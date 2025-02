Movember investit 4,9 M$ dans 18 subventions destinées à lutter contre les inégalités en matière de santé dans le traitement du cancer de la prostate

Le Canada bénéficiera d'un investissement total de 2,1 M$ dans 6 programmes

TORONTO, 04 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movember est fière d'annoncer son dernier investissement dans le domaine du cancer de la prostate, qui s'élève à plus de 4,9 millions de dollars. Dix-huit subventions (16 propositions et 2 subventions de développement communautaire) qui visent directement à remédier aux inégalités dans les soins du cancer de la prostate, recevront un financement sur une période de trois ans. Les subventions sont réparties dans cinq pays - 6 au Canada, 5 au Royaume-Uni, 3 en Australie, 3 aux États-Unis et 1 en Irlande - chacun ayant une population cible et une zone de soins spécifiques.

Le revenu, l'éducation, la situation géographique et la discrimination fondée sur l'origine ethnique, la race, le sexe et l'orientation sexuelle ne sont que quelques-uns des facteurs qui peuvent avoir une incidence négative sur la qualité des soins prodigués à une personne atteinte d'un cancer. C'est ce que l'on appelle le « fossé de l'équité » et cela coûte la vie à a bien des gens.

« Nous vivons à une époque de progrès extraordinaires en matière de prévention, de diagnostic et de traitement du cancer. Cependant, la réalité est que votre identité et votre lieu de résidence déterminent la qualité des soins que vous recevez », déclare Kris Bennett, directeur de l'équité en matière de santé pour le cancer de la prostate chez Movember. « Pour s'attaquer de front à ces inégalités, chaque subvention financée par Movember ciblera une ou plusieurs populations clés qui sont culturellement et linguistiquement diverses (CELD), rurales et éloignées, LGBTQIA+, Premières nations et autochtones, hommes noirs et des Caraïbes ou personnes de faible statut socio-économique. »

Des programmes de sensibilisation ciblés permettront d'éduquer et de responsabiliser les communautés historiquement et intentionnellement exclues, en s'appuyant sur les acteurs et les voix de la communauté pour instaurer la confiance. La collaboration entre les prestataires de soins de santé, les établissements universitaires et les organisations communautaires permettront de partager les ressources et l'expertise afin d'élaborer des solutions sur mesure.

« Le partenariat avec les communautés est un élément clé pour permettre à ces projets d'identifier les lacunes importantes dans les résultats du cancer et d'informer sur les interventions et les stratégies significatives qui améliorent l'équité », a déclaré Sarah Weller, directrice mondiale du cancer de la prostate chez Movember. » Ces efforts exhaustifs viseront à garantir que toutes les personnes atteintes d'un cancer de la prostate aient accès aux informations essentielles, au soutien et aux traitements. »

Afin de s'assurer que les bénéficiaires des subventions reflètent les besoins et les priorités spécifiques des communautés locales, des groupes d'évaluation ont été organisés dans chaque pays participant (Australie, Canada, États-Unis et Royaume-Uni). Ces groupes ont rassemblé diverses approches, dont celles de membres de la communauté Movember ayant une expérience pratique, de défenseurs de l'équité en matière de santé et d'experts en la matière.

Movember reconnaît qu'il est essentiel, pour faire progresser l'équité en matière de santé, de faire entendre la voix des personnes les plus proches des défis à relever. Les voix des communautés fournissent des informations inestimables sur les obstacles, les opportunités et les besoins non satisfaits au sein de leurs populations - des informations qui sont souvent négligées en l'absence d'un engagement formel. Cette approche permet non seulement de renforcer l'impact de nos financements, mais aussi de garantir que nos initiatives concordent avec les réalités vécues et les priorités des communautés que nous servons.

Détails du financement au Canada

Le Canada a reçu le montant le plus élevé (2,1$ millions) qui sera investi dans quatre propositions de subventions retenues et deux subventions de développement communautaire. Les subventions de développement communautaire sont destinées à soutenir des projets/organisations qui luttent contre les disparités dans les résultats du cancer de la prostate au sein des communautés historiquement et intentionnellement exclues. Ces subventions visent à améliorer l'accès à des soins de qualité, à renforcer les ressources de soutien et à réduire les inégalités en matière de santé.

L'un des bénéficiaires de la subvention est l'Université de l'Alberta, dont la subvention se concentrera sur la population autochtone de l'Alberta, afin de remédier à l'inégalité dans l'accès aux nouvelles connaissances en matière de traitement du cancer de la prostate.

Une étude récente a démontré que les hommes des communautés autochtones avaient 2 fois moins de chances de subir un dépistage du PSA que les hommes vivant en dehors des communautés autochtones (32 contre 46 tests du PSA pour 100 hommes âgés de 50 à 70 ans, dans un délai d'un an)1. Cette étude a également révélé que parmi les 6 049 hommes albertains chez qui un cancer de la prostate avait été diagnostiqué, les hommes autochtones présentaient des caractéristiques de tumeurs plus agressives que les hommes non autochtones. L'objectif de cette subvention est d'améliorer l'éducation, la sensibilisation et le dépistage dans les communautés autochtones rurales, afin de détecter le cancer de la prostate plus tôt et de prévenir les cas avancés.

L'Université Dalhousie est un autre lauréat dont le financement aura une portée nationale, aidant de multiples populations (hommes noirs/de descendance africaine et caribéenne, hommes vivant en milieu rural/éloigné, hommes autochtones, personnes LGBTQIA+) à changer leur prise en charge du cancer de la prostate par le biais d'autonomisation des communautés. Ces communautés seront des réseaux dédiés à la sensibilisation, au dépistage, au soutien et à l'amélioration de la santé en général des populations défavorisées confrontées au cancer de la prostate.

