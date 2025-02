Stingray dévoile ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2025

Dépasse les attentes avec un solide BAIIA¹ ajusté et atteint des revenus records

Les produits ont augmenté de 7,9 % pour atteindre 108,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, comparativement à 100,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2024;

Croissance organique de 3,5% d’un exercice à l’autre pour les revenus récurrents de Diffusion et musique pour entreprises, principalement dû aux ventes des chaînes FAST;

Le BAIIA ajusté 1) s'est amélioré de 9,0 % pour s’établir à 42,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, comparativement à 38,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Le BAIIA ajusté par secteur s’est chiffré à 31,6 millions de dollars ou 43,7 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 12,5 millions de dollars ou 34,8 % des produits pour le secteur Radio et à (2,0) millions de dollars pour le secteur Siège social;

Le bénéfice net a totalisé 15,7 millions de dollars, ou 0,23 $ par action 1) , au troisième trimestre de 2025, par rapport à 9,1 millions de dollars, ou 0,13 $ par action 1) , au troisième trimestre de 2024;

Le bénéfice net ajusté 1) a totalisé 23,4 millions de dollars, ou 0,34 $ par action 1) , au troisième trimestre de 2025, par rapport à 18,5 millions de dollars, ou 0,27 $ par action 1) , pour la période correspondante de l’exercice précédent;

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté de 14,5 % pour atteindre 35,4 millions de dollars, ou 0,51 $ par action 1) , au troisième trimestre de 2025, comparativement à 30,9 millions de dollars, ou 0,45 $ par action 1) , au troisième trimestre de 2024;

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 1) ont diminué de 10,9 % pour s’établir à 28,6 millions de dollars, ou 0,42 $ par action 1) , au troisième trimestre de 2025, comparativement à 32,1 millions de dollars, ou 0,47 $ par action 1) , au troisième trimestre de 2024;

Le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 1) a chuté à 2,54 fois au troisième trimestre de 2025, comparativement à 2,99 fois pour la période correspondante de 2024 ;

Rachat et annulation de 271 200 actions pour un total de 2,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, comparativement à 372 400 actions pour un total de 1,9 million de dollars au troisième trimestre de 2024.

MONTRÉAL, 04 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou « Stingray »), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2025, clos le 31 décembre 2024.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 décembre Périodes de neuf mois

closes les

31 décembre 2025 2024 % 2025 2024 % Produits 108 228 100 278 7,9 290 883 261 763 11,1 BAIIA ajusté1) 42 108 38 648 9,0 107 172 96 432 11,1 Bénéfice net 15 677 9 070 72,9 28 785 32 577 (11,6 ) Par action – dilué (en $) 0,23 0,13 76,9 0,42 0,47 (10,6 ) Bénéfice net ajusté1) 23 424 18 483 26,7 54 086 44 930 20,4 Par action – dilué (en $) 0,34 0,27 25,9 0,78 0,65 20,0 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 35 387 30 902 14,5 65 320 74 263 (12,0 ) Flux de trésorerie disponibles ajustés1) 28 636 32 146 (10,9 ) 65 201 65 170 0,0





1) Mesure non conforme aux IFRS qui n’est pas une mesure financière normalisée. La méthode de calcul de ces mesures financières de la société pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS à la page 6 du présent communiqué de presse pour un complément d’information sur chaque mesure non conforme aux IFRS. Pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus facilement comparables, voir les pages 7 et 8.



Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré ce qui suit à propos des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2025 :

« Nous avons encore une fois surpassé les attentes des analystes au troisième trimestre de l’exercice 2025, enregistrant un BAIIA ajusté record de 42,1 millions de dollars et des produits sans précédent de 108,2 millions de dollars. Ces résultats financiers exceptionnels sont principalement dus à la vigueur soutenue des chaînes FAST, activités à marge élevée qui ont bénéficié d’un projet pilote avec le fabricant de téléviseurs VIZIO. Le solide apport des chaînes FAST aux produits, l’augmentation des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique et l’amélioration des produits du secteur Radio sont les principaux moteurs qui sous-tendent la croissance des produits d’un exercice à l’autre.

