Bitget Wallet revela PayFi Vision: conectando pagamentos do mundo real e finanças on-chain

VICTORIA, Seicheles, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet, carteira Web3 não custodial líder, revelou sua estratégia para 2025, com o PayFi sendo o foco principal. Com mais de 60 milhões de usuários, a Bitget Wallet está trazendo o PayFi para o centro das finanças pessoais, transformando as criptomoedas de um ativo passivo em uma poderosa ferramenta financeira para o dia a dia. Ao combinar a eficiência dos pagamentos em criptomoedas com a capacidade de gerar ganhos por meio das finanças descentralizadas (DeFi), o PayFi integra ganhos, transferências e gastos em um ecossistema que maximiza a utilidade de cada dólar, garantindo que cada transação contribua para o crescimento financeiro. A Bitget Wallet está se posicionando como um super aplicativo financeiro, conectando inovação em blockchain e usabilidade no mundo real para revolucionar a forma como as pessoas gerenciam seu dinheiro.

O PayFi Flywheel da Bitget Wallet transforma as carteiras de criptomoedas de uma ferramenta de armazenamento passiva em motores de empoderamento financeiro. Com seu ecossistema de ganhos, transferências e gastos, os usuários podem depositar ativos em criptomoedas, como stablecoins, em contas de poupança que oferecem rendimentos flexíveis e em tempo real. Esses rendimentos não ficam bloqueados, mas são usados diretamente para cobrir os gastos diários, desde compras até assinaturas, viabilizando o conceito "Compre agora, não pague nunca", onde os rendimentos DeFi ajudam a arcar com parte das despesas. Ao integrar ganhos, transferências e gastos, possibilitado pela eficiência da blockchain, o PayFi cria um ecossistema interconectado que mantém o dinheiro produtivo e capacita os usuários a expandirem seus ativos de forma fluida.

"O PayFi não é apenas um produto; é um movimento para tornar as criptomoedas uma ferramenta financeira viável para bilhões de pessoas em todo o mundo", disse Alvin Kan, COO da Bitget Wallet. "Ao utilizar o PayFi Flywheel, estamos redefinindo as finanças pessoais, integrando sistemas baseados em blockchain ao dia a dia. Isso marca uma mudança de paradigma na forma como as pessoas gerenciam seu dinheiro — capacitando as pessoas com ferramentas para maximizar a produtividade e a liberdade financeira, tornando as criptomoedas mais práticas e impactantes mundialmente."

Um dos principais elementos da iniciativa PayFi da Bitget Wallet é o futuro Bitget Wallet Card, um cartão de criptomoedas com suporte da Mastercard e vinculado a uma conta bancária internacional de várias moedas, favorável às criptomoedas. O cartão permitirá gastos globais de forma fluida, oferecendo taxas de câmbio competitivas. Além do cartão, a Bitget Wallet está criando uma experiência de compras dentro do aplicativo por meio de parcerias com empresas como Triple A, Bitrefill, IvendPay, PundiX e Coinpal. Essas parcerias possibilitam que os usuários usem criptomoedas para pagar serviços do dia a dia, desde a compra de vales-presentes (gift cards) de grandes marcas como Amazon e Apple até a recarga de créditos de celular e pagamentos em lojas físicas via códigos QR ou sistemas de POS baseados em blockchain. Esse ecossistema interconectado amplia a aplicação das criptomoedas no mundo real, garantindo que os ganhos, transferências e gastos se reforcem mutuamente em um ciclo de criação de valor.

A Bitget Wallet também planeja introduzir recursos aprimorados de ganhos, oferecendo opções de rendimento flexíveis, que vão desde retornos de baixo risco até oportunidades de maior rendimento. Os usuários podem manter seus fundos produtivos mesmo enquanto os utilizam para gastos do dia a dia, garantindo que o dinheiro gere rendimento sem perder a acessibilidade. As transferências peer-to-peer serão aprimoradas, tornando as transações em criptomoedas mais rápidas, econômicas e acessíveis para o uso diário e remessas. "Vimos um crescimento excepcional em algumas regiões, incentivado pela alta inflação e acesso limitado aos serviços bancários", disse Alvin Kan, COO da Bitget Wallet. "Só na África, o número de usuários cresceu mais de 1000% no ano passado, com tendências semelhantes no Oriente Médio e na América Latina. Esses números destacam a crescente demanda por soluções descentralizadas e, com o PayFi, nosso objetivo é capacitar regiões carentes com ferramentas financeiras acessíveis."

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é a casa do Web3, unindo possibilidades infinitas em uma única carteira não custodial. Com mais de 60 milhões de usuários, ela oferece serviços completos on-chain, incluindo gestão de ativos, trocas instantâneas, recompensas, staking, ferramentas de negociação, dados de mercado ao vivo, um navegador DApp, um marketplace de NFTs e pagamentos em criptomoedas. Compatível com mais de 100 blockchains, mais de 20.000 DApps e mais de 500.000 tokens, a Bitget Wallet permite negociações multi-chain fluidas em centenas de DEXs e pontes cross-chain, além de um fundo de proteção de US$ 300 milhões para garantir a segurança dos ativos dos usuários. Experimente a Bitget Wallet Lite para iniciar sua jornada no Web3.

