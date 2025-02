Publicis Groupe : Résultats annuels 2024

Résultats annuels 2024

Très bon 4ème trimestre à +6.3%

Premier groupe de publicité au monde en 2024

4 février 2025

Premier groupe de publicité au monde en 2024 : Croissance organique de 6,3 % au T4, conduisant à +5,8 % sur l'ensemble de l'année Forte croissance annuelle dans l'ensemble des régions : +4,9 % aux Etats-Unis, +5,4 % en Europe, Asie-Pacifique à +6,3 %

Des indicateurs financiers les plus élevés de l’industrie : taux de marge opérationnelle de 18,0 %, BNPA courant dilué de 7,30 € en hausse de +4,9 %, free cash flow de 1,84 Md€ 1

Proposition d’un dividende de 3,60 € par action au titre de 2024, en hausse de 5,9%, intégralement versé en numéraire

Confiance en notre capacité à surperformer en 2025 : Croissance organique attendue entre +4 % et +5 % Taux de marge opérationnelle en légère progression Free cash flow entre 1,9 et 2,0 Md€







Résultats annuels 2024

(M€) 2024 2024 vs 2023 Revenu 16 030 +8,3 % Revenu net 13 965 +6,6 % Croissance organique +5,8 % Marge opérationnelle 2 519 +6,6 % Taux de marge opérationnelle 18,0 % - Bénéfice net courant par action, dilué (€) 7,30 +4,9 % Free cash-flow 1,84 Md€1

Revenu du 4ème trimestre 2024

Revenu net 3 854 Croissance publiée +8,9 % Croissance organique +6,3 %



Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe :

« Grâce à une très bonne fin d’année, Publicis est devenu le premier groupe de publicité au monde en 2024.

Nous finissons l’année à la première place et dans tous les domaines, en progressant trois fois plus vite que les autres holdings du secteur et cinq fois plus rapidement que les groupes de conseil. Nous avons affiché les ratios financiers les plus hauts de notre industrie tout en accélérant nos investissements dans l’IA et dans le recrutement de talents, et une fois encore, nous avons pris la tête des classements en termes de new business.

Mais surtout, nous accélérons notre statut de 'Category of One', grâce notamment à notre position inégalée en données propriétaires, notre écosystème media connecté, notre puissance créative et l’ensemble de nos 25 000 ingénieurs, tous réunis grâce au Power of One. Nous sommes particulièrement confiants dans notre capacité à surperformer l’industrie à nouveau en 2025, pour la 6ème année consécutive. »

* *

*



Le Conseil d’Administration de Publicis Groupe, réuni le 3 février 2025, sous la présidence de Monsieur Arthur Sadoun, a arrêté les résultats annuels 2024.

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros,

à l’exception des données par action et des % 2024 2023 2024

vs 2023 Données extraites du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie





Revenu net 13 965 13 099 +6,6 % Revenu des coûts refacturables 2 065 1 703 +21,3 % Revenu 16 030 14 802 +8,3 % EBITDA 3 014 2 845 +5,9 % En % du revenu net +21,6 % +21, 7% -10 pdb Marge opérationnelle 2 519 2 363 +6,6 % En % du revenu net 18,0 % 18,0% 0 pdb Résultat opérationnel 2 214 1 740 +27,2 % Résultat net part du Groupe 1 660 1 312 +26,5 % Bénéfice par action 6,62 5,23 +26,6 % Bénéfice courant par action, dilué2 7,30 6,96 +4,9 % Dividende par action3 3,60 3,40 +5,9 % Free cash flow avant variation du BFR 1 838 1 547

Données extraites du bilan 31 12 2024 31 12 2023

Total de l’actif 39 854 36 716

Capitaux propres, part du Groupe 11 060 9 788

Endettement financier net (trésorerie nette) (775) (909)



REVENU NET DE L’ANNÉE 2024

Le revenu net de Publicis Groupe en 2024 est de 13 965 millions d’euros, en hausse de 6,6 % par rapport à

13 099 millions d’euros en 2023. Les variations de taux de change sur l’exercice ont eu un effet négatif de 39 millions d’euros et les acquisitions (nettes de cession) ont contribué pour 152 millions d’euros au revenu net. La croissance organique s’élève à +5,8 %.

Répartition du revenu net 2024 par secteur





Secteurs clients % Revenu net Santé 14 % Automobile 13 % Finance 12 % Alimentation & boissons 12 % TMT 11 % Grande consommation 10 % Distribution 9 % Loisirs & voyages 4 % Secteur public & autres 3 % Energie & industrie 3 % Autres* 9 %

* Autres clients et activités diverses (affichage dans les transports, le Drugstore etc.)