« Nous nous efforcerons d’améliorer la monétisation de notre réseau de solutions médias audio pour commerces de détail, qui compte plus de 30 000 emplacements en Amérique du Nord, en optimisant les prix en fonction de données quantifiables, en ajoutant du personnel de vente et des canaux pour améliorer le taux d’écoulement de notre inventaire actuel, en maximisant le nombre de publicités par heure pour les détaillants et en élargissant notre présence. Nous avons également créé une source de produits complémentaire en introduisant des publicités vidéo dans 600 emplacements de la bannière Metro partout au Québec, des déploiements supplémentaires devant avoir lieu dans les pharmacies affiliées à Jean Coutu et à Brunet au cours de l’année à venir. Par conséquent, la publicité dans le secteur solutions médias pour commerces de détail demeure un vecteur de croissance clé pour Stingray en 2025 et au-delà.

« En ce qui concerne le divertissement en voiture, nous avons enregistré une croissance supplémentaire des ventes au troisième trimestre, le catalogue de 100 000 chansons de Stingray Karaoke devenant rapidement le service à valeur ajoutée par défaut pour les voitures connectées à l’échelle mondiale. En partenariat avec BYD et The Singing Machine, nous avons également annoncé le lancement d’un micro aux nombreuses fonctionnalités pour les véhicules à énergie alternative du constructeur automobile, entièrement compatible avec notre application de karaoké mise à jour.

« Dans l’ensemble, les produits de notre secteur Diffusion et musique pour entreprises se sont accrus de 10,0 % pour s’établir à 72,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, alors que les produits du secteur Radio, soutenus par un accroissement de notre part des marchés numériques, ont augmenté de 4,0 % pour atteindre 36,0 millions de dollars.

« Enfin, j’ai le plaisir d’annoncer que nous avons récemment obtenu un financement supplémentaire de 80 millions de dollars de la part d’un syndicat bancaire alors que nous explorons de nouvelles opportunités de croissance. Le refinancement comprend une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars arrivant à échéance en décembre 2028. Ce nouvel accord d’emprunt fournit des liquidités supplémentaires pour notre fonds de roulement et une flexibilité accrue pour explorer des acquisitions stratégiques », a conclu M. Boyko.

Résultats du troisième trimestre

Les produits ont augmenté de 7,9 millions de dollars, ou 7,9 %, pour atteindre 108,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, comparativement à 100,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. L’augmentation d’un exercice à l’autre est essentiellement attribuable à la hausse des produits provenant des chaînes FAST, à la progression des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique et à l’accroissement des produits du secteur Radio. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par le recul des ventes des solutions médias pour commerces de détail dû à une commande importante unique à l’exercice précédent.

Pour le trimestre, les produits générés au Canada ont augmenté de 3,2 millions de dollars, ou 6,2 %, passant de 51,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2024 à 54,2 millions de dollars. Cette augmentation s’explique par l’accroissement des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique et à l’amélioration des produits du secteur Radio.

Les produits générés aux États-Unis ont progressé de 5,2 millions de dollars, ou 14,1 %, pour s’établir à 42,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, alors qu’ils se chiffraient à 37,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Cette progression s’explique en grande partie par la hausse des ventes provenant des chaînes FAST.

Les produits générés dans les autres pays se sont chiffrés à 11,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, en baisse de 0,5 million de dollars, ou 3,7 %, comparativement à ceux de 12,2 millions de dollars inscrits au troisième trimestre de 2024. Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des produits provenant des abonnements.

Au troisième trimestre de 2025, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 6,5 millions de dollars, ou 10,0 %, passant de 65,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2024 à 72,2 millions de dollars. Cette croissance s’explique surtout par la hausse des produits provenant des chaînes FAST et par l’augmentation des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique, facteurs contrebalancés en partie par le recul des produits provenant des solutions médias pour commerces de détail.

Les produits du secteur Radio se sont améliorés de 1,4 million de dollars, ou 4,0 % d’un exercice à l’autre pour atteindre 36,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2025 en raison de la croissance des ventes numériques, ce qui a été contrebalancé en partie par la baisse des produits nationaux de temps d’antenne.

