Duck Creek Technologies Meluncurkan Payments Marketplace Menyeluruh dan Integrasi Baru dengan Paymentus

Marketplace Memangkas Waktu untuk Integrasi Pembayaran dari 18 Bulan Menjadi Dua Minggu

BOSTON, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas global yang menggambarkan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) serta asuransi umum, mengumumkan peluncuran Payments Marketplace, sebuah ekosistem pembayaran komprehensif yang dibuat khusus untuk industri asuransi global. Payments Marketplace Duck Creek menawarkan integrasi yang lancar dengan penyedia pembayaran tepercaya dan menghadirkan manajemen pembayaran menyeluruh untuk perusahaan. Duck Creek juga mengumumkan kemitraan yang penting dengan Paymentus (NYSE: PAY), penyedia solusi pembayaran digital di marketplace kami yang terdepan untuk memudahkan integrasi. Kemitraan ini mendatangkan miliaran volume pembayaran ke Payments Marketplace. Bersama-sama, Duck Creek dan Paymentus akan melayani 10 perusahaan asuransi teratas di dunia serta perusahaan asuransi regional besar sebagai pelanggannya.

Dengan memanfaatkan Duck Creek Payments Orchestrator, Payments Marketplace mempercepat waktu integrasi pembayaran menjadi satu hingga dua minggu saja—peningkatan yang signifikan untuk integrasi langsung yang biasanya membutuhkan waktu sembilan hingga 18 bulan. Khususnya, proses integrasi ini memanfaatkan Duck Creek Payments Orchestrator sehingga perusahaan bisa cepat terhubung tanpa memerlukan kesiapan orkestrasi bertahun-tahun. Duck Creek Payments Orchestrator menghubungkan perusahaan asuransi dengan teknologi dan penyedia pembayaran global sehingga mendukung proses penerimaan dan pembayaran, apa pun infrastruktur TI yang ada.

“Duck Creek terus berinovasi dengan meluncurkan Payments Marketplace kami, yang menunjukkan lompatan besar dalam teknologi asuransi dan menghadirkan pemrosesan pembayaran yang berfokus pada keamanan dan bebas kendala untuk perusahaan dan pelanggan mereka,” kata Allan Lacoste, Chief Payments Officer di Duck Creek Technologies. “Melalui kemitraan strategis dengan pemimpin industri seperti Paymentus, kami membangun ekosistem yang kokoh, yang memberdayakan perusahaan dengan fleksibilitas dan keandalan pembayaran.”

Perusahaan mendapatkan manfaat dari pembaruan yang terus-menerus, redundansi yang kokoh, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Payments Marketplace memprioritaskan praktik terbaik, sertifikasi, dan proses seleksi menyeluruh untuk semua mitra. Proses ini termasuk kepatuhan terhadap standar keamanan yang ketat dan kompatibilitas yang bebas kendala dengan sistem inti SaaS Duck Creek.

“Melalui kemitraan kami dengan Duck Creek, kami dapat menghadirkan solusi penagihan dan pembayaran elektronik terbaik di kelasnya kepada basis pelanggan yang lebih besar dan global,” kata Jerry Portocalis, Chief Commercial Officer di Paymentus Holdings, Inc. “Bersama-sama, kami akan mewujudkan tujuan bersama kami untuk menyederhanakan pembayaran bagi perusahaan dan membantu menghadirkan pengalaman terbaik kepada pelanggan mereka.”

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas global yang menggambarkan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) serta asuransi umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk informasi terbaru – LinkedIn dan X.

Kontak Media:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.