Répartition du revenu net 2024 par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance d’euros 2024 2023 publiée organique Amérique du Nord 8 583 8 050 +6,6 % +5,1 % Europe 3 384 3 172 +6,7 % +5,4 % Asie-Pacifique 1 218 1 156 +5,4 % +6,3 % Moyen-Orient et Afrique 406 380 +6,8 % +7,4 % Amérique Latine 374 341 +9,7 % +22,9 % Total 13 965 13 099 +6,6 % +5,8 %

En Amérique du Nord, la croissance organique est de +5,1 % en 2024. Compte tenu d’un effet de change légèrement négatif lié à l’évolution du taux du dollar par rapport à l’euro et de la contribution des acquisitions de l’année, la croissance publiée s’établit à +6,6 %. Les Etats-Unis, la géographie la plus importante du Groupe et où le modèle est le plus avancé, affichent une croissance organique solide de +4,9 % soutenue par une forte croissance de Connected Media et d’Intelligent Creativity.

En Europe, le revenu net est en hausse de +5,4 % en organique et +6,7 % en publié, après trois ans de croissance organique à deux chiffres. Cette performance comprend une croissance organique de +1,1 % au Royaume-Uni, +4,2 % en France, +3,8 % en Allemagne et +18,8 % en Europe Centrale et de l’Est.

La région Asie-Pacifique a vu son revenu net croître de +6,3 % en organique et de +5,4 % en publié. La Chine a enregistré une croissance organique de +6,4 % malgré des conditions macroéconomiques difficiles tout au long de l’année.

Le revenu net de la région Moyen-Orient et Afrique a progressé de +7,4 % en organique et de +6,8 % en publié.

En Amérique Latine, le revenu net est en hausse de +22,9 % en organique et +9,7 % en publié.

REVENU NET DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le revenu net de Publicis Groupe au 4ème trimestre 2024 est de 3 854 millions d’euros, en hausse de +8,9 % par rapport à 3 540 millions d’euros au 4ème trimestre 2023. Les variations de taux de change ont eu un effet positif de 13 millions d’euros. Les acquisitions, nettes de cessions, ont eu un impact positif de 76 millions d’euros. La croissance organique est de +6,3 %.

Répartition du revenu net du 4ème trimestre par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance d’euros 2024 2023 publiée organique Amérique du Nord 2 366 2 158 +9,6 % +5,6 % Europe 923 851 +8,5 % +6,5 % Asie-Pacifique 339 318 +6,6 % +5,0 % Moyen-Orient et Afrique 111 106 +4,7 % +3,4 % Amérique Latine 115 107 +7,5 % +30,3 % Total 3 854 3 540 +8,9 % +6,3 %

Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de +5,6 % en organique. En tenant compte de l’impact positif du taux de change entre le dollar américain et l’euro, et de la contribution des acquisitions réalisées au cours des 12 derniers mois, la croissance publiée s’élève à +9,6 %. Les Etats-Unis affichent une croissance organique de +5,2 % avec une croissance mid-single-digit des activités de Connected Media et d’Intelligent Creativity. Publicis Sapient progresse séquentiellement, revenant en territoire positif sur le trimestre.

En Europe le revenu net est en hausse de +6,5 % sur base organique et de +8,5 % en publié. Le Royaume-Uni affiche une forte croissance organique de +7,2 % y compris une croissance à deux chiffres pour Connected Media et une croissance high-single-digit pour Intelligent Creativity tandis que Publicis Sapient reste affecté par des retards dans les projets de transformation numérique. La France affiche une légère baisse sur une base de comparaison élevée au 4ème trimestre 2023. L’Allemagne affiche une performance globalement stable. L’Europe Centrale et de l’Est a continué à croître fortement avec une croissance de +17,9 % ce trimestre, après +20,3 % au 4ème trimestre 2023, tirée principalement par la Pologne.

Le revenu net en Asie-Pacifique augmente de +5,0 % en base organique et de +6,6 % en publié. L’Asie du Sud-Est affiche une croissance high-single-digit, après une croissance à deux chiffres au 4ème trimestre 2023, portée principalement par l’Inde, les Philippines et la Malaisie. L’Australie et la Nouvelle Zélande enregistrent ensemble une croissance mid-single-digit ce trimestre.

Le revenu net de la région Moyen-Orient et Afrique est en hausse de +3,4 % en organique et +4,7 % en publié, tiré principalement par une croissance à deux chiffres d’Intelligent Creativity.