Le BAIIA ajusté consolidé1) s’est accru de 3,5 millions de dollars, ou 9,0 %, pour s’établir à 42,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, contre 38,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. La marge du BAIIA ajusté1) s’est établie à 38,9 % au troisième trimestre de 2025, contre 38,5 % pour la même période de 2024. L’augmentation du BAIIA ajusté1) et de la marge du BAIIA ajusté1) s’explique essentiellement par des produits plus élevés, les charges variables étant demeurées relativement stables d’un exercice à l’autre et à un changement dans la composition des produits.

Un bénéfice net de 15,7 millions de dollars, ou 0,23 $ par action, a été inscrit au troisième trimestre de 2025, comparativement à 9,1 millions de dollars, ou 0,13 $ par action, au troisième trimestre de 2024. Cette hausse est essentiellement attribuable à l’augmentation des résultats d’exploitation et à la diminution de la perte non réalisée sur les instruments financiers dérivés.

Le bénéfice net ajusté1) a atteint 23,4 millions de dollars, ou 0,34 $ par action, au troisième trimestre de 2025, contre 18,5 millions de dollars, ou 0,27 $ par action, pour la période correspondante de 2024. Cette hausse s’explique surtout par des résultats d’exploitation plus élevés.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation ont totalisé 35,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, par rapport à 30,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. L’amélioration d’un exercice à l’autre découle essentiellement de la diminution de la variation négative nette des éléments hors trésorerie liés à l’exploitation et de la hausse des résultats d’exploitation. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par un recouvrement non récurrent d’impôt sur le résultat attribuable au secteur Radio pour la période comparative de 2024.

Les flux de trésorerie disponibles ajustés1) dégagés au troisième trimestre de 2025 se sont chiffrés à 28,6 millions de dollars, comparativement à 32,1 millions de dollars pour la période correspondante de 2024. Cette diminution reflète essentiellement un recouvrement non récurrent d’impôt sur le résultat attribuable au secteur Radio pour la période correspondante de 2024, contrebalancé en partie par la hausse des résultats d’exploitation.

Au 31 décembre 2024, la société disposait de 19,3 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie ainsi que d’une facilité de crédit de 370,8 millions de dollars, dont une tranche d’environ 127,2 millions de dollars était disponible. Le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma1) s’établissait à 2,54 fois au 31 décembre 2024, contre 2,99 fois au 31 décembre 2023.

Déclaration de dividende

Le 4 février 2025, la société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 14 mars 2025 ou vers cette date aux actionnaires inscrits le 28 février 2025.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d’administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Faits saillants des activités et événements postérieurs à la clôture

Le 20 janvier 2025, la société a annoncé le lancement de cinq chaînes vidéo sur la plateforme de divertissement en voiture ScreenHits TV, offertes dans les véhicules Renault Grand Koleos, Nio et Porsche (Cayenne, Taycan, Panamera et 911), et il est prévu que ces chaînes soient lancées à l’échelle mondiale.

Le 9 janvier 2025, la société a annoncé que Samsung TV Karaoke, propulsé par l’application Stingray Karaoke, a été récompensé par le prix d’innovation CES 2025 dans la catégorie Contenu et Divertissement. Cette distinction met en lumière l'intégration novatrice de l'application Stingray Karaoke avec les téléviseurs Samsung 2025, offrant une expérience de karaoké exceptionnelle directement dans les foyers des consommateurs.

Le 23 décembre 2024, la société a annoncé l’acquisition de Loupe Art, un service de diffusion d’art de premier plan pour téléviseurs intelligents et affichage numérique. Cette acquisition stratégique vise à élargir la présence de Stingray dans le segment de la télévision connectée et à rehausser considérablement son offre destinée aux entreprises, tout particulièrement en matière d’affichage numérique.

Le 18 décembre 2024, la société a annoncé que EarthDay 365 a été lancé sur The Roku Channel, la plateforme de diffusion en continu gratuite soutenue par la publicité de Roku, offrant aux spectateurs un espace unique pour découvrir et célébrer les merveilles de notre planète.

Le 17 décembre 2024, la société a annoncé le lancement d’une gamme diversifiée de chaînes musicales sur la plateforme LiveTVx d’Anoki, un service télévisuel gratuit soutenu par la publicité innovant, propulsé par intelligence artificielle, avec intégration native à Google TV.

