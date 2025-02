Talleres de reparación de autos en Washington obtienen desengrasantes más limpios y seguros con fondos estatales

Desde 2021, el programa de reemplazo de productos del Departamento de Ecología de Washington ha ayudado a más de 150 talleres de reparación de autos a reemplazar desengrasantes a base de solventes con alternativas más seguras. Aún mejor, el programa sigue aceptando solicitudes. Los talleres pueden recibir hasta $10,000 en reembolsos. Los centros de mantenimiento automotriz suelen trabajar con productos que contienen químicos tóxicos que presentan un riesgo al medio ambiente y la salud humana, como metanol, tolueno y hexano. Esto incluye los desengrasantes, que se usan para limpiar motores y piezas grasientas, aceitosas o sucias. Los desengrasantes también contienen una variedad de químicos que pueden afectar al medio ambiente y la salud humana, y que se convierten en desechos peligrosos una vez usado el producto. El Departamento de Ecología otorgó el primer reembolso a fines de 2021, a un taller que reemplazó varias cajas de aerosoles por un limpiador de piezas a base de agua. Contamos su historia en el video arriba. Subtítulos disponibles en español. “Hay una variedad de productos en el mercado, y no es fácil saber cuáles de ellos son más seguros”, dijo Thatcher Montgomery, encargado del programa de reemplazo de desengrasantes automotrices de Ecología. “Por eso exhortamos el cambio a productos certificados por la EPA como Safer Choice; alguien ya hizo el duro trabajo de determinar qué es seguro”. El monto de los reembolsos se determina considerando la seguridad y los impactos ambientales de los productos alternativos. El reembolso para limpiadores a base de agua puede ser de hasta $5,000, y de hasta $10,000 para productos certificados por la EPA como Safer Choice. Los talleres y negocios, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales de Washington que trabajan con vehículos de motor destinados a transitar por carreteras públicas son elegibles para solicitar si dan servicio a al menos uno de los siguientes: Autos

Camiones

Autobuses

Camiones de carga

Motocicletas Los talleres pueden empezar llenando esta solicitud. Ecología se comunicará con los solicitantes, generalmente dentro de cinco días laborables. Los negocios deben esperar a comprar equipo nuevo hasta que su solicitud se apruebe y reciban un vale. Ecología está aceptando solicitudes de manera continua. Para más información escriba a Thatcher Montgomery a thatcher.montgomery@ecy.wa.gov, o visite la página web del programa de reemplazo de desengrasantes automotrices de Ecología. La Legislatura de Washington estableció el Programa de Reemplazo de Productos de Ecología en 2019. Enfocado en los químicos más nocivos usados en productos y servicios para el consumidor, el programa ofrece compensación directa a los pequeños negocios de Washington que cambian a alternativas más seguras.