En Amérique Latine, le revenu net est en progression de +30,3 % en organique porté par le Brésil, le Mexique et la Colombie, ainsi qu'à l'Argentine en partie due à l'inflation. Le revenu net est en hausse de +7,5 % en publié en raison de la dépréciation du peso argentin par rapport à l'euro.

ANALYSE DES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2024

Compte de résultat

L’EBITDA s’établit à 3 014 millions d’euros en 2024, contre 2 845 millions d’euros en 2023, soit une hausse de 5,9 %. Le taux de marge d’EBITDA ressort à 21,6 % du revenu net.

Les charges de personnel atteignent 9 224 millions d’euros en 2024, en hausse de 8,3 % contre 8 514 millions d’euros en 2023. Elles représentent 66,1 % du revenu net sur l’année, contre 65,0 % en 2023. Les coûts fixes de personnel s’établissent à 8 182 millions d’euros et représentent 58,6 % du revenu net contre 57,5 % en 2023, cette progression étant liée au renforcement des talents pour accélérer notre croissance, ainsi qu’aux investissements relatifs à l’IA. Par ailleurs, le coût des free-lances a augmenté de 38 millions d’euros en 2024, et représente 370 millions d’euros. Les charges de restructuration atteignent 136 millions d’euros, soit 1 % du revenu net.

Les autres coûts s’élèvent à 2 222 millions d’euros en 2024, stable contre 2023. Ce poste représente 15,9 % du revenu net à comparer à 17,0 % en 2023. Ils incluent :

Les autres charges opérationnelles (hors coûts refacturables et dotation aux amortissements), à hauteur de 1 727 millions d’euros, qui se comparent à 1 740 millions d’euros l’an dernier. Ces coûts représentent 12,4 % du revenu net contre 13,3 % en 2023.

(hors coûts refacturables et dotation aux amortissements), à hauteur de 1 727 millions d’euros, qui se comparent à 1 740 millions d’euros l’an dernier. Ces coûts représentent 12,4 % du revenu net contre 13,3 % en 2023. Les dotations aux amortissements, à hauteur de 495 millions d’euros en 2024, en hausse de 13 millions d’euros par rapport au niveau de l’an dernier (482 millions d’euros).

En conséquence, la marge opérationnelle s’établit à 2 519 millions d’euros, en hausse de +6,6 % par rapport à 2023. Le taux de marge ressort ainsi à 18,0 %, maintenu au même niveau record que celui de 2023.

Les taux de marge opérationnelle s’élèvent à 19,1 % pour l’Amérique du Nord, 17,4 % pour l’Europe, 19,9 % pour l’Asie-Pacifique, 7,8 % pour l’Amérique Latine et 4,9 % pour la région Moyen-Orient et Afrique.

Les amortissements sur immobilisations incorporelles liées aux acquisitions sont de 234 millions d’euros pour l’année, en baisse de 34 millions d’euros par rapport aux 268 millions d’euros de 2023, principalement en lien avec la fin d’amortissement de certaines technologies d’Epsilon.

Les pertes de valeur s’élèvent à 86 millions d’euros et incluent 2 composantes : la principale est liée à l’optimisation du parc immobilier pour 71 millions d’euros et la seconde concerne des pertes de valeurs sur les actifs incorporels pour 15 millions d’euros. En 2023, le montant des pertes de valeur était de 153 millions d’euros, dont 147 millions liés à l’optimisation du parc immobilier et 6 millions d’euros relatifs à des pertes de valeurs sur les actifs incorporels.

Par ailleurs, les autres charges et produits non courants représentent un produit net de 15 millions d’euros en 2024 correspondant principalement au produit de 14 millions d’euros généré par l’apport du droit d’exclusivité pour l’utilisation des technologies CitrusAd et Epsilon à la société mise en équivalence Unlimitail, détenue à 49 % par le Groupe. En 2023, les autres charges et produits non courants représentent une charge de 202 millions d’euros, incluant principalement une charge de 203 millions d’euros au titre de l’accord de règlement Rosetta.

Le résultat opérationnel s’élève à 2 214 millions d’euros en 2024, contre 1 740 millions d’euros en 2023.

Le résultat financier hors réévaluation des compléments de prix sur acquisitions, composé du coût de l’endettement net et d’autres charges et produits financiers, est une charge de 29 millions d’euros en 2024, par rapport à une charge de 21 millions d’euros l’an dernier.

