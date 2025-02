شركة BioAro تطلق تقنية تحليل تسلسل الجينوم الكامل فائقة السرعة PanOmiQ المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تقنية PanOmiQ تُحدِث ثورة في الطب الجينومي بسرعة ودقة وإمكانية وصول غير مسبوقة – وتضع معيارًا جديدًا بزمن تحليل أقل من 5 دقائق لملفات VCF، وأقل من ساعتين لملفات FASTQ

كالجاري، ألبرتا،, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

ستكشف شركة BioAro، الرائدة عالميًا في مجال الصحة الدقيقة وعلم الجينوم، عن منصتها المبتكرة PanOmiQ المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المؤتمر العالمي المرموق للطب الدقيق (PMWC) في منطقة وادي السيليكون، ويحقق هذا الحل الخاص بتحليل تسلسل الجينوم الكامل (WGS) كفاءة لا مثيل لها، حيث يقلل وقت التحليل إلى أقل من ساعتين ويُولِد ملفات بتنسيق الاتصال المتغير (VCF) في أقل من خمس دقائق، وبذلك يُعيد هذا الإنجاز التاريخي في علوم الطب والحوسبة ترسيخ مكانة الطب الدقيق وتحليل الجينوم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يشكل هذا الابتكار تحولاً جذريًا في مجال الرعاية الصحية العالمية، حيث يجمع بين السرعة والدقة والتكلفة الميسورة، مما يجعل الطب الدقيق في متناول الجميع أكثر من أي وقتٍ مضى. يقول الدكتور Anmol S. Kapoor، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة BioAro: "إن تقنية PanOmiQ ليست مجرد تقدم تكنولوجي فحسب، بل إنها تغيير جذري في مجال الرعاية الصحية العالمية". "ومن خلال تقليص مدة تحليل الجينوم من أيام إلى ساعات، فإننا نجعل الطب الدقيق متاحًا للجميع، وليس فقط لطبقة الأثرياء، فتُمكِن هذه الابتكارات الأطباء السَريريين من اتخاذ قرارات مبنية على رؤى وتحليلات جينية فورية، مما يحوّل الطب من العلاجات التفاعلية إلى رعاية استباقية ووقائية، وبهذا يُمكننا إطالة عُمْر الإنسان وجعل صحته الشخصية واقعًا عالميًا."

يظهر التزام شركة BioAro بالابتكار من خلال سعيها المستمر لتقديم حلول متطوّرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تعزز دقة التشخيص وتُيسر إمكانية الوصول إلى الطب الجيني. وتذلل تقنية PanOmiQ بفعاليةٍ العوائق التي كانت تعترض طرق التسلسل التقليدية، والتي كانت عادةً ما تستغرق وقتًا طويلاً وتتكبد تكاليف باهظة، وذلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في تحليل الجينوم. يُمكِّن هذا الإنجاز الباحثين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات من تسريع التشخيص الدقيق وتحسين خطط العلاج وتقليل العبء على البنية التحتية للرعاية الصحية بشكل كبير.

سيعرض الدكتور Raja B. Singh، كبير المسؤولين العلميين في شركة BioAro، تقنية PanOmiQ في المؤتمر العالمي للطب الدقيق (PMWC)، مُسلطًا الضوء على قدرتها على تمكين الوصول إلى الصحة الدقيقة من خلال تكنولوجيا الجينوم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تجعل تقنية PanOmiQ علم الجينوم المُتقدم متاحًا للمستشفيات والباحثين والمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال القضاء على التكاليف الباهظة وتعقيدات تحليل تسلسل الجينوم الكامل (WGS) التقليدي، ويفتح هذا الابتكار آفاقًا جديدة في أبحاث السرطان وتشخيص الأمراض النادرة ومراقبة الأمراض المُعْدية، مما يعزز الدور الفعّال للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.

ومن بين أبرز إنجازات تقنية PanOmiQ، كفاءتها العالية في اكتشاف المتغيرات الجينية. وفي أغسطس 2024، حققت تنقية PanOmiQ تطابقًا بنسبة 100% في اكتشاف المتغيرات الجينية خلال اختبار الكفاءة الذي أجرته الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP)، مما يعزز مكانتها كإحدى أكثر منصات الجينوم المتاحة دقةً. يضمن هذا المستوى من الدقة أن يثق الأطباء والباحثون في النتائج المستمدة من البيانات الجينية، مما يسهم في تحسين رعاية المرضى وتحقيق اكتشافات رائدة.

يقول الدكتور Raja B. Singh: "نحن لا نجعل التحليلات الجينية أسرع فحسب؛ بل نجعلها أكثر ذكاءً ودقة، وتضمن الدقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذا النطاق حصول المرضى على تحليلات ونتائج جينية أكثر موثوقية، مما يؤدي إلى تشخيصات أفضل وعلاجات أكثر دقةً واكتشافات رائدة في مجالات مثل أبحاث السرطان والأمراض الوراثية النادرة، لذلك، تُعَد هذه التقنية مستقبل الطب الدقيق."

