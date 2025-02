EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group)、シャクティ・リジェネレーション・インスティテュート (Shakti Regeneration Institute)…

西ベンガル州の学校支援および世界的な環境ドキュメンタリーの協賛が、教育と持続可能性へのEBCの取り組みを際立たせる

インド・ラナガット発, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする金融仲介企業であるEBCファイナンシャルグループ (EBC) は、シャクティ・リジェネレーション・インスティテュート (SRI) の一部であるシャクティ・エンパワーメント・エデュケーション財団 (Shakti Empowerment Education Foundation) との戦略的提携を通じた最新の企業の社会的責任 (CSR) イニシアチブを発表した。 この協力により、インド西ベンガル州のラーマクリシュナ・ヴェダンタ・ヴィディヤピート校 (Ramakrishna Vedanta Vidyapith school) が支援され、50名の低所得層の生徒に対して、必須の教育資料、制服、職業訓練用の裁縫クラス、課外活動へのアクセスが提供される。



画像著作権:シャクティ・リジェネレーション・インスティテュート

この提携は、EBCの包括的なCSR戦略の一環であり、世界的な金融仲介企業としての役割を補完するものである。これにより、世界市場へのアクセスを可能にすると同時に、経済的な機会が限られた地域社会において、公平な教育と持続可能な発展を促進する。

EBCファイナンシャルグループは、オックスフォード大学の公開教育シリーズ「エコノミストの実際の仕事 (What Economists Really Do)」 (WERD) を支援し、2023年の「租税回避の経済学 (The Economics of Tax Evasion)」および2024年11月の「マクロ経済学と気候変動 (Macroeconomics and Climate)」の2エピソードを協賛した。 これらのエピソードは、経済学がどのようにして重要な社会問題に取り組むことができるかを探求しており、情報に基づいた意思決定を促進するというEBCの包括的な使命を反映している。この理念は、個人や機関が金融市場を自信を持って活用できるよう支援する、EBCの世界的な金融仲介サービスの原動力でもある。 WERDシリーズは、オックスフォード大学経済学部によって独立して制作されており、学術研究と現実の課題を結びつけることに対する同学部の取り組みを示している。

これらの取り組みは、教育へのアクセスの向上、重要な議論の促進、そして社会経済的発展と持続可能性という相互に関連する課題への対応に対するEBCの献身を示している。 インドに焦点を移すと、EBCとSRIの提携は、地域レベルでの長期的な社会変革を推進するというEBCの使命を強化しており、この提携により、個人が成功し、地域社会の発展に貢献するための手段が提供されると同時に、草の根レベルでの持続可能な発展が促進される。

この重要な支援に加え、EBCの世界的なアドボカシーにおけるリーダーシップは、SRIのイニシアチブであり、その創設者インドラニ・パル=チャウドゥリ (Indrani Pal-Chaudhuri) が監督を務める次回のドキュメンタリー「#TheRegenerationGeneration」への貢献に表れている。 この映画は、再生型金融と教育の緊急性をテーマに掲げ、ノーベル賞受賞者、革新者、ビジネスリーダー、教育者、そして先住民リーダーが協力し、気候変動による脅威の増大から脆弱な生態系や地域社会を守るための取り組みを強調している。 また、EBCファイナンシャルグループ (UK) Ltd (EBC Financial Group (UK) Ltd.) のCEOであるデイビッド・バレット (David Barrett) およびオックスフォード大学経済学部のテイテルボイム教授 (Professor Teytelboym) のインタビューも収録されている。 EBCのこれらの社会プロジェクトへの関与は、地域社会を支援するだけでなく、持続可能で公平な未来に向けた世界的な意識と行動を促進するという同社の取り組みを強調している。





デイビッド・バレットはこの提携の戦略的重要性について次のように述べている。「EBCでは、教育の真の力が社会を変革し、持続的な変化への道筋を作る基盤となることを認識しています。 シャクティ・リジェネレーション・インスティテュートとの提携は単なる協賛ではなく、次世代を支援するという私たちの献身を反映しており、ラーマクリシュナ・ヴェダンタ・ヴィディヤピート校を通じて、周縁化された子どもたちが成長するために必要な手段を提供する支援を行っています。 #TheRegenerationGeneration 2025のドキュメンタリーへの関与を通じて、先住民コミュニティの声を広めるとともに、彼らの文化的および環境的遺産の保護を支援しています。 同様に、オックスフォード大学経済学部のWERDプログラムとの協力は、重要な経済的および社会的課題に関する世界的な理解を深めるという私たちの献身を強調しています。 教育へのあらゆるレベルでの投資を通じて、私たちは機会を創出し、公平性を促進し、現代の課題に対応することを目指しています。 これらの取り組みは、誠実さ、責任、持続可能性という私たちの基本的価値観と完全に一致しています」。

シャクティ・リジェネレーション・インスティテュートの会長兼創設者であるアジャイ・パル=チャウドゥリ (Ajay Pal-Chaudhuri) は次のように述べている。「EBCファイナンシャルグループとの提携を発表できることを大変嬉しく思います。この協力は、企業の責任と世界的な影響力が交差するものを体現しています。 私たちは共に教育と生態系擁護の分野での強みを結集し、世界中の地域社会を支援するという変革の旅に乗り出します。 EBCの支援により、周縁化された子どもたちに教育を通じて力を与えるだけでなく、先住民コミュニティが直面している重大な課題や脆弱な生態系の窮状に関する世界的な認識を高めることができます」。

