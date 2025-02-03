EBC Financial Group 与 Shakti Regeneration Institute 合作助力边缘化社区并推动原住民保护工作

赞助西孟加拉邦学校并支持全球环保纪录片，彰显 EBC 对教育和可持续发展的承诺

拉纳加特，印度, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC)，全球领先的金融经纪公司自豪地宣布，其最新的企业社会责任 (CSR) 计划将通过与 Shakti Regeneration Institute (SRI) 旗下的 Shakti Empowerment Education Foundation 建立战略合作。 该合作将支持位于印度西孟加拉邦的 Ramakrishna Vedanta Vidyapith 学校，为 50 名低收入学生提供基本教育资源、校服、职业缝纫课程和课外活动。



图片版权：Shakti Regeneration Institute

该合作属于 EBC 更广泛企业社会责任策略的一部分，衬托其作为全球金融经纪公司的作用，在进入全球市场的同时，为经济机遇有限的社区推动平等教育和可持续发展。

EBC Financial Group 此前赞助过两期牛津大学的 What Economists Really Do (WERD) 公共教育系列：2023 年的《逃税经济学》 (The Economics of Tax Evasion) 以及 2024 年 11 月的《宏观经济与气候》(Macroeconomics and Climate)。 这些系列节目探讨了经济学可以如何解决重大的社会问题，并反映了 EBC 赋予知情决策权的更广泛使命——这一原则同样推动其全球经纪服务，让个人和机构能够自信地在金融市场中前行。 WERD 系列由经济学院独立制作，致力于将学术研究与现实挑战相结合。

这些举措共同展示出 EBC 致力于推动教育普及、促进批判性讨论，以及应对社会经济发展和可持续性方面相互关联的挑战。 在将重点转移到印度后，EBC 与 SRI 的合作加强了其在当地推动长期社会变革的使命，为个人提供发展工具，为社区发展贡献出一份力量，同时促进基层的可持续发展。

除了这一重大赞助之外，EBC 在全球倡导中的领导地位还体现在其对即将推出的纪录片 #TheRegenerationGeneration 所做的贡献，该片由 SRI 的创始人 Indrani Pal-Chaudhuri 执导。 影片探讨对再生金融和教育的迫切需求，重点展示诺贝尔奖得主、创新人士、商业领袖、教育学家以及原住民领袖在持续加剧的气候变化威胁之下，共同努力保护脆弱的生态系统和社区。 影片还包含对 EBC Financial Group (UK) Ltd. 首席执行官 David Barrett 以及牛津大学经济学院的 Teytelboym 教授的访谈。 EBC 对这两个社会项目的参与，彰显了其支持当地社区，同时推动全球对可持续和公平未来的认识和行动的承诺。





Barrett 强调了这次合作的战略意义：“在 EBC，我们认识到教育的真正力量，能够为社会转型和开辟可持续变革途径奠定基础。 我们与 Shakti Regeneration Institute 的合作不仅仅是一次赞助——它还展现了我们托举下一代的承诺，正如我们为 Ramakrishna Vedanta Vidyapith 学校的边缘儿童们提供个人发展所需的工具。 通过参与 #TheRegenerationGeneration 2025 纪录片，我们放大了原住民社区的声音，为保护他们的文化和环境遗产提供支持。 同样，我们与牛津大学经济学院 WERD 项目的合作彰显了我们致力于增进全球对关键经济和社会问题的了解。 通过投资各个层级的教育，我们致力于创造机遇、促进公平，并应对当代挑战。 这些努力都与我们的诚信、责任和可持续性核心价值观完美契合。”

Shakti Regeneration Institute 主席兼创始人 Ajay Pal-Chaudhuri 表示：“我们很兴奋地宣布与 EBC Financial Group 达成合作，这一合作体现了企业责任与全球影响力的融合。 我们携手开启了一段变革之旅，将我们的教育和生态倡导专长结合在一起，以赋能全球社区。 有了 EBC 的支持，我们不仅能够帮助边缘儿童获得教育，还能提高全球对原住民社区面对的重大挑战以及脆弱生态系统困境的认识。”

EBC 使命的核心价值观

EBC 致力于做出有意义的改变，这与其奉献、责任和诚信的核心价值观一致。 通过确保将金融资源导向有影响力的项目，EBC 做出表率，展现企业责任如何能够推动真实的社会变革、改善社区福祉并保护支持弱势群体的生态系统。 在严苛的监管下，EBC 将其使命与有影响力的社会投资相结合，帮助投资者进入全球市场（如货币、指数和商品），同时为社区福利和可持续发展贡献一份力量。





Ramakrishna Vedanta Vidyapith 学校是改善西孟加拉当地社区的重要机构，于 2025 年 1 月迎来建校 25 周年。 学校通过其教育计划帮助来自边缘化背景的儿童和妇女，帮助他们打破贫穷循环并为社区做出积极贡献。 EBC 的支持强化了学校的使命，帮助确保这些儿童不仅能够获得基础教育，还能获得职业培训和建设社区的机会，帮助他们为长期的成功奠定基础。 如需了解 SRI 及其使命的更多信息，请访问 www.shaktiregeneration.org。

如需了解 EBC 事业及计划的更多信息，请访问 https://www.ebc.com/ESG。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于伦敦著名的金融区，以其金融经纪和资产管理服务而闻名。 EBC 在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等主要金融中心设有办事处，帮助零售、专业和机构投资者进入广泛的全球市场，并获得包括货币、商品、股票和指数等方面的交易机会。

EBC 屡获殊荣，始终遵守最高道德标准和国际法规，并引以为傲。 EBC Financial Group 的子公司受到当地司法管辖区的监管并获得许可。 EBC Financial Group (UK) Limited 由英国金融行为监管局 (FCA) 监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 由开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 由澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管。

EBC Group 核心人员由经验丰富的专业人士组成，他们拥有逾 30 年大型金融机构的深厚经验，成功地应对了从《广场协议》到 2015 年瑞士法郎危机等多个重大经济周期。 EBC 秉持诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保认真对待每一位投资者，给予他们应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇合作伙伴，在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 EBC 也是联合国基金会 “United to Beat Malaria”（联合战胜疟疾）行动的合作伙伴，该行动旨在改善全球健康状况。 从 2024 年 2 月起，EBC 开始支持牛津大学经济系 “What Economists Really Do”（经济学家的工作）系列公众活动，旨在阐释经济学的原理及其在解决重大社会挑战中的应用，以增进公众理解并促进相关讨论。

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Indrani Pal-Chaudhuri 在印度与 Ramakrishna Vedanta Vidyapith 学校的儿童互动 - EBC [照片来源：Shakti Regeneration Institute] Ramakrishna Vedanta Vidyapith 学校的学生在 Shakti Regeneration Institute (SRI) 支持的一次活动期间，与其创始人之一 Indrani Pal-Chaudhuri 共享欢乐时刻。 [照片来源：Shakti Regeneration Institute] 牛津大学 Amazon 纪录片中 David Barrett 和 Indrani Pal-Chaudhuri 采访幕后花絮 - EBC EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett，与 Indrani Pal-Chaudhuri 进行了一次访谈，这次访谈将在即将推出的 #TheRegenerationGeneration 纪录片中播出，该纪录片聚焦全球为保护生态系统和推动可持续变革所做的努力。 Ramakrishna Vedanta Vidyapith 的学生们对 EBC 的支持表达由衷的感谢。 - EBC Ramakrishna Vedanta Vidyapith 的学生们感谢 EBC Financial Group 赞助他们的教育和职业培训，为他们创造更美好的未来。

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