BioAro lance PanOmiQ, une solution d’analyse ultrarapide du séquençage du génome entier alimentée par l’IA

La solution PanOmiQ apporte à la médecine génomique une rapidité, une précision et une accessibilité sans précédent et en établit la nouvelle norme à raison d’un délai d’analyse inférieur à 5 minutes pour les fichiers VCF, contre moins de 2 heures pour les fichiers FASTQ

CALGARY, Province de l’Alberta, 03 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioAro, un leader mondial de la santé de précision et de la génomique, entend dévoiler PanOmiQ, sa plateforme révolutionnaire alimentée par l’IA à l’occasion de la prestigieuse conférence Precision Medicine World Conference, la conférence PMWC, organisée dans la Silicon Valley. En ramenant le délai d’analyse à moins de deux heures et en générant des fichiers VCF (Variant Call Format) en moins de cinq minutes, cette solution de séquençage du génome entier (ou WGS, de l’anglais Whole Genome Sequencing) atteint une efficacité inégalée, et marque une étape clé dans l’histoire des sciences médicales et informatiques en redessinant les contours de la médecine de précision et de l’analyse génomique reposant sur l’IA.

En alliant rapidité, précision et accessibilité, cette innovation constitue une avancée décisive dans le domaine des soins de santé à l’échelle mondiale, et rend la médecine de précision plus accessible que jamais. « PanOmiQ n’est pas seulement une avancée technologique, mais traduit un changement radical pour les soins de santé mondiaux » indique le Dr Anmol S. Kapoor, Président-directeur général de BioAro. « En ramenant le délai d’analyse du génome de plusieurs jours à seulement quelques heures, nous rendons la médecine de précision accessible à tous, et pas seulement à quelques privilégiés. Cette innovation permet aux cliniciens d’agir sur la base d’informations génétiques obtenues en temps réel, faisant ainsi évoluer la médecine d’une approche basée sur des traitements réactifs à des soins proactifs et préventifs. Grâce à elle, nous prolongeons la longévité humaine et faisons de la santé personnalisée une réalité universelle. » poursuit-il.

L’engagement de BioAro en faveur de l’innovation se manifeste dans sa recherche continue de solutions de pointe basées sur l’IA qui améliorent la précision du diagnostic et élargissent l’accessibilité de la médecine génomique. En intégrant l’IA à l’analyse génomique, PanOmiQ neutralise efficacement les goulots d’étranglement des méthodes de séquençage traditionnelles qui se sont montrées chronophages et onéreuses de tout temps. Cette percée scientifique permet aux chercheurs, aux prestataires de soins de santé et aux institutions de gagner en rapidité pour établir des diagnostics de précision, optimiser les plans de traitement et réduire considérablement la charge pesant sur les infrastructures de santé.

Le Dr Raja B. Singh, Directeur scientifique de BioAro, présentera PanOmiQ lors de la conférence PMWC et démontrera sa capacité à démocratiser la santé de précision grâce à la technologie génomique reposant sur l’IA. En supprimant les charges élevées et la complexité du séquençage traditionnel du génome entier (WGS), PanOmiQ permet aux hôpitaux, aux chercheurs et aux collectivités mal desservies du monde entier d’avoir accès à la génomique avancée. Une telle innovation ouvre la voie à de nouvelles possibilités dans le domaine de la recherche sur le cancer, du diagnostic des maladies rares et de la surveillance des maladies infectieuses, tout en renforçant le rôle essentiel de l’IA dans la définition de l’avenir des soins de santé.

L’un des progrès les plus remarquables de PanOmiQ réside dans sa maîtrise de l’appel de variantes. En août 2024, PanOmiQ a obtenu une correspondance de 100 % dans l’appel de variantes lors des tests d’efficacité menés par le College of American Pathologists (CAP), consolidant ainsi sa position de plateforme génomique parmi les plus précises au monde. Ce niveau de précision garantit que les cliniciens et les chercheurs peuvent désormais se fier aux informations dérivées des données génomiques, ce qui conduit à une amélioration des soins dispensés aux patients et à des découvertes révolutionnaires.

