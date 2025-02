La Fundación Verizon dona $500,000 para tareas de recuperación en California tras los incendios

Los recursos adicionales se suman al millón de dólares que la Fundación Verizon anunció a principios de enero y que se distribuirán por partes iguales entre la Cruz Roja Americana y la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles

NUEVA YORK, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fundación Verizon contribuirá con $500,000 adicionales para apoyar el trabajo de cuatro organizaciones comunitarias que brindan asistencia directa a los afectados por los incendios y los fuertes vientos en el sur de California ocurridos a principios de enero.

Estos recursos se suman a la contribución de un millón de dólares destinados a la Cruz Roja Americana y la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles ( LAFD ).

Los fondos adicionales estarán destinados a las tareas de recuperación en la zona.

El donativo se distribuirá entre las siguientes organizaciones:

"A medida que la situación de emergencia continúa en el área de Los Ángeles, es importante reconocer la importancia de apoyar las tareas de recuperación. Nuestro interés es asegurarnos de que quienes trabajan directamente con las comunidades afectadas cuenten con recursos adicionales para apoyar las tareas de recuperación luego de esta tragedia inimaginable”, Donna Epps, Chief Responsible Business Officer de Verizon. "Queremos que la comunidad sepa que estamos ahí para apoyarles a reconstruir sus vidas”.

Las organizaciones beneficiadas agradecieron a la Fundación Verizon por la contribución. A continuación algunas de sus declaraciones:

“Habitat for Humanity está lista para ayudar a las familias con el proceso de recuperación a largo plazo luego de los devastadores incendios”, dijo Erin Rank, Presidente y CEO de Habitat for Humanity de Los Ángeles. “Agradecemos que la Fundación Verizon haya tomado acciones concretas para apoyar a la comunidad, más allá de la respuesta inmediata tras los incendios y a largo plazo para que los afectados puedan reconstruir sus hogares. La generosidad de la Fundación Verizon proveerá ayuda vital para las familias damnificadas. Juntos recuperaremos nuestra fuerza y resiliencia, trayendo esperanza a las familias en desgracia”, agregó.

“Estamos muy agradecidos con la Fundación Verizon por el apoyo destinado a YMCA of Metropolitan Los Angeles Wildfire Relief así como su participación en la reconstrucción de la comunidad. Los recursos recibidos nos ayudarán a continuar ofreciendo cuidado infantil gratuito, acceso gratuito a las familias afectadas y responder a las necesidades más urgentes de los damnificados. Con el apoyo de donantes como la Fundación Verizon, podremos trabajar juntos en las tareas de recuperación a largo plazo y ayudar a quienes lo perdieron todo en un instante" dijo Victor Domínguez, Presidente y CEO de YMCA del área metropolitana de Los Ángeles.