إن إطلاق تقنية PanOmiQ في المؤتمر العالمي للطب الدقيق (PMWC) في منطقة وادي السيليكون يُعَد لحظةً فارقةً في مجال ابتكارات الرعاية الصحية. وبفضل الاستفادة من التحليل الجينومي القائم على الذكاء الاصطناعي، تُمكِن تقنية PanOmiQ من توفير علاجات أسرع وأكثر تخصيصًا وتقلل من تكاليف الرعاية الصحية وتُوسِع نطاق الوصول إلى الطب الدقيق في المناطق المحرومة. تساعد هذه المنصة الرائدة الأطباء والباحثين على تقديم رعاية استباقية ووقائية، بدءًا من تطوير أبحاث السرطان وعلاجات الأمراض النادرة وصولًا إلى مراقبة الأمراض المُعْدية في الوقت الفعلي، مما يساهم في تحسين نتائج المرضى وإطالة العُمْر البشري.

يواجه مقدمو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تحديات كبيرة في تقديم تشخيصات دقيقة وفي الوقت المناسب، لا سيما في المناطق ذات الوصول المحدود إلى التقنيات الطبية المتقدمة. وتسدّ تقنية PanOmiQ هذه الفجوة من خلال تقديم حل تحليل جيني فعّال وقابل للتطوير ومنخفض التكلفة. يُعَد هذا التطوُّر إنجازًا مهمًا للغاية في مجال الأورام، حيث يمكن للتسلسل السريع للجينوم أن يساهم في وضع استراتيجيات علاجية مخصصة لكل مريض وبالتالي تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة. وعلى نحوٍ مماثل، في دراسة الأمراض الوراثية النادرة، تسهم إمكانات تقنية PanOmiQ في تسريع التشخيص وتمكين التدخل المبكر، مما يُحدِث تحولاً في حياة المرضى.

لا تُعَد تقنية PanOmiQ مجرد منصة لتسلسل الجينوم الكامل (WGS) فحسب - إنها أسرع منصة تقدم نتائج تحليلات جينية متعددة في العالم. وتمتد تحليلاتها المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل التسلسل الكامل للإكسوم وتحليل الميكروبيوم، بما في ذلك ميكروبيومات الجلد والفم والأمعاء والمهبل بشكل فوري. يتيح هذا النهج الشامل في علم الجينوم للباحثين ومُقدمي الرعاية الصحية التوصل إلى رؤى أعمق حول التفاعل بين الجينات والميكروبيومات، مما يعزز التقدم في مجال الصحة الدقيقة.

ومن خلال دمج تحليل الميكروبيوم، تُحسِّن تقنية PanOmiQ الفهم حول كيفية تأثير الأنظمة البيئية الميكروبية على صحة الإنسان. ويحظى هذا الأمر بأهمية خاصة في التغذية الشخصية والعلاج المناعي وإدارة الأمراض المزمنة، حيث يؤدّي تكوين الميكروبيوم دورًا حيويًا في هذا المجال. تُمكِن القدرة على إجراء تقييمات الميكروبيوم الفورية الأطباء السَريريين من تخصيص التدخلات بدقة غير مسبوقة، مما يحسن رعاية المرضى على المستوى الفردي.

واختتم الدكتور Kapoor حديثه قائلاً: "إن القدرة على تحليل جينوم كامل على مستوى السكان في أقل من ساعتين هي قفزة تاريخية في قطاع العلوم الطبية. فنحن لا نحلل الحمض النووي بشكل أسرع فحسب، بل نعيد كتابة مستقبل الرعاية الصحية."

تستعد PanOmiQ لتحويل المشهد في قطاع الرعاية الصحية العالمي من خلال سرعة إنجاز التحليلات الجينية وتوسيع نطاق الوصول إلى الطب الدقيق. تتعدد النتائج المترتبة على هذا الابتكار بشكل كبير، بدءًا من تحسين استراتيجيات الوقاية من الأمراض إلى خطط العلاج الشخصية المُصَممة خصيصًا لتناسب السمات الجينية الفريدة لكل مريض. وبينما تواصل BioAro دفع عجلة الابتكار، تظل الشركة متمسكةً بمهمتها لجعل الصحة الدقيقة واقعًا متاحًا للجميع.

نبذة عن شركة BioAro

BioAro هي شركة رائدة في مجال الصحة الدقيقة وعلوم الجينوم، ويقع مقرها الرئيسي في كالجاري، ألبرتا. تتخصص شركة BioAro في تحليلات تسلسل الجينوم الكامل وتسلسل الإكسوم الكامل وتحليل الحمض النووي الخالي من الخلايا وعلم ما فوق الجينات مثل التيلومير والمِثْيَلَة وتحليل تعبير الجينات وتسلسل أورام السرطان وعلم الصيدلة الجيني واختبار الميكروبيومات وعلم المعلومات الحيوية القائم على الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها في طليعة الشركات المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعمل BioAro على تحسين نتائج المرضى وتسريع مدة إنجاز الأبحاث الطبية وإعادة تشكيل مستقبل الطب الشخصي، وذلك من خلال حلولها المتطورة في علم الجينوم وإطالة العُمْر البشري والصحة الدقيقة مثل BioELR وBiongevity وThe BioSport وBioGut Clinic.

جهة الاتصال الإعلامية

البريد الإلكتروني: prsareen@bioaro.com

الهاتف: 2222-721-587

الموقع الإلكتروني: www.PanOmiQ.com

