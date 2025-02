BioAro bringt KI-gesteuertes PanOmiQ mit ultraschneller Technologie zur Analyse der Gesamtgenomsequenzierung auf den Markt

Transformation der Genommedizin mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zugänglichkeit – PanOmiQ setzt einen neuen Standard mit einer Analysezeit von unter 5 Minuten für VCF-Dateien und weniger als 2 Stunden für FASTQ-Dateien

CALGARY, Alberta, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioAro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Präzisionsmedizin und Genomik, wird seine bahnbrechende KI-gestützte PanOmiQ-Plattform auf der renommierten Precision Medicine World Conference (PMWC) im Silicon Valley vorstellen. Diese Lösung für die Gesamtgenomsequenzierung (WGS) erreicht eine beispiellose Effizienz, indem sie die Analysezeit auf unter zwei Stunden reduziert und VCF-Dateien (Variant Call Format) in weniger als fünf Minuten generiert. Dieser historische Meilenstein in der Medizin und Informatik definiert die Landschaft der Präzisionsmedizin und der KI-gesteuerten Genomanalyse neu.

Diese Innovation stellt einen transformativen Sprung in der globalen Gesundheitsversorgung dar, indem sie Schnelligkeit, Genauigkeit und Erschwinglichkeit kombiniert, um die Präzisionsmedizin zugänglicher zu machen als je zuvor. „PanOmiQ ist nicht nur ein technologischer Fortschritt – es ist ein Meilenstein für das globale Gesundheitswesen“, so Dr. Anmol S. Kapoor, Chariman und CEO von BioAro. „Indem wir die Zeit für Genomanalysen von Tagen auf Stunden verkürzen, machen wir Präzisionsmedizin für alle verfügbar, nicht nur für einige wenige Privilegierte. Diese Innovation ermöglicht es Ärzten, auf genetische Erkenntnisse in Echtzeit zu reagieren und die Medizin von reaktiven Behandlungen auf proaktive, präventive Versorgung umzustellen. Auf diese Weise verlängern wir die Lebenserwartung der Menschen und machen eine personalisierte Gesundheit zu einer universellen Realität.“

Das Engagement von BioAro für Innovation zeigt sich in seinem kontinuierlichen Streben nach innovativen KI-gesteuerten Lösungen, die die diagnostische Genauigkeit verbessern und den Zugang zur Genommedizin erweitern. Durch die Integration von KI in die Genomanalyse beseitigt PanOmiQ effektiv die Engpässe herkömmlicher Sequenzierungsmethoden, die in der Vergangenheit zeitaufwendig und kostspielig waren. Dieser Durchbruch ermöglicht es Forschern, Gesundheitsdienstleistern und Institutionen, die Präzisionsdiagnostik zu beschleunigen, Behandlungspläne zu optimieren und die Belastung der Gesundheitsinfrastruktur erheblich zu reduzieren.

Dr. Raja B. Singh, Chief Scientific Officer bei BioAro, wird PanOmiQ auf der PMWC vorstellen und dabei die Fähigkeit des Unternehmens hervorheben, die Präzisionsmedizin durch KI-gestützte Genomiktechnologie zu demokratisieren. Durch die Beseitigung der hohen Kosten und der Komplexität der herkömmlichen Gesamtgenomsequenzierung (WGS) macht PanOmiQ die fortgeschrittene Genomik für Krankenhäuser, Forscher und unterversorgte Gemeinden weltweit zugänglich. Diese Innovation ebnet den Weg für neue Möglichkeiten in der Krebsforschung, der Diagnostik seltener Krankheiten sowie der Überwachung von Infektionskrankheiten und stärkt die entscheidende Rolle der KI bei der Gestaltung der Zukunft des Gesundheitswesens.

Eine der bemerkenswertesten Leistungen von PanOmiQ ist die Fähigkeit, Varianten zu erkennen. Im August 2024 erreichte PanOmiQ bei einem vom College of American Pathologists (CAP) durchgeführten Leistungstest eine Übereinstimmung von 100 % bei der Variantenbestimmung und festigte damit seine Position als eine der genauesten verfügbaren Genomplattformen. Diese Präzision gewährleistet, dass Ärzte und Forscher den Erkenntnissen aus Genomdaten vertrauen können, was zu einer besseren Patientenversorgung und bahnbrechenden Entdeckungen führt.

„Wir machen die Genomik nicht nur schneller, sondern auch intelligenter und präziser“, kommentierte Dr. Raja B. Singh. „KI-gestützte Genauigkeit in diesem Umfang stellt sicher, dass Patienten die zuverlässigsten genetischen Erkenntnisse erhalten, was zu einer besseren Diagnostik, gezielten Behandlungen und bahnbrechenden Entdeckungen in Bereichen wie der Krebsforschung und seltenen genetischen Krankheiten führt. Das ist die Zukunft der Präzisionsmedizin.“

Die Vorstellung von PanOmiQ auf der PMWC Silicon Valley markiert einen Wendepunkt in der Innovation im Gesundheitswesen. Durch die Nutzung der KI-gesteuerten Genomanalyse ermöglicht PanOmiQ schnellere, personalisierte Behandlungen, senkt die Kosten im Gesundheitswesen und erweitert den Zugang zu Präzisionsmedizin in unterversorgten Regionen. Von der Förderung der Krebsforschung und der Behandlung seltener Krankheiten bis hin zur Echtzeit-Überwachung von Infektionskrankheiten – diese bahnbrechende Plattform ermöglicht es Ärzten und Forschern, proaktive, präventive Behandlungen anzubieten, die letztlich die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern und die Lebenserwartung der Menschen verlängern.

