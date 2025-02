Nasce DigyList: la piattaforma 100% Made in Italy per digitalizzare i listini delle PMI in modo sostenibile

Il marchio di DigyList, la soluzione innovativa per la gestione digitale dei listini aziendali in Italia. Michele Tarulli, CEO di InYourLife, racconta la visione dietro DigyList e il futuro della digitalizzazione per le PMI. Il marchio di DigyList, la soluzione innovativa Italiana per la gestione digitale dei listini aziendali.

Nasce DigyList, la piattaforma italiana che rende i listini digitali accessibili, sostenibili e personalizzabili per PMI di ogni settore.

FLORENCE, ITALY, February 4, 2025 / EINPresswire.com / -- DigyList , la nuova piattaforma sviluppata da InYourLife, rivoluziona il modo in cui le piccole e medie imprese (PMI) gestiscono i loro listini digitali. Progettata per attività locali come ristoranti, bar, negozi, centri estetici e altre realtà commerciali, DigyList semplifica la creazione di listini digitali personalizzati, contribuendo al tempo stesso a ridurre l’uso della carta e l’impatto ambientale.Un’innovazione per le PMI: accessibile, intuitiva e sostenibileIn un’epoca in cui la digitalizzazione è sempre più cruciale per le imprese, DigyList nasce con un obiettivo chiaro: offrire uno strumento semplice, efficace e alla portata di tutti. Grazie a un’interfaccia intuitiva e a funzionalità pensate per semplificare la gestione dei listini, le PMI possono ora creare e aggiornare i propri menù e cataloghi in pochi clic, senza la necessità di costose stampe o interventi tecnici.Tra i principali vantaggi della piattaforma:✅ Listini personalizzabili – Categorie, prodotti, prezzi e dettagli possono essere modificati in autonomia, con l’aggiunta di immagini, loghi e file PDF.✅ QR Code integrato – Ogni account genera un QR Code univoco, ideale per la condivisione su social media, materiali promozionali e biglietti da visita.✅ Template grafici professionali – Layout moderni per garantire un’immagine coerente e professionale.✅ Modello Freemium – Il profilo gratuito offre tutte le funzionalità essenziali, mentre la versione Premium consente una personalizzazione avanzata e ulteriori strumenti operativi.Un passo verso la sostenibilità digitaleLa sostenibilità è un valore chiave di DigyList. Eliminare i listini cartacei non solo permette alle imprese di risparmiare sui costi di stampa, ma rappresenta anche un contributo concreto alla riduzione degli sprechi. In un mondo sempre più orientato alla Green Transformation, DigyList si propone come soluzione eco-friendly per tutte le PMI che vogliono unire innovazione e responsabilità ambientale.Dove DigyList può fare la differenzaDigyList si adatta a diversi settori, offrendo funzionalità pensate per rispondere alle esigenze specifiche di ogni attività:🍽 Ristorazione – Menù digitali sempre aggiornati, con allergeni, immagini e descrizioni dettagliate.💇‍♀️ Beauty e Wellness – Listini di servizi chiari e sempre accessibili, con offerte e promozioni aggiornabili in tempo reale.🛍 Retail – Cataloghi prodotti modificabili con facilità per migliorare la comunicazione con i clienti.☕️ Bar e Gelaterie – Menù interattivi per semplificare la scelta e velocizzare il servizio.Innovazione e Made in Italy: la visione di InYourLife“Con DigyList vogliamo offrire alle PMI uno strumento pratico, efficace e sostenibile. La digitalizzazione non deve essere un ostacolo, ma una risorsa per migliorare la gestione quotidiana delle attività commerciali,” afferma Michele Tarulli, CEO di InYourLife.DigyList è il risultato dell’esperienza ventennale di InYourLife, azienda italiana specializzata in soluzioni digitali per le PMI dal 1999. L’obiettivo è chiaro: rendere la tecnologia accessibile e offrire strumenti concreti per far crescere le imprese locali in un mercato sempre più digitale.Prova DigyList oggiDigyList è già disponibile in tutta Italia con un modello freemium, ideale per le PMI che vogliono sperimentare il servizio senza impegno. Inoltre, sono in fase di sviluppo nuove funzionalità avanzate come Shortlink personalizzati, ordini online e pagamenti digitali, per rendere la piattaforma ancora più completa.📌 Scopri di più e registrati su www.digylist.it Informazioni su InYourLifeFondata nel 1999 a Lastra a Signa, in provincia di Firenze, InYourLife è un’azienda italiana leader nel marketing digitale e nello sviluppo di soluzioni innovative per la digitalizzazione delle PMI. Da oltre 20 anni, supporta le imprese locali nel loro percorso di crescita, offrendo strumenti all’avanguardia per migliorare la visibilità online e ottimizzare la gestione aziendale.📞 Contatti StampaMary LopreteSeo Specialist & Marketing Strategist📧 mary.loprete@inyourlife.info📧 info@inyourlife.info📞 +39 055 8791909

