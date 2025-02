XS.com Offre aux traders VIP une technologie IA de Nouvelle Génération

FRANCE, February 3, 2025 / Business News / -- XS .com, le fournisseur mondial primé de services financiers et fintech multi-actifs, annonce fièrement le lancement de « AI Insights », un outil d'analyse des comportements de trading alimenté par l'IA, conçu pour détecter les biais et modèles cachés dans l'historique des transactions à l'aide de l'IA comportementale.« XS AI Insights », propulsé par Hoc-Trade TradeMedic AI, combine une intelligence artificielle de pointe pour offrir des informations de trading transformatrices. Ce système innovant sera proposé aux clients VIP de XS sans frais supplémentaires, soulignant l'engagement de XS.com à autonomiser les traders, améliorer leur expérience et définir une nouvelle référence pour l'innovation technologique dans l'industrie du trading en ligne.« XS AI Insights » est bien plus qu’un simple outil : c’est une révolution dans le trading. Construit avec une technologie de pointe, il dote les traders de fonctionnalités avancées pour améliorer la prise de décision, gérer les risques efficacement et libérer des opportunités inexploitées.Le système s'intègre parfaitement dans le processus de trading, aidant les traders à rester en avance. En identifiant des comportements de trading toxiques tels que le « revenge trading » ou le surtrading, il offre des informations exploitables qui favorisent une approche disciplinée et rationnelle. Cette transparence sans précédent garantit le développement de stratégies de trading durables et efficaces sur le long terme.Wael Hammad, directeur commercial du groupe (CCO) de XS.com, a commenté :« Chez XS.com, l’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons. Ce système alimenté par l’IA représente un pas audacieux vers la redéfinition de l’expérience de trading. En combinant une technologie de pointe avec une compréhension approfondie des besoins de nos clients, nous fournissons aux traders les outils nécessaires pour naviguer en toute confiance sur les marchés et atteindre leurs objectifs dans un paysage financier en constante évolution. »Les algorithmes intelligents du système analysent les tendances du marché et les modèles de données pour découvrir des opportunités qui pourraient autrement passer inaperçues, offrant ainsi aux traders un avantage concurrentiel. Il aborde également les biais courants liés à la période de détention, tels que s'accrocher à des transactions perdantes trop longtemps ou sortir prématurément des transactions gagnantes. Le système génère des informations holistiques pour le trader, notamment sur le timing des transactions, la stratégie, les biais comportementaux, la gestion des risques, et plus encore. En fournissant des retours exploitables, le système affine les techniques de gestion de portefeuille et améliore la rentabilité.Jonas Schleypen, cofondateur et PDG de Hoc-Trade, a ajouté :« Nous sommes ravis de collaborer avec un leader mondial comme XS.com. Ce partenariat permet aux clients de XS.com à l’échelle mondiale d’accéder à un système unique d’informations de trading personnel alimenté par l’IA. Il reflète également l’engagement de XS.com à stimuler l’innovation et à élever les standards dans les services financiers. »En fournissant des informations personnalisées en temps réel et des solutions adaptées aux styles de trading individuels, le système renforce la position de XS.com en tant que leader innovant dans le secteur des services financiers. Il reflète l'engagement constant de l'entreprise à intégrer les dernières avancées technologiques dans ses offres, garantissant que ses clients disposent des ressources nécessaires pour réussir dans un marché en perpétuelle évolution.Revue de la société XSLe groupe XS (opérant sous le nom de marque « XS » ou « XS.com ») est un courtier multi-actifs mondial offrant l’accès au trading d’une large gamme de produits financiers.Fondée en Australie en 2010, XS.com est devenue un leader mondial dans le secteur de la FinTech, des services financiers et du trading en ligne, avec des licences dans diverses juridictions et des bureaux situés dans différents endroits à travers le monde.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combinée à une expérience utilisateur efficace, une gestion de la relation de haute qualité et un excellent support client.Avertissement sur les risques : Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, il est donc possible de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer que vous comprenez les risques encourus.