Les faits sont clairs et ces populations ont besoin de programmes spécifiques pour combler le fossé de l'inégalité.

Les hommes noirs d'origine africaine ou caribéenne ont un risque presque 2 fois plus élevé de développer un cancer de la prostate que les hommes non noirs. 2

Les populations rurales et autochtones du Canada sont confrontées à des problèmes d'accès aux soins de santé particuliers, ce qui se traduit par des taux de dépistage de l'antigène prostatique spécifique (PSA) plus faibles, des diagnostics à des stades plus avancés et une qualité de vie réduite après le traitement 3 .

. Les hommes gays et bisexuels atteints d'un cancer de la prostate bénéficient d'un soutien social variable, mais souvent faible, de la part de leur réseau social. Après le diagnostic, de nombreux hommes ont déclaré avoir cherché des informations et du support émotionnel auprès de groupes de soutien pour le cancer de la prostate, mais beaucoup souhaitaient des groupes de soutien spécifiquement destinés aux hommes gays et bisexuels atteints d'un cancer de la prostate.4



La Foundation Walnut est l'un des deux bénéficiaires de la subvention pour le développement communautaire. Ce projet de développement communautaire a une portée nationale et vise à renforcer les connaissances en matière de santé et les comportements de recherche d'aide des populations prioritaires au sein des communautés noires du Canada, en se concentrant spécifiquement sur les immigrants de longue date des Caraïbes et les nouveaux immigrants d'Afrique de l'Ouest, les jeunes hommes noirs âgés de 40 à 50 ans et les membres de la communauté LGBTQIA+ par le biais de mécanismes et de pratiques adaptés à leur culture.

Pour entrer en contact avec ces diverses communautés noires, le projet prévoit de s'associer à deux grands organismes de santé communautaire (CSC) et à quatre organismes de services communautaires (OSC) qui desservent la population noire dans la région du Grand Toronto, Montréal, Calgary et Ottawa. Ensemble, ils effectueront des recherches et développeront du matériel éducatif culturellement diversifié, puis utiliseront diverses méthodes telles que des conférences, des présentations, des médias sociaux et d'autres méthodes pour transmettre le matériel aux communautés cibles.

La Walnut Foundation a pour mission de sensibiliser les communautés noires du Canada au cancer de la prostate et de les informer à ce sujet.

À suivre! Les trois autres récipiendaires en sont aux dernières étapes du processus contractuel et Movember annoncera leur nom dès qu'il sera terminé. Pour en savoir plus sur le travail de Movember dans le domaine du cancer de la prostate, consultez le site suivant ici.

À propos de Movember

Il y a 21 ans, à Melbourne, en Australie, est née une idée qui a déclenché un mouvement qui allait transcender les frontières et changer à jamais la face de la santé masculine. Ce mouvement, connu sous le nom de Movember, a rassemblé des personnes de tous les milieux - engendrant des milliards de conversations importantes, recueillant des fonds vitaux et brisant le silence qui entoure les questions de santé masculine.

Depuis 2003, cette avant-gardiste organisation caritative a remis en question le statu quo, bousculé la recherche sur la santé masculine et transformé la manière dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes. Grâce à son réseau mondial de sympathisants, elle a collecté plus de 1,3 milliard de dollars pour la santé masculine. Ces fonds essentiels ont permis de financer plus de 1 300 projets en faveur de la santé masculine dans le monde entier, qu'il s'agisse de recherches biomédicales novatrices ou de la mise en place de certains des plus grands registres mondiaux sur le cancer de la prostate. Depuis que Movember s'est engagé dans la prévention de la santé mentale et du suicide en 2006, Movember milite en faveur d'une reconnaissance précoce des problèmes de santé mentale et d'une amélioration des réponses apportées par les cliniciens aux hommes en détresse. En favorisant de meilleures relations sociales et en éduquant les hommes et leurs sympathisants, Movember espère faire en sorte que davantage d'hommes sachent comment agir en cas de problèmes de santé mentale.

Movember s'engage à faire progresser la recherche, les traitements de pointe et les comportements sains, et à plaider en faveur de soins de santé inclusifs et sensibles au genre, qui répondent aux besoins uniques des hommes, des femmes et des individus de sexe différent issus de milieux culturels divers. Ce faisant, ils espèrent forger un avenir où les obstacles à une vie saine seront surmontés, où les stigmates seront éliminés et où tout le monde aura les mêmes chances de vivre longtemps et en bonne santé. En améliorant la santé des hommes, nous pouvons avoir un impact positif profond sur les femmes, les familles et la société.

Pour en savoir plus, consultez le site Movember.com.

___________________

References

Kiciak, A., Clark, W., Uhlich, M., Letendre, A., Littlechild, R., Lightning, P., ... & Kinnaird, A. (2023). Disparities in prostate cancer screening, diagnoses, management, and outcomes between Indigenous and non‐Indigenous men in a universal health care system. Cancer, 129(18), 2864-2870. Canadian Cancer Society https://cancer.ca/en/cancer-information/find-cancer-early/find-prostate-cancer/risk-in-black-community Allott EH, Masko EM, Freedland SJ. "Obesity and Prostate Cancer: Weighing the Evidence." European Urology. 2013; 63(5):800-809. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2012.11.013 Canadian Cancer Society. Advancing health equity through cancer information and support services: report on communities that are underserved. Canadian Cancer Society. Published 2023.

Pour de plus amples renseignements ou pour les demandes de médias, veuillez communiquer avec Taffin Sekulin, Gestionnaire des relations publiques de Movember Canada, à l'adresse suivante taffin.sekulin@movember.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.