Duck Creek Technologies führt End-to-End-Payments Marketplace und neue Integration mit Paymentus ein

Marktplatz verkürzt Zahlungsintegration von 18 Monaten auf 2 Wochen

BOSTON, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Sach- und Unfallversicherung sowie der allgemeinen Versicherung gestaltet, gibt die Einführung des umfassenden, speziell für die globale Versicherungsbranche entwickelten Ökosystems Payments Marketplace bekannt. Der Payments Marketplace von Duck Creek bietet eine nahtlose Integration mit vertrauenswürdigen Zahlungsanbietern und ermöglicht eine End-to-End-Zahlungsverwaltung für Versicherungsunternehmen. Duck Creek hat eine bedeutende Partnerschaft mit Paymentus (NYSE: PAY) angekündigt, einem führenden Anbieter von Lösungen für den digitalen Zahlungsverkehr zur einfachen Integration in unseren Marktplatz. Mit dieser Partnerschaft steigt das Zahlungsvolumen auf dem Payments Marketplace auf Milliardenhöhe. Gemeinsam werden Duck Creek und Paymentus zahlreiche der 10 wichtigsten globalen Versicherungsunternehmen sowie große regionale Versicherer als Kunden betreuen.

Durch die Verwendung des Payments Orchestrator von Duck Creek beschleunigt Payments Marketplace die Integrationszeit für Zahlungen auf nur ein bis zwei Wochen – eine deutliche Verbesserung gegenüber den üblichen 9 bis 18 Monaten, die für direkte Integrationen erforderlich sind. Insbesondere nutzt der Integrationsprozess den Payments Orchestrator von Duck Creek, der den Anbietern eine schnelle Konnektivität bietet, ohne dass jahrelange Vorbereitungen für die Orchestrierung erforderlich sind. Der Payments Orchestrator von Duck Creek verbindet Versicherungsunternehmen mit globalen Zahlungstechnologien und -anbietern und unterstützt sowohl Inkasso als auch Auszahlungen, unabhängig von der vorhandenen IT-Infrastruktur.

„Duck Creek setzt seine Innovationskraft mit der Einführung unseres Payments Marketplace fort, der einen großen Sprung in der Versicherungstechnologie darstellt und eine auf Sicherheit ausgerichtete, nahtlose Zahlungsabwicklung für Versicherungsunternehmen und ihre Kunden ermöglicht“, erklärte Allan Lacoste, Chief Payments Officer bei Duck Creek Technologies. „Durch strategische Partnerschaften mit Branchenführern wie Paymentus bauen wir ein robustes Ökosystem auf, das den Anbietern Flexibilität und Zuverlässigkeit bei allen Zahlungen bietet.“

Versicherungsunternehmen profitieren von regelmäßigen Aktualisierungen, robuster Redundanz und verbesserten Kundenerfahrungen. Der Payments Marketplace setzt auf Best Practices, Zertifizierungen und ein umfassendes Überprüfungsverfahren für alle Partner. Dazu gehören die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards und die nahtlose Kompatibilität mit den SaaS-Kernsystemen von Duck Creek.

„Dank unserer Partnerschaft mit Duck Creek können wir unsere erstklassigen elektronischen Rechnungs- und Zahlungslösungen einem größeren, globalen Kundenstamm anbieten“, so Jerry Portocalis, Chief Commercial Officer von Paymentus Holdings, Inc. „Zusammen werden wir unser gemeinsames Ziel der vereinfachten Zahlungsabwicklung für Versicherungsunternehmen umsetzen und sie bei der Bereitstellung der besten Kundenerfahrung für ihre Kunden unterstützen.“

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der globale Anbieter von intelligenten Lösungen, der die Zukunft der Schaden-/Unfall- und der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind überzeugt, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als komplette Suite erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für aktuelle Informationen – LinkedIn und X.