Le coût net sur endettement financier est un produit de 52 millions d’euros en 2024 (contre un produit de 78 millions d’euros en 2023). Il inclut une charge de 96 millions d’euros d’intérêts sur l’endettement brut liés principalement à l’acquisition d’Epsilon (99 millions d’euros en 2023), partiellement compensée par des produits financiers pour 147 millions d’euros, en baisse par rapport à 178 millions d’euros en 2023.

est un produit de 52 millions d’euros en 2024 (contre un produit de 78 millions d’euros en 2023). Il inclut une charge de 96 millions d’euros d’intérêts sur l’endettement brut liés principalement à l’acquisition d’Epsilon (99 millions d’euros en 2023), partiellement compensée par des produits financiers pour 147 millions d’euros, en baisse par rapport à 178 millions d’euros en 2023. Les autres charges et produits financiers représentent une charge de 81 millions d’euros en 2024, et comprennent notamment 84 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives ainsi qu’un produit de 10 millions d’euros de réévaluation de la juste valeur des actifs financiers. En 2023, les autres charges et produits financiers représentaient une charge de 99 millions d’euros, incluant notamment 79 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives ainsi qu’une charge de 1 million d’euros de réévaluation de la juste valeur des fonds communs de placement.

La réévaluation des earn-outs a conduit à constater un produit de 35 millions d’euros, à comparer à un produit de 12 millions d’euros en 2023.

La charge d’impôt est de 549 millions d’euros, contre une charge d’impôt de 415 millions d’euros en 2023. Le taux effectif d’impôt sur l’année 2024 s’établit à 24,9%, à comparer à un taux effectif d’impôt sur l’année 2023 de 24,1%.

La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence est une charge de 2 millions d’euros, contre un produit de 6 millions d’euros en 2023.

La part des participations ne donnant pas le contrôle dans le résultat net est un produit de 9 millions d’euros en 2024, comparé à un produit de 10 millions d’euros en 2023.

Au total, le résultat net part du Groupe est un bénéfice de 1 660 millions d’euros en 2024, en progression de +26,5% par rapport à 1 312 millions d’euros en 2023.

Le bénéfice par action est de 6,62 euros en 2024, en hausse de 26,6 % comparé à 5,23 euros en 2023.

Free cash flow

En millions d’euros 2024 2023 EBITDA 3 014 2 845 Intérêts financiers payés, nets 69 93 Remboursement des obligations locatives et intérêts associés (453) (423) Impôt payé (655) (669) Autres 98 (121) Flux de trésorerie générés par l’activité avant variation du BFR 2 073 1 725 Investissements en immobilisations (nets) (235) (178) Free cash flow avant variation du BFR 1 838 1 547

Le free cash flow du Groupe avant variation du besoin en fonds de roulement (BFR), s’établit à 1 838 millions d’euros. En 2023, il incluait un impact net de 148 millions d’euros au titre de l’accord de règlement Rosetta.

Les intérêts financiers ont représenté un encaissement net de 69 millions d’euros en 2024, à comparer à un encaissement net de 93 millions d’euros en 2023, reflétant une rémunération moins élevée des positions de trésorerie cette année.

Les remboursements des obligations locatives et les intérêts y afférents s’élèvent à 453 millions d’euros en 2024, en hausse de 30 millions d’euros par rapport à 423 millions d’euros en 2023, en relation avec la politique de retour au bureau du Groupe.

Les investissements nets en immobilisations sont de 235 millions d’euros, en hausse de 57 millions d’euros par rapport aux 178 millions de 2023, reflétant des investissements plus importants dans les plateformes et dans l’infrastructure cloud, le coût relatif au déploiement de l'ERP dans l'ensemble de l'organisation, ainsi que des coûts liés aux nouveaux contrats de location.

Les impôts payés s’établissent à 655 millions d’euros en 2024, en diminution de 14 millions d’euros par rapport à 669 millions d’euros en 2023. En janvier 2023, le Groupe avait procédé au versement d’un montant additionnel de 110 millions d’euros d’impôts relatif à l’exercice fiscal 2022, lié à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du « Tax Cuts and Jobs Act » (TCJA) aux Etats-Unis. Cependant, sur ce même exercice, le montant d’impôts acquittés avait été réduit en raison de la déduction des montants acquittés au titre l’accord de règlement Rosetta. En 2024, cet effet a été compensé en grande partie par une progression de l’impôt payé dû à la hausse du résultat taxable, ainsi qu’à des ajustements de la charge d’impôt payée en 2023 et à des retenues à la source.

