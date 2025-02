EBC Financial Group ร่วมมือกับ Shakti Regeneration Institute…

การสนับสนุน West Bengal School และการสนับสนุนสื่อสารคดีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมในระดับโลกช่วยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในด้านการศึกษาและความยั่งยืน

เมืองรานากัต ประเทศอินเดีย, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) บริษัทนายหน้าด้านการเงินชั้นนำระดับโลกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบถึงโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กรล่าสุด ที่ร่วมมือกันในเชิงกลยุทธ์กับ Shakti Empowerment Education Foundation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Shakti Regeneration Institute (SRI) ความร่วมมือนี้จะเป็นมอบอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น ชุดนักเรียน ชั้นเรียนการตัดเย็บเสื้อผ้าสายวิชาชีพ และกิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับนักเรียนผู้มีรายได้น้อยจำนวน 50 คนเพื่อสนับสนุนโรงเรียน Ramakrishna Vedanta Vidyapith ในรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย



ลิขสิทธิ์ภาพ: Shakti Regeneration Institute

ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ CSR เชืงกว้างของ EBC ที่ช่วยส่งเสริมบทบาทของบริษัทในฐานะนายหน้าด้านการเงินระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกไปพร้อมกับการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียม รวมถึงการพัฒนาชุมชนที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจจำกัดได้อย่างยั่งยืน

EBC Financial Group ให้การสนับสนุนซีรีส์การศึกษาสาธารณะเรื่อง What Economists Really Do (WERD) ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดเป็นจำนวนสองตอน ได้แก่: The Economics of Tax Evasion ในปี 2023 และ Macroeconomics and Climate ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ซีรีส์ทั้งสองตอนนี้จะให้ความรู้ว่าเศรษฐศาสตร์สามารถแก้ไขปัญหาเชิงสังคมที่สำคัญได้อย่างไร และแสดงให้เห็นภารกิจของ EBC เชิงกว้างในการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ซึ่งเป็นหลักการที่ขับเคลื่อนบริการด้านนายหน้าในระดับโลกของบริษัท ช่วยให้บุคคลและสถาบันต่าง ๆ สามารถดำเนินธุรกิจในตลาดการเงินได้อย่างมั่นใจ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เป้นผู้ผลิตซีรีส์ WERD นี้ขึ้นเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงการวิจัยในเชิงวิชาการกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง

โครงการริเริ่มต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการส่งเสริมการเข้าถึงทางการศึกษา การส่งเสริมการอภิปรายเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และการจัดการกับความท้าทายที่เชื่อมโยงกันระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมกับความยั่งยืน และเมื่อเปลี่ยนการมุ่งเน้นไปที่ประเทศอินเดีย ความร่วมมือระหว่าง EBC กับ SRI จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับภารกิจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับท้องถิ่นในระยะยาว โดยการมอบเครื่องมือเพื่อการเติบโตและการมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนให้แก่บุคคล ไปพร้อมกับการส่งเสริมการพัฒนาระดับรากหญ้าอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการสนับสนุนที่สำคัญนี้ ความเป็นผู้นำด้านการสนับสนุนทั่วโลกของ EBC ยังแสดงออกผ่านการสนับสนุนสารคดีเรื่อง #TheRegenerationGeneration ที่กำลังจะออกอากาศในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งสารคดีนี้เป็นโครงการริเริ่มที่มีคุณ Indrani Pal-Chaudhuri ผู้ก่อตั้งของ SRI เป็นผู้กำกับด้วยตนเอง เนื้อเรื่องที่กล่าวถึงความต้องการเร่งด่วนด้านการเงินและการศึกษาเพื่อการฟื้นฟูนี้ เน้นย้ำถึงความพยายามของเหล่าผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักประดิษฐ์ ผู้นำทางธุรกิจ นักการศึกษา และผู้นำชนพื้นเมืองที่ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องระบบนิเวศและชุมชนที่เปราะบางจากภัยคุกคามด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นเอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบทสัมภาษณ์ระหว่างคุณ David Barrett ประธานกรรมการบริหาร ของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กับศาสตราจารย์ Teytelboym จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด การมีส่วนร่วมของ EBC ในโครงการด้านสังคมทั้งสองโครงการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะไม่เพียงแต่สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงการสร้างการตระหนักรู้และการดำเนินการทั่วโลก เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียม





คุณ Barrett กล่าวถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือนี้ว่า: "ที่ EBC เราตระหนักเป็นอย่างดีว่าพลังที่แท้จริงของการศึกษาสามารถก่อรากฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและสร้างเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือระหว่างเรากับสถาบัน Shakti Regeneration นั้นไม่ใช่แค่เพียงการสนับสนุนเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราในการยกระดับคนรุ่นต่อไป ด้วยการสนับสนุนโรงเรียน Ramakrishna Vedanta Vidyapith ในการมอบมเครื่องมือที่จำเป็นในการเติบโตให้กับเด็ก ๆ ผู้ด้อยโอกาส สำหรับการมีส่วนร่วมในสารคดี #TheRegenerationGeneration 2025 ของเรานั้น เราเผยแพร่ความคิดเห็นของชุมชนพื้นเมือง รวมถึงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเขา เช่นเดียวกับความร่วมมือในโครงการ WERD ของเรากับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ที่เน้นย้ำความมุ่งมั่นของเราในด้านการส่งเสริมความเข้าใจระดับโลกเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ ด้วยการลงทุนด้านการศึกษาในทุกระดับนี้ เรามีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาส ส่งเสริมความเท่าเทียม และแก้ไขความท้าทายในยุคสมัยของเรา ซึ่งความพยายามทั้งหมดนี้เป็นไปตามค่านิยมหลักของเรา อันได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน"