Le 16 décembre 2024, la société a annoncé la conclusion d’un partenariat avec Sony Honda Mobility Inc. (SHM), visant à élargir l’offre de divertissement à bord de ses véhicules. En vertu de ce partenariat, les conducteurs de la voiture AFEELA de SHM pourront profiter de Stingray Karaoke à bord de leur véhicule.

Le 11 décembre 2024, la société a annoncé l’expansion de son réseau en magasin avec l’introduction de publicités vidéo dans les épiceries et les pharmacies de la bannière METRO. Cette nouveauté, qui s’ajoute à la publicité audio en magasin existante, offre aux marques une nouvelle avenue dynamique pour attirer l’attention des consommateurs et les convertir.

Le 10 décembre 2024, la société a annoncé un accord de vente et d’acquisition de contenu avec K2 Studios pour exploiter et distribuer la chaîne EarthDay 365. Cette collaboration commerciale offrira un mélange captivant de contenus axés sur la nature, la préservation et la science à des publics du monde entier via tous les services de marque Stingray, y compris les plateformes de télévision gratuite avec publicité (FAST) et de vidéo à la demande avec publicité (AVOD).

Le 9 décembre 2024, la société a annoncé qu’elle avait mené à bien l’augmentation et la prolongation de sa facilité de crédit existante, ce qui lui permet de disposer de liquidités supplémentaires pour son exploitation et ses activités de fusion et acquisition. Le refinancement comprend une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars arrivant à échéance en décembre 2028.

Le 2 décembre 2024, la société a annoncé un partenariat de contenu innovant avec HYBE, une plateforme mondiale de divertissement. Qello Concerts by Stingray, reconnu pour offrir la plus grande collection mondiale de concerts et de documentaires musicaux en intégralité, présentera 11 concerts et documentaires spectaculaires mettant en vedette BTS et SEVENTEEN, disponibles en Amérique du Nord et en Amérique latine à partir de ce mois de décembre.

Le 20 novembre 2024, la société a annoncé le lancement de sept nouvelles chaînes télé gratuites soutenues par la publicité (chaînes FAST) sur la plateforme X1 et l’appli Xfinity Stream de Xfinity.

Le 19 novembre 2024, la société a annoncé le lancement de trois nouvelles chaînes Stingray Music sur The Roku Channel au Mexique. Cet enrichissement permettra aux mélomanes de profiter de Stingray Classic Rock, Stingray Greatest Hits et Stingray Greatest Holiday Hits partout au pays.

Le 14 novembre 2024, la société et Singing Machine ont annoncé un nouveau partenariat de micro de karaoké avec BYD. Ce partenariat vise l’offre d’un micro de karaoké aux nombreuses fonctionnalités et une mise à jour majeure de l’appli Stingray Karaoke à bord des véhicules BYD à l’échelle mondiale

Le 12 novembre 2024, la société a annoncé le lancement de Ro-Karaoke, une expérience de karaoké virtuel sur Roblox, la plateforme mondiale de jeu et de création immersive.

Téléconférence

Stingray tiendra une téléconférence pour présenter ses résultats financiers demain, le 5 février 2025, à 10 h (heure de l’Est). Les personnes intéressées peuvent s’y joindre en composant le 514-400-3792 (Montréal) ou le 1-800-717-1738 (sans frais). Un enregistrement pourra être écouté jusqu’au 5 mars 2025 à minuit en composant le 289-819-1325 ou le 1‑888-660-6264, suivi du code « 97537 ».

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez-le www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2024, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s’y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu’en date du présent communiqué, et la société ne s’engage d’aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d’événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles montrent des résultats d’exploitation stables, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer la trajectoire de rentabilité de l’entreprise. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés et que les flux de trésorerie disponibles ajustés par action constituent des mesures importantes pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Ces mesures démontrent la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour analyser sa capacité à rembourser sa dette sur une base annualisée, compte tenu du BAIIA ajusté annualisé des acquisitions effectuées au cours des 12 derniers mois.

Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Cette méthode de calcul des mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs.

Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le BAIIA ajusté DDM et le BAIIA ajusté pro forma

3 mois 9 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 déc.

2024

T3 2025 31 déc.

