règles de surveillance et d’action sans script, l’archivage centralisé du système d’exploitation et des fichiers de configuration des appareils surveillés, et les rapports de conformité.

Passerelles et serveurs de console fiables et performants

EMG 8500 , la passerelle de gestion périphérique (Edge) de Lantronix qui offre un accès à distance sécurisé pour les succursales, les sites distants, les magasins de détail ou tout autre site où une passerelle de périphériques réseau hors site est nécessaire et où l’espace est limité.

, la passerelle de gestion périphérique (Edge) de Lantronix qui offre un accès à distance sécurisé pour les succursales, les sites distants, les magasins de détail ou tout autre site où une passerelle de périphériques réseau hors site est nécessaire et où l’espace est limité. SLC 8000: Advanced Console Manager , un gestionnaire de console avancé fournissant un accès sécurisé à l’équipement informatique avec 8 à 48 ports de connexions de console RS-232 et USB.

, un gestionnaire de console avancé fournissant un accès sécurisé à l’équipement informatique avec 8 à 48 ports de connexions de console RS-232 et USB. G520 Series , une passerelle cellulaire IoT LTE CAT 4G et 5G de nouvelle génération, conçue par Lantronix pour les applications industrielles, y compris la Percepxion™ Edge Solution Platform préactivée pour accroître l’efficacité opérationnelle et prévenir les cyber-attaques.

, une passerelle cellulaire IoT LTE CAT 4G et 5G de nouvelle génération, conçue par Lantronix pour les applications industrielles, y compris la Percepxion™ Edge Solution Platform préactivée pour accroître l’efficacité opérationnelle et prévenir les cyber-attaques. X300 Series, une solution de passerelle IoT compacte cellulaire qui comprend le matériel de passerelle IoT de Lantronix et la gestion centralisée des appareils, des données cellulaires, une sécurité renforcée et une assistance technique spécialisée dans une formule tout-en-un.

Assistance technique spécialisée

LEVEL Technical Services, fournissant des experts en support technique dédiés pour aider à la mise en œuvre des déploiements hors bande et des garanties à vie limitées sur l’équipement.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. est un leader mondial des solutions IoT de calcul et de connectivité destinées aux secteurs à forte croissance, notamment l’urbanisme intelligent, les entreprises et les transports. Les produits et services de Lantronix permettent aux entreprises de se démarquer sur les marchés de l’IoT en plein essor en proposant des solutions personnalisables qui exploitent l’intelligence artificielle en périphérie (AI Edge Intelligence). Les solutions de pointe développées par Lantronix comprennent une infrastructure de sous-stations intelligentes, des systèmes d’infodivertissement et de surveillance vidéo, mais également une administration hors bande (OOB) avancée adaptée au cloud et à l’informatique en périphérie.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de Lantronix.

Déclaration prospective au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris, sans toutefois s’y limiter, des déclarations sur le leadership de Lantronix. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles et sont assujetties à des risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer nos résultats réels, notre activité future, notre situation financière ou nos performances de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou induits dans toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou la dégradation de la situation économique régionale et mondiale ou l’instabilité du marché ciblant nos activités, y compris les effets sur les décisions d’achat de nos clients ; notre capacité à atténuer toute perturbation de nos propres chaînes d’approvisionnement et de celles de nos fournisseurs et distributeurs induite par la pandémie de COVID-19 ou d’autres épidémies ; les guerres et tensions récentes en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, ou d’autres facteurs semblables ; les réponses à venir et les conséquences des crises de santé publique ; les risques en matière de cybersécurité ; les modifications apportées aux lois, réglementations et droits de douane en vigueur aux États-Unis et dans les pays étrangers ; notre aptitude à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d’acquisition ou d’intégration des entreprises rachetées ; les enjeux et frais liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d’endettement; notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur supplémentaire repris dans notre rapport annuel sous le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 juin 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 9 septembre 2024 dernier, y compris à la rubrique « Facteurs de risque » sous l’alinéa 1A de la Partie I de ce rapport, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires peuvent être identifiés le cas échéant dans nos futurs dépôts. Par ailleurs, les résultats réels peuvent varier en raison de risques et incertitudes supplémentaires dont nous n’avons pas nécessairement conscience à ce jour ou que nous ne considérons pas comme majeurs pour nos activités. En conséquence, il est recommandé aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, lesquelles ne sont valables qu’à leur date de publication. Nous déclinons expressément toute intention ou obligation de les mettre à jour postérieurement à ce communiqué en vue de les adapter selon nos résultats réels ou les revirements intervenus dans nos avis ou attentes, sauf si la loi applicable ou les règles du Nasdaq Stock Market LLC l’exigent. Si nous actualisons ou corrigeons l’une quelconque de ces déclarations, les investisseurs ne sauraient tenir d’autres mises à jour ou révisions pour garanties.

© 2025 Lantronix, Inc. Tous droits réservés. Lantronix est une marque déposée. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Contact médias — Lantronix :

Gail Kathryn Miller

Responsable du marketing et de la

communication

media@lantronix.com

Contact analystes et investisseurs — Lantronix :

investors@lantronix.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bce840fa-a24a-413e-96ca-23443e7d1d6b

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.