คุณ Ajay Pal-Chaudhuri ประธานและผู้ก่อตั้ง Shakti Regeneration Institute กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะประกาศความร่วมมือระหว่างเรากับ EBC Financial Group ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ผสมผสานความรับผิดชอบขององค์กรเข้ากับผลกระทบในระดับโลก ด้วยความร่วมมทอนี้ เราจะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดยผสมผสานจุดแข็งด้านการศึกษาของเราเข้ากับการสนับสนุนทางนิเวศวิทยาเพื่อส่งเสริมชุมชนทั่วโลก และด้วยการสนับสนุนของ EBC นี้ เราไม่เพียงแต่จะมอบการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเหล่าเด็กผู้ด้อยโอกาสเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความท้าทายสำคัญที่ชุมชนพื้นเมืองต้องเผชิญและปัญหาของระบบนิเวศที่เปราะบางอีกด้วยในระดับโลกได้อีกด้วย"

ค่านิยมพื้นฐานที่เป็นสารถสำคัญของภารกิจของ EBC

ความมุ่งมั่นของ EBC ในการสร้างความแตกต่างอันเป็นสาระที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร ได้แก่ การอุทิศตน ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ โดย EBC จะแสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบขององค์กรสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร รวมถึงการร่วมสนับสนุนสวัสดิการของชุมชนและการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่หล่อเลี้ยงประชากรที่เปราะบาง ด้วยการสร้างความมั่นใจว่าทรัพยากรทางการเงินจะไปถึงโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบได้ EBC ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลระดับชั้นนำ โดยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างให้นักลงทุนมีึสามสามารถในการเข้าถึงตลาดทั่วโลก เช่น สกุลเงิน ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ ด้วยการลงทุนทางสังคมที่สร้างผลกระทบที่มีส่วนร่วมต่อสวัสดิการและความยั่งยืนของชุมชน





โรงเรียน Ramakrishna Vedanta Vidyapith ซึ่งจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 25 ปีในเดือนมกราคม 2025 ถือเป็นสถาบันที่สำคัญในด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน West Bengal โรงเรียนให้การส่งเสริมศักยภาพเด็กและสตรีผู้มาจากภูมิหลังที่ด้อยโอกาสผ่านโครงการทางการศึกษา เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถทำลายวงจรของความยากจน และมีส่วนสนับสนุนชุมชนของตนในเชิงบวกได้ ซึ่งการสนับสนุนของ EBC จะช่วยเสริมสร้างภารกิจของโรงเรียน โดยการสร้างความมั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ จะได้รับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการฝึกอบรมในเชิงวิชาชีพและโอกาสในการสร้างชุมชน ซึ่งจะเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จในระยะยาวของเด็ก ๆ คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SRI และภารกิจต่าง ๆ ได้ที่ www.shaktiregeneration.org

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดประสงค์และโครงการริเริ่มต่าง ๆ ของ EBC ได้ที่ https://www.ebc.com/ESG

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน และเป็นที่รู้จักในด้านบริการนายหน้าทางการเงินและการจัดการสินทรัพย์ EBC มีสำนักงานตั้งอยู่ในศูนย์การเงินที่สำคัญแห่งต่าง ๆ เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาซอล และอีกมากมาย โดยช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการเทรดที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ

EBC ได้รับการยอมรับโดยมีรางวัลมากมายเป็นเครื่องพิสูจน์ และภาคภูมิใจในความยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมชั้นนำและกฎระเบียบนานาชาติ บริษัทในเครือของ EBC Financial Group ได้รับการกำกับดูแลและได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลุ่มลึกกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC เป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลกอีกด้วย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นมา EBC สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ "What Economists Really Do" ที่จัดทำโดย Department of Economics ของ Oxford University โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Savitha Ravindran

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์สากล (เอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกา)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

ผู้จัดการฝ่ายการประชาสัมพันธ์ระดับโลก (เอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกา)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก

douglas.chew@ebc.com

คุณ Indrani Pal-Chaudhuri กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียน Ramakrishna Vedanta Vidyapith ในอินเดีย - EBC [เครดิตภาพ: Shakti Regeneration Institute] เหล่านักเรียนจากโรงเรียน Ramakrishna Vedanta Vidyapith ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขกับคุณ Indrani Pal-Chaudhuri หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Shakti Regeneration Institute (SRI) ณ งานที่สถาบันให้การสนับสนุน [เครดิตภาพ: Shakti Regeneration Institute]