« Nous ne nous contentons pas de rendre la génomique plus rapide, nous la rendons plus intelligente et plus précise », ajoute le Dr Raja B. Singh. « La précision appuyée sur l’IA à cette échelle garantit que les patients bénéficient des informations génétiques les plus fiables, ce qui induit de meilleurs diagnostics et des traitements ciblés, mais aussi des découvertes révolutionnaires dans des domaines comme la recherche sur le cancer et les maladies génétiques rares. C’est la médecine de précision de demain. »

La présentation de PanOmiQ lors de la conférence PMWC de la Silicon Valley marque un tournant dans le domaine de l’innovation en matière de soins de santé. En exploitant l’analyse génomique reposant sur l’IA, PanOmiQ permet d’obtenir des traitements plus rapides et personnalisés tout en réduisant les coûts des soins de santé et en élargissant l’accès à la médecine de précision dans les régions mal desservies. De l’avancement de la recherche sur le cancer et des traitements contre les maladies rares à la surveillance en temps réel des maladies infectieuses, cette plateforme révolutionnaire permet aux cliniciens et aux chercheurs de fournir des soins proactifs et préventifs, ce qui se traduit par une amélioration des résultats pour les patients et une plus grande longévité humaine.

Les prestataires de soins de santé du monde entier doivent répondre à des enjeux majeurs lorsqu’il s’agit de fournir des diagnostics rapides et précis, notamment dans les régions disposant d’un accès limité aux technologies médicales avancées. PanOmiQ comble cette lacune en apportant une solution d’analyse génomique efficace, évolutive et rentable. Cette avancée est particulièrement capitale dans le domaine de l’oncologie où le séquençage rapide du génome peut éclairer les stratégies de traitement personnalisées et améliorer les taux de survie. De même, dans l’étude des maladies génétiques rares, les capacités de PanOmiQ accélèrent le processus de diagnostic et permettent une intervention précoce capable de transformer la vie des patients.

PanOmiQ dépasse de loin la notion de plateforme de séquençage du génome entier (WGS) : c’est assurément la plateforme multigénomique la plus rapide au monde. Ses analyses avancées alimentées par l’IA s’étendent au séquençage de l’exome entier et à l’analyse du microbiome pour couvrir en temps réel les microbiomes cutané, buccal, intestinal et vaginal. Cette approche globale de la génomique permet aux chercheurs et aux professionnels de la santé d’acquérir des connaissances plus approfondies sur l’interaction entre génétique et microbiomes et de faire ainsi progresser le domaine de la santé de précision.

Par son intégration de l’analyse du microbiome, PanOmiQ améliore la compréhension de la manière dont les écosystèmes microbiens influencent la santé humaine, ce qui s’avère particulièrement pertinent en matière de nutrition personnalisée, d’immunothérapie et de gestion des maladies chroniques, autant de domaines dans lesquels la composition du microbiome joue un rôle clé. Cette capacité à effectuer des évaluations en temps réel du microbiome permet aux cliniciens d’adapter les interventions avec une précision sans précédent et d’optimiser ainsi les soins dispensés aux patients au niveau individuel.

« La capacité d’analyse d’un génome entier au niveau de la population en moins de deux heures constitue un bond historique pour la science médicale », conclut le Dr Kapoor. « Nous ne nous contentons pas de décoder l’ADN plus rapidement ; nous réinventons l’avenir des soins de santé. »

En accélérant l’analyse génomique et en élargissant l’accès à la médecine de précision, PanOmiQ est en passe de transformer l’environnement mondial des soins de santé. Les effets de cette innovation sont profonds et s’étendent de l’amélioration des stratégies de prévention des maladies jusqu’aux plans de traitement personnalisés adaptés au profil génétique unique de chaque patient. À l’heure où BioAro continue de donner un coup de fouet à l’innovation, l’entreprise reste fidèle à sa mission visant à faire de la santé de précision une réalité pour tous.

À propos de BioAro

BioAro est une entreprise pionnière en matière de santé de précision et de génomique domiciliée à Calgary, dans la province canadienne de l’Alberta. Spécialisée dans le séquençage du génome entier (WGS), le séquençage de l’exome entier, les tests de l’ADN acellulaire, l’épigénétique comme les télomères, la méthylation, l’analyse de l’expression génétique, le séquençage du cancer, la pharmacogénomique, les tests du microbiome et la bio-informatique alimentée par l’IA, BioAro se place à l’avant-garde de l’innovation en matière de soins de santé basés sur l’IA. À l’appui de solutions de pointe en matière de génomique, de longévité et de santé de précision telles que BioELR, Biongevity, The BioSport et BioGut Clinic, BioAro optimise les résultats pour les patients, accélère la recherche médicale et façonne l’avenir de la médecine personnalisée.

Contacts médias

E-mail : prsareen@bioaro.com

Téléphone : 587-721-2222

Site Internet : www.PanOmiQ.com

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0457de01-fb5f-4a9f-a6af-64296a22e37d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43077e77-e7dd-4b1c-b7af-821d04b92355

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.