EBCの使命の中心にある基本的価値観

EBCの「意義ある変化をもたらす」という取り組みは、献身、責任、そして誠実さという基本的価値観と一致している。 EBCは、財政資源を影響力のあるプロジェクトに振り向けることで、企業の責任が現実世界の変化を促進し、地域社会の福祉や脆弱な人々を支える生態系の保全にどのように寄与できるかを体現している。 最高水準の規制の下で運営されるEBCは、通貨、指数、商品などの世界市場へのアクセスを投資家に提供するという使命を、地域社会の福祉や持続可能性に貢献する影響力のある社会的投資と融合している。





2025年1月に創立25周年を迎えるラーマクリシュナ・ヴェダンタ・ヴィディヤピート校は、西ベンガル州における地域社会の向上において重要な役割を果たしてきた。 同校の教育プログラムは、周縁化された背景を持つ子どもや女性たちが貧困の連鎖を断ち切り、地域社会に積極的に貢献できる力を育むことを目的としている。 EBCの支援により、これらの子どもたちには、基礎教育だけでなく、職業訓練や地域社会づくりの機会が提供され、長期的な成功に向けた準備が整えられる。 SRIとその使命に関する詳細は、www.shaktiregeneration.orgを参照されたい。

EBCの取り組みやイニシアチブに関する詳細は、https://www.ebc.com/ESGを閲覧されたい。

EBCファイナンシャルグループについて

ロンドンの名高い金融街に設立されたEBCファイナンシャルグループ (EBC) は、金融仲介および資産運用サービスで知られている。 EBCは、ロンドン、シドニー、香港、東京、シンガポール、ケイマン諸島、バンコク、リマソールなど有数の金融センターに戦略的に拠点を置き、個人投資家、プロ投資家、機関投資家が、通貨、コモディティ、株式、株価指数など、幅広いグローバル市場や取引機会にアクセスすることを可能にしている。

数々の受賞歴を持つEBCは、最高レベルの倫理基準と国際規制の遵守を誇りとしている。 EBCファイナンシャルグループの子会社は、それぞれの管轄区域で規制および認可を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国)(EBC Financial Group (UK) Limited) は英国の金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって、EBCファイナンシャルグループ (ケイマン諸島)(EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって、EBCファイナンシャルグループ (オーストラリア) (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) およびEBCアセットマネジメント(EBC Asset Management Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (Australia's Securities and Investments Commission: ASIC) によって規制されている。

EBCグループの中核を担うのは、大手金融機関で30年以上の豊富な経験を持ち、プラザ合意から2015年のスイスフラン危機に至る重要な経済サイクルを巧みに乗り越えてきた経験豊富な専門家である。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産のセキュリティが最優先される文化を推進し、あらゆる投資家との関わりがそれに値する最大限の真剣さをもって扱われることを保証する。

EBCはFCバルセロナの公認外国為替パートナーであり、アジア、LATAM、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供している。 EBCはまた、国連財団 のキャンペーン「団結してマラリア撲滅へ」のパートナーでもあり、世界的な健康状態の向上を目指している。 2024年2月より、EBCはオックスフォード大学経済学部によるパブリック・エンゲージメント・シリーズ「経済学者が実際に行っていること」を支援し、経済学とその主要な社会的課題への応用を解明することで、一般市民の理解と対話を深めている。

報道関係者向け問い合わせ先:

サヴィタ・ラビンドラン (Savitha Ravindran)

グローバル広報マネージャー (EMEA、LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

チャイナ・エルヴィナ (Chyna Elvina)

グローバル広報マネージャー (APAC、LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

ダグラス・チュー (Douglas Chew)

グローバル広報担当リーダー (Global Public Relations Lead)

douglas.chew@ebc.com

この発表に付随する写真は、以下から入手可能:

インドラニ・パル=チャウドゥリがインドのラーマクリシュナ・ヴェダンタ・ヴィディヤピート校の子どもたちと交流 - EBC [写真著作権:シャクティ・リジェネレーション・インスティテュート] ラーマクリシュナ・ヴェダンタ・ヴィディヤピート校の生徒たちが、シャクティ・リジェネレーション・インスティテュート (SRI) の創設者の一人であるインドラニ・パル=チャウドゥリとイベント中に楽しいひとときを共有 [写真著作権:シャクティ・リジェネレーション・インスティテュート] オックスフォード大学で行われたAmazonドキュメンタリーのインタビュー撮影現場:デイビッド・バレットとインドラニ・パル=チャウドゥリ - EBC EBCファイナンシャルグループ (UK) Ltd.のCEOであるデイビッド・バレットが、インドラニ・パル=チャウドゥリと対談し、次回のドキュメンタリー「#TheRegenerationGeneration」において、生態系保護と持続可能な変革を推進する世界的な取り組みを特集するインタビューに出演 感謝の気持ちを込めて、EBCの支援に対するお礼を表現するラーマクリシュナ・ヴェダンタ・ヴィディヤピート校の生徒たち。 - EBC ラーマクリシュナ・ヴェダンタ・ヴィディヤピート校の生徒たちが、教育および職業訓練を支援し、明るい未来への機会を広げてくれたEBCファイナンシャルグループに感謝の意を示す

