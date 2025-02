Duck Creek Technologies lanza Payments Marketplace de extremo a extremo y nueva integración con Paymentus

Marketplace reduce integración de pagos de 18 meses a dos semanas

BOSTON, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, anuncia el lanzamiento de Payments Marketplace, un ecosistema de pagos completo desarrollado específicamente para el sector global de seguros. Duck Creek Payments Marketplace ofrece integración transparente con proveedores de pagos confiables y gestión de pagos de extremo a extremo para operadores. Duck Creek anunció una asociación significativa con Paymentus, (NYSE: PAY), un proveedor líder de soluciones de pago digital para nuestro mercado para facilitar la integración. Esta asociación trae miles de millones en volumen de pagos para Payments Marketplace. Conjuntamente, Duck Creek y Paymentus atenderán a varias de las 10 aseguradoras líderes mundiales, así como a grandes aseguradoras regionales como clientes.

Utilizando Duck Creek Payments Orchestrator, Payments Marketplace acelera los plazos de integración de pagos a tan solo de una a dos semanas, una mejora significativa en relación a los nueve a 18 meses normalmente necesarios para integraciones directas. En particular, el proceso de integración utiliza Duck Creek Payments Orchestrator, ofreciendo a los operadores conectividad rápida sin requerir años de preparación para la orquestación. Duck Creek Payments Orchestrator conecta a las aseguradoras con tecnologías y proveedores de pagos globales, dando soporte para cobranzas y pagos, independientemente de la infraestructura de TI existente.

"Duck Creek continúa la innovación con el lanzamiento de Payments Marketplace, que representa un gran paso adelante en tecnología de seguros y ofrece procesamiento de pagos seguro y transparente para los operadores y sus clientes", dijo Allan Lacoste, director de pagos de Duck Creek Technologies. "A través de asociaciones estratégicas con líderes del sector como Paymentus, estamos desarrollando un ecosistema sólido que empodera a los operadores con flexibilidad y confiabilidad de pago".

Los operadores se benefician de actualizaciones continuas, redundancia robusta y experiencias del cliente optimizadas. Payments Marketplace prioriza las mejores prácticas, certificaciones y un proceso de verificación completo para todos los socios. Esto incluye la adición de estándares de seguridad rigurosos y compatibilidad perfecta con los principales sistemas SaaS de Duck Creek.

"A través de nuestra asociación con Duck Creek, podemos ofrecer mejores soluciones de facturación y pago electrónico a una clientela más extensa y más global ", dijo Jerry Portocalis, director comercial de Paymentus Holdings, Inc. "Juntos, lograremos nuestro objetivo común de simplificar los pagos para las operadoras y ayudarles a ofrecer las mejores experiencias para sus clientes".

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales.. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa , y todas están disponibles a través de Duck Creek OnDemand . Para más información visite, www.duckcreek.com . Siga a Duck Creek en nuestras redes sociales para acceder la última información – LinkedIn y X .

