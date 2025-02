Bitget Wallet presenta PayFi Vision: vinculando los pagos del mundo real con las finanzas basadas en cadena de bloques

Bitget Wallet presenta PayFi Flywheel, que integra ingresos, envíos y gastos en un ecosistema basado en cadena de bloques, que mantiene la productividad de cada dólar

VICTORIA, Seychelles, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, una de las principales billeteras Web3 no custodiadas, presentó su estrategia para 2025, en la que PayFi es uno de los ejes principales. Bitget Wallet cuenta con más de 60 millones de usuarios y conduce a PayFi a la vanguardia de las finanzas personales, transformando las criptomonedas de un activo pasivo a una poderosa herramienta financiera de uso cotidiano. Al combinar la eficiencia de los pagos en criptomonedas y la capacidad de ganar mediante las finanzas descentralizadas (DeFi), PayFi integra los ingresos, envíos y gastos en un ecosistema que maximiza la utilidad de cada dólar, lo que garantiza que cada transacción contribuya al crecimiento financiero. Bitget Wallet se posiciona como una superaplicación financiera que une la innovación de la cadena de bloques y la facilidad de uso en el mundo real para revolucionar la forma en que las personas gestionan su dinero.

PayFi Flywheel de Bitget Wallet transforma las billeteras de criptomonedas de herramientas pasivas de almacenamiento a motores de empoderamiento financiero. Mediante su ecosistema de ingresos, envíos y gastos, los usuarios pueden depositar criptoactivos, como stablecoins, en cuentas de ahorro que ofrecen rendimientos flexibles y en tiempo real. Estos rendimientos no se bloquean, sino que alimentan directamente los gastos diarios, desde las compras hasta las suscripciones, lo que apoya el concepto de "comprar ahora, no pagar nunca", en el que los rendimientos DeFi cubren parte de los gastos. Mediante la convergencia de ingresos, envíos y gastos, impulsada por la eficiencia de la cadena de bloques, PayFi crea un ecosistema interconectado que mantiene la productividad del dinero y les permite a los usuarios aumentar sus activos sin inconvenientes.

"PayFi no es solo un producto; es una medida para hacer de las criptomonedas una herramienta financiera viable para miles de millones de personas en todo el mundo", afirmó Alvin Kan, director de Operaciones de Bitget Wallet. "Al aprovechar PayFi Flywheel, redefinimos las finanzas personales, ya que integramos sistemas impulsados por cadenas de bloques a la vida cotidiana. Esto constituye un cambio de paradigma en la forma en que las personas gestionan el dinero ya que las dota de herramientas para maximizar la productividad y la libertad financiera, a la vez que hace que las transacciones en criptomonedas sean más prácticas e impactantes en todo el mundo."

Uno de los pilares de la iniciativa PayFi de Bitget Wallet es la tarjeta Bitget Wallet próxima a salir. Es una tarjeta criptográfica respaldada por Mastercard y vinculada a una cuenta bancaria internacional multidivisa apta para criptomonedas. Esta tarjeta permitirá realizar gastos en todo el mundo sin problemas y ofrecerá tasas de cambio competitivas. Además de la tarjeta, Bitget Wallet está creando una experiencia de compra en la aplicación mediante alianzas con empresas como Triple A, Bitrefill, IvendPay, PundiX y Coinpal. Estas alianzas les permiten a los usuarios utilizar criptomonedas para adquirir servicios cotidianos, desde la compra de tarjetas de regalo para grandes marcas como Amazon y Apple hasta la recarga de créditos móviles y la realización de pagos en tiendas con códigos QR o sistemas de punto de venta impulsados por cadenas de bloques. Este ecosistema interconectado amplía el uso de las criptomonedas en el mundo real, lo que garantiza que las ganancias, los envíos y los gastos se refuercen entre sí en un ciclo que genere valor.

Además, Bitget Wallet tiene previsto introducir características de rentabilidad mejoradas y ofrecer opciones de rendimiento flexibles que van desde rendimientos de bajo riesgo a oportunidades de mayor rendimiento. Los usuarios pueden mantener productivos sus fondos, incluso mientras los utilizan para sus gastos diarios, lo que garantiza que el dinero genere rendimiento y que permanezca accesible a la vez. Se agilizarán las transferencias entre pares, lo que permitirá realizar transacciones de criptomonedas más rápidas, económicas y accesibles para uso diario y envíos de dinero. "Hemos observado un crecimiento excepcional en algunas regiones, impulsado por la elevada inflación y el acceso limitado a la banca", declaró Alvin Kan, director de Operaciones de Bitget Wallet. "Solo en África, la cantidad de usuarios creció más de un 1000 % el año pasado, con tendencias similares en Medio Oriente y América Latina. Estas cifras ponen de manifiesto la creciente demanda de soluciones descentralizadas y, con PayFi, pretendemos dotar de herramientas financieras accesibles a las regiones desfavorecidas".

Para obtener más detalles, visite el blog de Bitget Wallet.

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es el hogar de Web3, que reúne un sinfín de posibilidades en una única billetera sin custodia. La billetera cuenta con más de 60 millones de usuarios, ofrece servicios integrales basados en cadena de bloques, como gestión de activos, intercambios al instante, recompensas, inversiones, herramientas para operar, datos de mercado en directo, un navegador de DApp, un mercado de NFT y pagos en criptomonedas. Bitget Wallet tiene conexiones a más de 100 cadenas de bloques, más de 20.000 DApps y más de 500.000 tokens, permite las operaciones multicadena fluidas a través de cientos de DEX y puentes entre cadenas, junto con un fondo de protección de 300 millones de dólares para garantizar la seguridad de los activos de los usuarios. Experimente Bitget Wallet Lite para comenzar a explorar Web3.

Para obtener más información, visite: X | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord

Para consultas de los medios, envíe un correo electrónico a: media.web3@bitget.com

Las fotografías que acompañan a este anuncio están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa77ce39-76f9-4073-9c48-3c2f5453bfb5

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c70d1483-2e18-4003-86e2-a4991cc794ff

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.