Endettement financier net

Au 31 décembre 2024, le Groupe présentait une position de trésorerie nette de 775 millions d’euros, à comparer à une trésorerie nette de 909 millions d’euros au 31 décembre 2023. La dette nette moyenne du Groupe sur l’année s’est élevée à 585 millions d’euros, contre 432 millions d’euros en 2023.

ACQUISITIONS

Le 18 janvier 2024, Publicis Groupe Singapour a annoncé l'acquisition de AKA Asia, l'une des principales agences de communication intégrée de Singapour. Fondé en 2009, AKA permet à Publicis Groupe d'étendre et de diversifier ses capacités sur le marché, tout en renforçant son offre en matière de communication stratégique, de relations publiques et d'influence. AKA rejoint le pôle régional Influence du Groupe.

Le 12 mars 2024, Publicis Sapient a annoncé l'acquisition de Spinnaker SCA, une société de services spécialisée dans la supply chain qui fournit des conseils en matière de stratégie, de planification et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Fondée en 2002 et basée à Boulder aux Etats-Unis, Spinnaker SCA renforce les capacités et les compétences de Publicis Sapient en matière de supply chain notamment dans l’analyse de données assistées par l’intelligence artificielle et le machine learning, l’utilisation de jumeaux numériques, la gestion des usines et de la logistique et plus largement tous les services numériques de la chaîne d'approvisionnement. Spinnaker SCA permet à Publicis Sapient d'offrir des solutions agiles à ses clients afin d’optimiser leurs chaînes d'approvisionnement dans le cadre de leur transformation numérique.

Le 5 juin 2024, Publicis Groupe en France a annoncé l'acquisition de Downtown Paris, une « creative and production house » spécialisée dans l’univers du luxe et de la beauté. Fondée en 2016, l’agence renforce l’activité de production de Publicis France et travaille avec les différentes entités luxe du Groupe.

Le 25 juillet 2024, Publicis Groupe a annoncé l'acquisition d’Influential, la première entreprise et plateforme marketing d’influence au monde, créant ainsi la première solution de marketing d’influence dans le monde. La technologie propriétaire d’Influential alimentée par l’IA avec plus de 100 milliards de points de données, et son réseau de plus de 3,5 millions de créateurs dont 90% d’influenceurs mondiaux ayant plus d’1 million de followers, sont au service de plus de 300 marques à travers le monde. En combinant ces compétences avec les atouts uniques d’Epsilon en termes de data et d’identité, Publicis Groupe met le meilleur du marketing d’influence axé sur l’identité entre les mains de tous les clients de Publicis, à travers un réseau de créateurs Premium, une planification des influenceurs renouvelée et des résultats maximisés en matière de stratégie cross-canal.

Le 19 septembre 2024, Publicis Groupe a annoncé l'acquisition de Mars United Commerce, la plus grande entreprise indépendante de marketing commercial. Avec plus de 1 000 employés répartis dans 14 sites à travers le monde, Mars utilise ses outils propriétaires de commerce connecté pour stimuler la croissance de plus de 100 grandes marques mondiales. La combinaison de la puissance de Publicis Groupe et de Mars a créé la première solution mondiale de commerce connecté, permettant aux clients d’influencer le parcours d’achat de milliards de consommateurs mondiaux grâce à une offre qui combine la base de données la plus riche et complète du secteur sur les habitudes de consommation avec les rayons digitaux et physiques des principaux acteurs du commerce en ligne et en magasin du monde.

Le 13 décembre 2024, Epsilon France a annoncé l’acquisition de Wibilong, plateforme SaaS de création de communautés clients. Wibilong a été intégré à Epsilon France afin de compléter sa proposition de valeur data-marketing et offrir de nouvelles opportunités d’interactions mesurables entre les marques et leurs clients.

PERSPECTIVES

Malgré les difficultés macroéconomiques, le Groupe est confiant dans sa capacité à continuer à surperformer l'industrie en termes de croissance organique et d’indicateurs financiers l’an prochain.

Pour l’année 2025, le Groupe vise une croissance organique comprise entre +4 % et +5 %. L’objectif de +4 % est très solide dans le contexte actuel du marché. La croissance organique pourrait atteindre le haut de fourchette à +5 % dans l’hypothèse d’une amélioration de la conjoncture mondiale, qui se traduirait par moins de réductions de dépenses de publicité traditionnelle, ainsi qu’une reprise des projets de transformation numérique chez les clients.

Au premier trimestre 2025, le Groupe anticipe de délivrer une croissance organique dans la fourchette annuelle.