2023

T3 2024 31 déc.

2024

Cumul 2025 31 déc.

2023

Cumul 2024 Bénéfice net 15 677 9 070 28 785 32 577 Charges financières (produits financiers), montant net 11 639 15 159 32 900 25 147 Variation de la juste valeur des placements (43 ) 103 (56 ) 124 Impôts 4 025 3 186 10 005 12 391 Amortissement et radiation d’immobilisations corporelles 2 104 2 401 6 149 7 159 Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation 850 1 074 3 077 3 228 Amortissement des immobilisations incorporelles 5 098 4 003 13 468 13 247 Rémunération fondée sur des actions 62 121 298 342 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 1 942 2 747 4 541 2 130 Quote-part (du profit) de la perte sur les participations dans des entreprises associées (288 ) 509 3 591 1 520 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 1 042 275 4 414 (1 433 ) BAIIA ajusté 42 108 38 648 107 172 96 432 Marge du BAIIA ajusté 38,9 % 38,5 % 36,8 % 36,8 % Bénéfice net 15 677 9 070 28 785 32 577 Ajustements : Perte non réalisée (profit non réalisé) sur les instruments dérivés 2 770 5 056 8 257 821 Amortissement des immobilisations incorporelles 5 098 4 003 13 468 13 247 Variation de la juste valeur des placements (43 ) 103 (56 ) 124 Rémunération fondée sur des actions 62 121 298 342 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 1 942 2 747 4 541 2 130 Quote-part (du profit) de la perte sur les participations dans des entreprises associées (288 ) 509 3 591 1 520 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 1 042 275 4 414 (1 433 ) Charge d’impôt liée à la variation de la juste valeur des placements, à la rémunération fondée sur des actions, aux charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées, à l’amortissement des immobilisations incorporelles, à la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés et des acquisitions ainsi qu’aux coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (2 836 ) (3 401 ) (9 212 ) (4 398 ) Bénéfice net ajusté 23 424 18 483 54 086 44 930 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 68 742 69 068 68 978 69 282 Bénéfice net ajusté par action – dilué 0,34 0,27 0,78 0,65





(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre

2024 31 décembre

2023 31 mars

2024 BAIIA ajusté DDM 136 595 123 005 125 855 Initiatives de réduction des coûts durables 1 332 4 459 2 758 BAIIA ajusté pour les mois précédant l’acquisition de The Coda Collection qui n’a pas été déjà pris en compte dans les résultats 299 - - BAIIA ajusté pro forma 138 226 127 464 128 613



Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

3 mois 9 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 déc.

2024

T3 2025 31 déc.

2023

T3 2024 31 déc.

2024

Cumul 2025 31 déc.

2023

Cumul 2024 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 35 387 30 902 65 320 74 263 Ajouter/déduire : Acquisition d’immobilisations corporelles (1 765 ) (1 742 ) (5 137 ) (5 461 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (848 ) (256 ) (1 497 ) (876 ) Entrées d’immobilisations incorporelles développées en interne (1 263 ) (1 279 ) (3 813 ) (3 853 ) Intérêts payés (6 159 ) (6 620 ) (18 494 ) (19 286 ) Remboursement d’obligations locatives (1 025 ) (997 ) (3 341 ) (3 422 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l’exploitation 1 076 9 500 23 757 23 644 Perte non réalisée (profits non réalisés) sur change 2 191 2 363 3 992 1 594 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 1 042 275 4 414 (1 433 ) Flux de trésorerie disponibles ajustés 28 636 32 146 65 201 65 170 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 68 742 69 068 68 978 69 282 Flux de trésorerie disponibles ajustés par action – dilués 0,42 0,47 0,95 0,94



Calcul de la dette nette et du ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma

(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre

2024 31 décembre

2023 31 mars

2024 Facilités de crédit 370 826 362 902 338 712 Dette subordonnée – 25 577 25 579 Trésorerie et équivalents de trésorerie (19 253 ) (6 991 ) (9 606 ) Dette nette 351 573 381 488 354 685 Ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 2,54 2,99 2,76



Note au lecteur : Les états financiers consolidés et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.corporate.stingray.com, de même que sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

Personne-ressource

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

514-664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com

