Duck Creek Technologies Melancarkan Payments Marketplace Hujung ke Hujung dan Penyepaduan Baharu dengan Paymentus

BOSTON, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan hartanah dan kasualti (P&C) serta insurans am, mengumumkan pelancaran Payments Marketplace, ekosistem dibina khas pembayaran komprehensif untuk industri insurans global. Payments Marketplace Duck Creek menawarkan penyepaduan yang lancar dengan penyedia pembayaran yang dipercayai dan menyampaikan pengurusan pembayaran hujung ke hujung untuk syarikat insurans. Duck Creek mengumumkan perkongsian penting dengan Paymentus, (NYSE: PAY), penyedia terkemuka penyelesaian pembayaran digital ke pasaran kami untuk kemudahan penyepaduan. Perkongsian ini membawa berbilion dalam jumlah pembayaran ke Payments Marketplace. Bersama-sama, Duck Creek dan Paymentus akan memberi perkhidmatan kepada beberapa 10 syarikat insurans global Terulung serta penanggung insurans serantau yang besar sebagai pelanggan.

Dengan memanfaatkan Duck Creek Payments Orchestrator, Payments Marketplace mempercepatkan garis masa penyepaduan pembayaran kepada sekurang-kurangnya satu hingga dua minggu—penambahbaikan ketara dalam tempoh sembilan hingga 18 bulan yang biasanya diperlukan untuk penyepaduan langsung. Terutamanya, proses penyepaduan memanfaatkan Duck Creek Payments Orchestrator, menawarkan pembawa sambungan pantas segera tanpa memerlukan kesediaan orkestrasi bertahun-tahun. Duck Creek Payments Orchestrator menghubungkan penanggung insurans kepada teknologi dan penyedia pembayaran global, menyokong kedua-dua kutipan dan pembayaran, tanpa mengira infrastruktur IT sedia ada.

"Duck Creek terus berinovasi dengan pelancaran Payments Marketplace kami, yang mewakili lonjakan besar ke hadapan dalam teknologi insurans dan menyampaikan pemprosesan pembayaran yang berfokuskan keselamatan dan lancar untuk syarikat insurans dan pelanggan mereka," kata Allan Lacoste, Ketua Pegawai Pembayaran di Duck Creek Technologies. "Melalui perkongsian strategik dengan peneraju industri seperti Paymentus, kami sedang membina ekosistem teguh yang memperkasakan pembawa dengan kedua-dua fleksibiliti dan kebolehpercayaan pembayaran."

Syarikat insurans mendapat manfaat daripada kemas kini yang berterusan, redundansi yang mantap dan pengalaman pelanggan yang dipertingkatkan. Payments Marketplace Duck Creek mengutamakan amalan terbaik, pensijilan dan proses pemeriksaan yang menyeluruh untuk semua rakan kongsi. Ini merangkumi pematuhan kepada piawaian keselamatan yang ketat dan keserasian yang lancar dengan sistem teras SaaS Duck Creek.

"Melalui perkongsian kami dengan Duck Creek, kami dapat menyampaikan penyelesaian bil dan pembayaran elektronik terbaik kami kepada pangkalan pelanggan yang lebih besar dan lebih global," kata Jerry Portocalis, Ketua Pegawai Komersial Paymentus Holdings, Inc. "Bersama-sama, kami akan mencapai matlamat bersama kami untuk mempermudahkan pembayaran bagi syarikat insurans dan membantu mereka memberikan pengalaman pelanggan terbaik untuk pelanggan mereka."

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan industri insurans hartanah dan kasualti (P&C) serta insurans am. Kami merupakan platform yang membolehkan sistem insurans moden dibina, yang membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan malar hijau. Ketulenan, tujuan dan ketelusan menjadi teras Duck Creek dan kami percaya insurans seharusnya tersedia untuk individu serta perniagaan pada bila-bila masa, di mana-mana dan dalam apa-apa jua cara. Penyelesaian peneraju pasaran kami tersedia secara kendiri atau sebagai suite penuh dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk mendapatkan maklumat terkini – LinkedIn dan X.

