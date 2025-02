BRAZIL POTASH LANÇA PROGRAMA DE SALVAMENTO, MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DO PROJETO POTÁSSIO AUTAZES

Lançamento das atividades para realizar o resgate e preservação arqueológica no Projeto Potássio Autazes

O trabalho está em conformidade com as normas legais federais brasileiras aprovadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

O Programa Arqueológico é uma parte importante da implantação do Projeto Potássio Autazes para garantir a proteção dos artefatos arqueológicos na área do projeto.

MANAUS, Brasil, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. (“Brazil Potash” ou a “Empresa”) (NYSE-American: GRO), uma empresa que desenvolve e constrói o maior projeto de fertilizantes de potássio do Brasil anunciou hoje que iniciou seu Programa de Salvamento, Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial do Projeto Potássio Autazes (“O Projeto”), um marco importante para a salvaguarda e proteção do patrimônio histórico e arqueológico na área do Projeto. O trabalho no local está planejado para começar em breve.

O escopo do trabalho aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que autoriza a Empresa executar o programa de acordo com seus padrões. A implantação do Programa de Salvamento, Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial do Projeto Potássio Autazes é baseada em estudos de diagnósticos e prospecções arqueológicas realizados anteriormente.

“Com a assinatura deste contrato, estamos dando mais um passo em nosso compromisso como empresa cidadã, com a memória e a preservação da cultura amazônica para as futuras gerações.”, disse Adriano Espeschit, presidente da Potássio do Brasil, subsidiária Brasileira da Companhia. “As áreas de implantação do Projeto são alvos de estudos anteriores e que tiveram ocorrências com potencial arqueológico identificado, conforme aprovado em nosso projeto junto ao IPHAN. Este trabalho de campo está avançando com base em extensas pesquisas, monitoramento arqueológico das áreas onde implantaremos o Projeto Potássio Autazes”, complementou.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o maior projeto de potássio do Brasil que fornecerá fertilizantes sustentáveis para um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é fundamental para a segurança alimentar global, pois o país tem uma das maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o crescimento das culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importa mais de 95% de seus fertilizantes à base de potássio, apesar de ter o que possivelmente seja uma das maiores bacias de potássio inexploradas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente por meio de barcaças fluviais de baixo custo em um sistema fluvial interior em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores produtoras e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de potássio de 2,4 milhões de toneladas curtas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia suprir aproximadamente 17% da crescente demanda de potássio no Brasil, com planos futuros de dobrar a produção. A administração prevê que 100% da produção de potássio do Brasil será vendida no mercado interno para reduzir a dependência do Brasil das importações de potássio e, ao mesmo tempo, mitigar aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, que são declarações que não são fatos históricos. Palavras como “espera”, “antecipa”, “acredita” e “pretende” ou expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas, incluindo declarações o monitoramento arqueológico, o programa de resgate e a educação patrimonial do Projeto Autazes, o planejamento da construção do Projeto Autazes e os benefícios desse projeto, estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Empresa, incluindo aqueles descritos na seção “Fatores de Risco” da declaração de registro da Empresa no Formulário F-1, conforme alterado, para o IPO arquivado na SEC e o prospecto PREP suplementado arquivado em cada uma das províncias e territórios do Canadá, além de Quebec. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em nenhuma dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são válidas apenas na data deste documento. A Empresa se isenta expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas aqui contidas para refletir qualquer mudança nas expectativas da Empresa com relação a elas ou qualquer mudança nos eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração se baseia, a menos que exigido por lei.