Le Groupe prévoit que ses indicateurs financiers, les plus élevés du secteur, atteindront de nouveaux niveaux records en 2025, notamment :

Un taux de marge opérationnelle légèrement au-dessus de 18 % , le Groupe continuant ses investissements dans son plan d'intelligence artificielle et à faire évoluer son vivier de talents.





, le Groupe continuant ses investissements dans son plan d'intelligence artificielle et à faire évoluer son vivier de talents. Un free cash flow compris entre 1,9 et 2 milliards d’euros4.





Annexes

Revenu net : calcul de la croissance organique

(en millions d’euros) T1 T2 T3 T4 12 mois

Impact des taux de change au 31 décembre 2024

(en millions d’euros) Revenu net 2023 3 079 3 239 3 241 3 540 13 099

GBP (2) 33 Impact des taux de change (2) (29) 13 (36) 13 (39)

USD (2) (3) Revenu net 2023 au taux de change 2024 (a) 3 050 3 252 3 205 3 553 13 060

Autres (69) Revenu net 2024 avant acquisitions (1) (b) 3 212 3 433 3 390 3 778 13 813

Total (39) Revenu net des acquisitions (1) 18 25 33 76 152





Revenu net 2024 3 230 3 458 3 423 3 854 13 965





Croissance organique (b/a) +5,3 % +5,6 % +5,8 % +6,3 % +5,8 %







(1) Acquisitions (Spinnaker SCA, Practia, Mars United Commerce, Corra, Influential, AKA Asia, ARBH, Downtown Paris, 3dids, Dysrupt), nettes de cessions.

(2) EUR = 1.082 USD en moyenne en 2024, stable vs. 2023

EUR = 0.847 GBP en moyenne en 2024 vs. GBP 0.870 en moyenne en 2023

Définitions

Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients.

Croissance organique : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) : Marge opérationnelle avant amortissements.

Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net.

Résultat net courant part du Groupe : Résultat net part du Groupe après déduction des pertes de valeur, des amortissements des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus-values (moins-values) de cession d'actifs, de la variation de juste valeur des actifs financiers et des réévaluations des compléments de prix sur acquisitions.

BNPA (bénéfice net part du groupe par action) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base non diluée.

BNPA dilué (bénéfice net part du groupe par action dilué) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

BNPA courant dilué (bénéfice net courant part du groupe par action dilué) : Résultat net courant part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

Investissements (capex) : Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, hors participations et autres actifs financiers.

Free cash flow : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus et du remboursement des obligations locatives.

Free cash flow avant variation de BFR : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus, du remboursement des obligations locatives, et avant variation de BFR lié à l’activité.

Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des dettes financières à court et à long terme (hors obligations locatives) et des dérivés associés, après déduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Dette nette moyenne : Moyenne des dettes nettes moyennes mensuelles fin de mois.

Dividend pay-out (ou taux de distribution) : Dividende unitaire / BNPA courant dilué.

Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) 2024 2023 Revenu net (1) 13 965 13 099 Revenu des coûts refacturables 2 065 1 703 Revenu 16 030 14 802 Charges de personnel et coûts des freelances (9 224) (8 514) Autres charges opérationnelles (3 792) (3 443) Marge opérationnelle avant amortissements 3 014 2 845 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) (495) (482) Marge opérationnelle 2 519 2 363 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions (234) (268) Perte de valeur (86) (153) Autres produits et charges non courants 15 (202) Résultat opérationnel 2 214 1 740 Charges sur endettement financier (122) (120) Produits sur endettement financier 174 198 Réévaluation des compléments de prix sur acquisitions 35 12 Autres charges et produits financiers (81) (99) Résultat financier 6 (9) Quote-part dans les résultats des mises en équivalence (nette d'impôt) (2) 6 Résultat avant impôt 2 218 1 737 Impôt sur le résultat (549) (415) Résultat net 1 669 1 322 Résultat de la période attribuable aux :



Participations ne donnant pas le contrôle 9 10 Propriétaires de la Société 1 660 1 312





Données par action (en euros) – Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société



Nombre d’actions 250 677 462 250 706 485 Bénéfice net par action 6,62 5,23 Nombre d’actions dilué 253 565 798 253 999 363 Bénéfice net par action – dilué 6,55 5,17

(1) Le Revenu net : revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.





