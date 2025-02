EAACI-ESCD Skin Allergy Meeting (SAM) 2025: Inovações pioneiras nas alergias da pele e na dermatite de contacto

ZURIQUE, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A comissão organizadora tem o prazer de anunciar a sétima edição da EAACI-ESCD Skin Allergy Meeting (SAM), o principal evento da Europa dedicado às alergias da pele. Este ano, a SAM 2025 terá lugar presencialmente em Bilbau, Espanha, de 27 a 29 de março, e fornece uma plataforma única para que médicos, investigadores e profissionais de cuidados de saúde explorem as mais recentes descobertas e avanços na investigação, diagnóstico e tratamento de alergias da pele.

O primeiro dia da reunião contará com uma empolgante Sessão Conjunta pela Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) e a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) com o título “Desvendar o segredo da dermatite de contacto: A importância da bateria de exames padrão” moderada por María José Torres, Presidente da EAACI e André Moreira, Vice-presidente da EAACI. Esta sessão esclarecedora irá mergulhar na evolução da ciência e na aplicação clínica de baterias de testes a alergénios padrão. Os participantes obterão informações preciosas sobre as mais recentes atualizações, diferenças regionais e o seu impacto no diagnóstico e tratamento eficazes da dermatite de contacto.

O Programa científico da SAM 2025 apresenta especialistas reconhecidos mundialmente que partilham os seus conhecimentos sobre temas críticos, incluindo a dermatite atópica, urticária, alergia a fármacos cutâneos, os alimentos e a pele, angioedema e dermatite de contacto pediátrica. As palestras introdutórias e as sessões aprofundadas oferecerão oportunidades para explorar estratégias de tratamento individualizadas, incluindo o papel de agentes biológicos e terapias direcionadas no tratamento de casos complexos como o envolvimento ocular na dermatite atópica.

Esta reunião da EAACI visa promover a colaboração, despoletar debates enriquecedores e inspirar a investigação conjunta e iniciativas clínicas inovadoras. Os participantes terão a oportunidade de reunir com os seus pares e especialistas líderes para aumentarem o seu conhecimento sobre as alergias da pele e condições relacionadas.

Inscrição e mais informações

Visite a SAM 2025 para explorar o programa completo e aceder ao formulário de inscrição. Não perca as notícias sobre os eventos nas redes sociais da EAACI.

Sobre a EAACI

A European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) é a principal organização profissional dedicada à excelência na alergia e imunologia clínicas. Saiba mais em https://eaaci.org.

Contacto

communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

A fotografia que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41af57ba-5085-4ff7-bd6e-8b5a9bc54c6e





SAM 2025 Banner for SAM 2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.