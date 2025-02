Evento sobre alergias cutáneas (SAM) 2025 de la EAACI-ESCD: innovaciones pioneras en alergias cutáneas y dermatitis de contacto

ZÚRICH, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El comité organizador se complace en anunciar la séptima edición del Evento sobre alergias cutáneas (SAM) de la EAACI-ESCD, el evento más importante de Europa dedicado a las alergias cutáneas. Este año, SAM 2025 se celebrará de forma presencial en Bilbao del 27 al 29 de marzo, proporcionando una plataforma única para que médicos, investigadores y profesionales sanitarios descubran los últimos avances en investigación, diagnóstico y tratamiento de alergias cutáneas.

La jornada inaugural de la reunión contará con una apasionante sesión conjunta a cargo de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y la Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) titulada «Descifrando el código de la dermatitis de contacto: la importancia de las baterías estándar», moderada por María José Torres, presidenta de la EAACI, y André Moreira, vicepresidente de congresos de la EAACI. En esta sesión explicativa se profundizará en la evolución de la ciencia y la aplicación clínica de baterías de alérgenos estándar en pruebas epicutáneas. Los asistentes obtendrán información valiosa sobre las últimas novedades, las diferencias regionales y su impacto en el diagnóstico y el tratamiento eficaz de la dermatitis de contacto.

El Programa científico de SAM 2025 estará repleto de expertos de prestigio mundial que compartirán sus conocimientos sobre temas fundamentales, como la dermatitis atópica, la urticaria, la alergia cutánea a medicamentos, la relación entre la piel y los alimentos, el angioedema y la dermatitis de contacto pediátrica. Las conferencias magistrales y las sesiones especializadas brindarán la oportunidad de descubrir estrategias de tratamiento individualizadas, incluido el papel de los productos biológicos y las terapias dirigidas en el tratamiento de casos complejos, como la afectación ocular en la dermatitis atópica.

Este evento de la EAACI tiene como objetivo promover la colaboración, suscitar debates enriquecedores e inspirar iniciativas clínicas y de investigación conjunta innovadoras. Los asistentes tendrán la oportunidad de conectar con compañeros y expertos líderes para mejorar su comprensión de la alergia cutánea y afecciones relacionadas.

Visite SAM 2025 para conocer el programa completo y acceder al formulario de inscripción. Manténgase al día de las noticias sobre eventos en las redes sociales de la EAACI.

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) es la principal organización profesional dedicada a la excelencia en alergia e inmunología clínica. Para obtener más información, consulte https://eaaci.org.

communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

