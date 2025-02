XS.com Ganha Prêmio de 'Melhor Programa de Fidelidade' na Qatar Financial Expo (QFEX)

BRAZIL, February 6, 2025 / Business News / -- A XS .com, fornecedora global premiada de serviços financeiros e fintech multi-ativos, tem a honra de anunciar seu reconhecimento como vencedora do prêmio de "Melhor Programa de Fidelidade para Clientes" durante a prestigiada Qatar Financial Expo & Awards (QFEX) 2025, realizada nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2025, no Marsa Malaz Kempinski, em Doha.Este renomado prêmio celebra a dedicação inabalável da XS.com em oferecer soluções de fidelidade focadas no cliente, destacando o compromisso da empresa em fomentar relações de longo prazo e melhorar a experiência de trading para clientes na região e em todo o mundo.Comentando sobre a conquista, Wael Hammad, CCO do Grupo XS.com, afirmou:“Estamos profundamente honrados em ser reconhecidos por nossos esforços em criar programas de fidelidade significativos e impactantes para nossos clientes. Este prêmio é um testemunho da confiança que nossos clientes depositam em nós e do nosso esforço incansável para inovar e atender às suas necessidades com excelência.”A Qatar Financial Expo & Awards, um dos principais eventos do setor financeiro, celebra contribuições notáveis para a indústria. A vitória da XS.com reforça ainda mais sua liderança em inovação centrada no cliente e qualidade de serviço.Suhair Alashqar, CEO da AFAQ Group Events and Media, comentou:“Estamos entusiasmados em premiar a XS.com com o título de 'Melhor Programa de Fidelidade para Clientes' na Qatar Financial Expo & Awards (QFEX) 2025. Este prêmio é um reconhecimento dos esforços incomparáveis da XS.com em estabelecer novos padrões de qualidade no trading online.”Com sua presença global e dedicação ao avanço dos serviços financeiros, a XS.com continua a estabelecer referências ao fornecer soluções inovadoras e engajamento excepcional com os clientes.Enquanto a XS.com celebra este marco, a empresa reafirma seu compromisso de elevar continuamente as experiências dos clientes, desenvolvendo ferramentas inovadoras, suporte aprimorado ao trading e uma qualidade de serviço incomparável. Este reconhecimento serve como um poderoso motivador para manter e superar os padrões de excelência que se tornaram sinônimos do nome XS.com.Olhando para o futuro, a XS.com está entusiasmada em expandir ainda mais sua presença global e aprofundar seus relacionamentos com os clientes, oferecendo soluções personalizadas que atendam às suas necessidades únicas de trading. O compromisso da empresa em construir confiança e promover crescimento dentro da comunidade financeira permanece no centro de sua missão.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.Sobre o Grupo AFAQO Grupo AFAQ Overseas é líder nas indústrias de mídia, eventos e exposições no mais alto nível.Sua experiência e riqueza de conhecimento não foram adquiridas apenas localmente, mas também em escala internacional, com um banco de dados de parceiros e contatos em todo o mundo.A empresa continua a se esforçar no mundo em mudança e gosta de educar sobre novos produtos e indústrias, especialmente no mundo volátil dos Mercados Financeiros.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.