Gesundheitsdienstleister stehen weltweit vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, zeitnahe und genaue Diagnosen zu stellen, insbesondere in Regionen mit eingeschränktem Zugang zu fortschrittlichen medizinischen Technologien. PanOmiQ schließt diese Lücke durch die Bereitstellung einer effizienten, skalierbaren und kostengünstigen Lösung für die Genomanalyse. Dieser Fortschritt ist besonders in der Onkologie von entscheidender Bedeutung, wo eine schnelle Genomsequenzierung personalisierte Behandlungsstrategien ermöglichen und die Überlebensraten verbessern kann. Ähnlich verhält es sich bei der Erforschung seltener genetischer Krankheiten: Die Fähigkeiten von PanOmiQ beschleunigen die Diagnose und ermöglichen eine frühzeitige Intervention, was das Leben der Patienten verändert.

PanOmiQ ist mehr als nur eine Plattform für die Gesamtgenomsequenzierung (WGS) – es ist die schnellste Multi-Genom-Plattform der Welt. Die fortschrittliche KI-gestützte Analytik erstreckt sich auf die Gesamt-Exom-Sequenzierung und die Mikrobiomanalyse und deckt Haut-, Mund-, Darm- und Vaginalmikrobiome in Echtzeit ab. Dieser umfassende Ansatz in der Genomik ermöglicht es Forschern und medizinischen Fachkräften, tiefere Einblicke in das Zusammenspiel zwischen Genetik und Mikrobiom zu gewinnen und so den Bereich der Präzisionsmedizin weiter voranzutreiben.

Durch die Integration der Mikrobiomanalyse verbessert PanOmiQ das Verständnis dafür, wie mikrobielle Ökosysteme die menschliche Gesundheit beeinflussen. Dies ist besonders relevant für die personalisierte Ernährung, die Immuntherapie und die Behandlung chronischer Krankheiten, bei denen die Zusammensetzung des Mikrobioms eine entscheidende Rolle spielt. Die Möglichkeit, Mikrobiom-Bewertungen in Echtzeit durchzuführen, ermöglicht es Ärzten, Interventionen mit beispielloser Genauigkeit zuzuschneiden und die Patientenversorgung auf individueller Ebene zu optimieren.

„Die Möglichkeit, ein gesamtes Genom auf Populationsebene in weniger als zwei Stunden zu analysieren, ist ein historischer Durchbruch in der medizinischen Wissenschaft“, so Dr. Kapoor abschließend. „Wir entschlüsseln nicht nur DNA schneller, wir schreiben die Zukunft des Gesundheitswesens neu.“

Durch die Beschleunigung der Genomanalyse und die Erweiterung des Zugangs zur Präzisionsmedizin ist PanOmiQ in der Lage, die globale Gesundheitslandschaft zu verändern. Die Auswirkungen dieser Innovation sind tiefgreifend und reichen von verbesserten Strategien zur Krankheitsprävention bis hin zu personalisierten Behandlungsplänen, die auf das einzigartige genetische Profil jedes einzelnen Patienten zugeschnitten sind. Während BioAro weiterhin Innovationen vorantreibt, bleibt das Unternehmen seiner Mission treu, Präzisionsmedizin für alle Wirklichkeit werden zu lassen.

Über BioAro

BioAro ist ein Pionierunternehmen für Präzisionsmedizin und Genomik mit Sitz in Calgary, Alberta. BioAro ist auf die Sequenzierung des gesamten Genoms, die Sequenzierung des gesamten Exoms, CF-DNA-Tests, Epigenetik wie Telomere, Methylierung, Genexpressionsanalyse, Krebsssequenzierung, Pharmakogenomik, Mikrobiom-Tests und KI-gestützte Bioinformatik spezialisiert und steht an der Spitze der KI-gestützten Innovationen im Gesundheitswesen. Durch seine innovativen Genom-, Langlebigkeits- und Präzisionsgesundheitslösungen wie BioELR, Biongevity, The BioSport und BioGut Clinic verändert BioAro die Behandlungsergebnisse für Patienten, beschleunigt die medizinische Forschung und gestaltet die Zukunft der personalisierten Medizin.

Medienkontakt

E-Mail: prsareen@bioaro.com

Telefon: 587-721-2222

Website: www.PanOmiQ.com

Fotos zu dieser Bekanntmachung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0457de01-fb5f-4a9f-a6af-64296a22e37d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43077e77-e7dd-4b1c-b7af-821d04b92355

