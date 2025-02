Bellon SA annonce son intention de procéder à des achats d’actions de Sodexo et Pluxee

Issy-les-Moulineaux, le 03 février 2025 - Bellon SA, actionnaire de référence de Sodexo et de Pluxee, annonce son intention de procéder à des achats d’actions de chacune des deux sociétés. Bellon SA pourra investir jusqu'à 100 millions d'euros dans chacune des sociétés.

Il s'agit d'une opération à vocation patrimoniale, témoignant de la confiance de Bellon SA dans les perspectives de Sodexo et Pluxee.

A propos de Bellon SA

La société Bellon SA, holding familiale, détenait au 31 décembre 2024 42,75% du capital social et 58,18% des droits de vote exerçables de Sodexo et 42,83% du capital social et 59,98% des droits de vote exerçables de Pluxee.

La famille de Pierre et Nani Bellon, qui contrôle 88,6% de BELLON SA, a signé un accord en juin 2015 d’une durée de 50 ans empêchant leurs descendants directs de disposer librement de leurs actions Bellon SA.

Les deux principaux actifs de Bellon SA sont ses participations dans Sodexo et Pluxee et Bellon SA n’a pas vocation à céder ces participations à des tiers.

Contact

contact.bellonsa@bellonsa.com