Etat de résultat global consolidé

(en millions d’euros) 2024 2023 Résultat net de la période (a) 1 669 1 322 Éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat



Réévaluation du passif net relatif aux régimes à prestations définies 2 12 Impôt lié (1) (3) Éléments du résultat global susceptibles d’être reclassés en résultat



Réévaluation des instruments de couverture 63 46 Écarts de conversion de consolidation 519 (390) Impôt lié (17) (12) Total des autres éléments du résultat global (b) 566 (347) Résultat global de la période (a) + (b) 2 235 975 Résultat global de la période attribuable aux :



Participations ne donnant pas le contrôle 11 4 Propriétaires de la société mère du Groupe 2 224 971

Bilan consolidé

(en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Actif



Goodwill 13 843 12 422 Immobilisations incorporelles 1 069 958 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 1 735 1 614 Immobilisations corporelles 608 596 Impôts différés actifs 237 212 Titres mis en équivalence 79 46 Autres actifs financiers non courants 287 316 Actifs non courants 17 858 16 164 Stocks et en-cours de production 361 341 Créances clients 15 595 13 400 Actifs sur contrats 1 445 1 297 Créances d'impôt courant 176 144 Autres actifs financiers courants 176 423 Autres créances et actifs courants 599 697 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 644 4 250 Actifs courants 21 996 20 552 Total de l’actif 39 854 36 716 Passif



Capital 102 102 Réserves consolidées, part du Groupe 10 958 9 686 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 11 060 9 788 Participations ne donnant pas le contrôle (24) (40) Total capitaux propres 11 036 9 748 Dettes financières à plus d’un an 1 843 2 462 Obligations locatives à plus d’un an 2 099 1 992 Impôts différés passifs 172 98 Engagements de retraites et autres avantages à plus d'un an 271 265 Provisions à long terme 317 319 Passifs non courants 4 702 5 136 Dettes financières à moins d’un an 872 726 Obligations locatives à moins d’un an 361 360 Dettes fournisseurs 19 375 17 077 Passifs sur contrats 604 513 Passif d'impôt courant 335 378 Engagements de retraites et autres avantages à moins d'un an 21 21 Provisions à court terme 249 255 Autres passifs financiers courants 310 573 Autres dettes et passifs courants 1 989 1 929 Passifs courants 24 116 21 832 Total du passif 39 854 36 716

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) 2024 2023 Flux de trésorerie liés à l’activité



Résultat net 1 669 1 322 Neutralisation des produits et charges calculés:



Impôt sur le résultat 549 415 Résultat financier (6) 9 Moins-values (plus-values) de cession d’actifs (avant impôt) (13) (1) Dotation aux amortissements et pertes de valeur 815 903 Rémunérations fondées sur des actions 91 85 Autres produits et charges calculés 6 (8) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 2 (6) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 4 7 Impôt payé (655) (669) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1) (161) (9) Flux net de trésorerie liés à l’activité (I) 2 301 2 048 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement



Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (238) (180) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 2 Acquisitions nettes d’immobilisations financières 34 13 Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise (915) (194) Cessions de filiales – 11 Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II) (1 116) (348) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement



Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (853) (726) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (12) (9) Encaissements provenant de nouveaux emprunts 1 5 Remboursement des emprunts (603) (502) Remboursement des obligations locatives (369) (344) Intérêts payés sur obligations locatives (84) (79) Intérêts financiers payés (105) (99) Intérêts financiers encaissés 174 192 Rachats de participations ne donnant pas le contrôle (8) (4) (Achats)/Ventes nets d’actions propres (148) (189) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III) (2 007) (1 755) Incidence des variations de taux de change (IV) 215 (311) Variation de la trésorerie consolidée (I +II +III +IV) (607) (366) Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 4 250 4 616 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier (1) (1) Trésorerie à l’ouverture (V) 4 249 4 615 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 644 4 250 Soldes créditeurs de banques à la clôture (2) (1) Trésorerie à la clôture (VI) 3 642 4 249 Variation de la trésorerie consolidée (VI –V) (607) (366) (1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité

Variation des stocks et en‑cours de production (34) (22) Variation des créances clients et actifs de contrats (1 449) (1 941) Variation des autres créances 414 (362) Variations des dettes fournisseurs 1 327 1 977 Variation des autres dettes et provisions (419) 339 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (161) (9)

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Nombre d’actions en circulation (en millions d’euros) Capital



social Réserves



liées au



capital Réserve



de conversion Réserve de coût de couverture Réserves et



résultats consolidés Capitaux propres



attribua-



bles aux



proprié-



taires de



la société mère Partici-



pations ne donnant pas



le contrôle Total capitaux



propres 251 992 065 31 décembre 2022 102 4 037 85 87 5 324 9 635 (35) 9 600

Résultat net - - - - 1 312 1 312 10 1 322

Autres éléments du résultat global nets d’impôts - - (384) (71) 114 (341) (6) (347)

