Les chiffres de Made in Nature témoignent du succès écologique de CSO Italy

3 années d’activités, 270 arbres plantés, 13 tonnes de CO₂ absorbées

MILAN, 02 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le projet Made in Nature de CSO Italy s’achève aujourd’hui avec des résultats remarquables : le verger zéro émission, cœur du projet, a permis de réduire les émissions de CO₂ dans l’atmosphère de 13 tonnes, compensant ainsi l’impact des activités de la campagne.

De 2022 à 2025, le projet Made in Nature a vu la création et le développement du Verger Zéro Émission, une des initiatives les plus novatrices de cette campagne dédiée à la promotion des fruits et légumes biologiques en Italie, en France, en Allemagne et au Danemark. Ce verger est devenu un symbole concret de l’engagement écologique du projet. Financé par CSO Italy et l’Union européenne, le projet a bénéficié du soutien des principales entreprises du secteur : Brio, Canova, Ceradini Group, Conserve Italia, Orogel et Verybio.

Le Verger Zéro Émission : un engagement concret pour la planète

Grâce à la plantation de 270 arbres fruitiers suivant des techniques d’agriculture biologique, le projet a atteint un objectif important : absorber 13 tonnes de CO₂ en trois ans, compensant ainsi les émissions générées par les activités promotionnelles de la campagne. Chaque arbre a contribué à absorber en moyenne 150 kg de dioxyde de carbone, démontrant ainsi que l’agriculture biologique peut être un levier concret dans la lutte contre le changement climatique.

Un modèle d’économie circulaire

Les fruits récoltés dans le Verger Zéro Émission représentent non seulement une contribution environnementale, mais également une aide précieuse pour la communauté. Grâce au soutien des entreprises impliquées, la production sera destinée aux "Cuisines Populaires", créant ainsi un modèle d’économie circulaire alliant durabilité environnementale et sociale.

Les chiffres de la campagne Made in Nature

La campagne Made in Nature a également eu un impact significatif en matière de communication et de sensibilisation aux produits biologiques européens. Avec 7 000 journalistes contactés directement, 264 millions d’impressions totales et plus de 120 000 participants aux activités de relations publiques, le projet a touché une audience vaste. Par ailleurs, les initiatives numériques via Facebook, Instagram, YouTube et Google Ads ont généré plus de 120 millions d’impressions, avec des vidéos promotionnelles ayant récolté des millions de vues, transmettant un message toujours pertinent : le changement, même à table, commence à la racine.