Résultat global de la période - - (384) (71) 1 426 971 4 975 - Dividendes - (701) - - (25) (726) (9) (735) - Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres - - - - 102 102 - 102

Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle - - - - (5) (5) - (5) - Exercices de bons de souscription d’actions - - - - - - - - (1 417 572) (Achats)/Ventes d’actions propres - - - - (189) (189) - (189) 250 574 493 31 décembre 2023 102 3 336 (299) 16 6 633 9 788 (40) 9 748

Résultat net - - - - 1 660 1 660 9 1 669

Autres éléments du résultat global nets d’impôts - - 517 46 1 564 2 566

Résultat global de la période - - 517 46 1 661 2 224 11 2 235 - Dividendes - (53) - - (800) (853) (12) (865) - Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres - - - - 111 111 - 111

Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle - - - - (62) (62) 17 (45) - Exercices de bons de souscription d’actions - - - - - - - - 165 254 (Achats)/Ventes d’actions propres - - - - (148) (148) - (148) 250 739 747 31 décembre 2024 102 3 283 218 62 7 395 11 060 (24) 11 036

Bénéfice net par action (de base et dilué)

(en millions d’euros, sauf les actions)

2024 2023 Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA





Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société A 1 660 1 312 Impact des instruments dilutifs :





Économies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dettes, nettes d’impôt

- - Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société – dilué B 1 660 1 312 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA





Nombre d’actions au 1er janvier

254 311 860 254 311 860 Actions créées sur l’exercice

- - Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice)

(3 634 398) (3 605 375) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 250 677 462 250 706 485 Impact des instruments dilutifs :





Actions gratuites et stock-options dilutifs (1)

2 888 336 3 292 878 Nombre d’actions – dilué

(en euros) D 253 565 798 253 999 363 Bénéfice net par action A/C 6,62 5,23 Bénéfice net par action – dilué B/D 6,55 5,17 (1) Seules les stock-options ayant un effet dilutif, c’est-à-dire dont le prix d’exercice est inférieur au cours moyen de l’exercice, sont prises en considération. Au 31 décembre 2024, il n’existe plus de stock-options restant à exercer.





Bénéfice net courant par action (de base et dilué)

(en millions d’euros, sauf les actions)

2024 2023 Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA courant (1)





Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société

1 660 1 312 Éléments exclus :





Amortissement des incorporels liés aux acquisitions, net d’impôt

174 199 Perte de valeur (2), nette d’impôt

66 115 Principales plus ou moins-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, nets d’impôt

(14) 1 Réévaluation des compléments de prix d’acquisition

(35) (12) Accord Rosetta / Publicis Health LLC (voir note 8 et note 22)

- 152 Résultat net courant attribuable aux propriétaires de la Société E 1 851 1 767 Impact des instruments dilutifs :





Économies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dette, nettes d’impôt

- - Résultat net courant attribuable aux propriétaires de la Société – dilué F 1 851 1 767 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA





Nombre d’actions au 1er janvier

254 311 860 254 311 860 Actions créées sur l’exercice

- - Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice)

(3 634 398) (3 605 375) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 250 677 462 250 706 485 Impact des instruments dilutifs :





Actions gratuites et stock-options dilutifs

2 888 336 3 292 878 Nombre d’actions – dilué

(en euros) D 253 565 798 253 999 363 Bénéfice net courant par action (1) E/C 7,38 7,05 Bénéfice net courant par action – dilué (1) F/D 7,30 6,96 (1) BNPA après élimination des pertes de valeur, de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus (moins)-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, de la réévaluation des compléments de prix et de l’accord Rosetta/Publicis Health, LLC en 2023.



(2) En 2024, ce montant inclut les pertes de valeur sur les goodwill pour 12 millions d’euros et sur les droits d’utilisation relatifs aux contrats de location pour 54 millions d’euros. En 2023, les pertes de valeur correspondaient à 6 millions d’euros de pertes de valeur sur les goodwill et 109 millions d’euros de pertes de valeur sur les droits d’utilisation relatifs aux contrats de location.

1 Free cash flow (FCF) avant variation du BFR.

2 Résultat net part du Groupe après déduction des pertes de valeur, des amortissements des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus-values (moins-values) de cession d'actifs, de la variation de juste valeur des actifs financiers et des réévaluations des compléments de prix sur acquisitions, divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

3 Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 27 mai 2025.

4 Avant variation du BFR.

