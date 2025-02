Le directeur national canadien du Syndicat des Métallos, Marty Warren, condamne les attaques du Président Trump contre les emplois et les collectivités du Canada

TORONTO, 01 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national canadien du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, Donald Trump a prouvé une fois de plus qu'il n'est pas l'ami des travailleurs des deux côtés de la frontière. L'imposition de tarifs douaniers globaux de 25 % sur les exportations canadiennes est une attaque directe contre les travailleuses et travailleurs, nos industries et nos collectivités.

Soyons clairs : Ces tarifs douaniers sont dangereux, injustifiés et néfastes pour les travailleuses et les travailleurs des deux pays. Ce n'est pas une question de commerce équitable, c'est une affaire purement politique qui se joue aux dépens d'emplois bien rémunérés.

En l'absence d'une action décisive et d'une résolution rapide, les conséquences pourraient être dévastatrices. Plus de 2,4 millions d'emplois canadiens dépendent directement ou indirectement du commerce avec les États-Unis. En 2024, quelque 1,8 million de personnes travaillaient dans des secteurs où au moins 35% des emplois dépendaient de la demande américaine pour les exportations canadiennes. Cette décision menace des centaines de milliers de ces emplois.

Chaque jour, 3,6 milliards de dollars de marchandises traversent la frontière canado-américaine, ce qui représente 1300 milliards de dollars par année. Ce partenariat commercial soutient 1,4 million d'emplois américains et 2,3 millions d'emplois canadiens. Ces tarifs douaniers ne nuisent pas seulement au Canada. Ils menacent la stabilité des industries de part et d'autre de la frontière.

Le Canada ne peut rester les bras croisés. Nous attendons de nos gouvernements qu'ils prennent des mesures de rétorsion immédiates et vigoureuses, afin que le Canada ne supporte pas seul le coût de cette guerre commerciale. Le gouvernement fédéral doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir et protéger les emplois et les travailleuses et travailleurs affectés, y compris un soutien d'urgence au revenu et un meilleur accès à l'assurance-emploi pour aider les familles à faire face aux retombées économiques néfastes de cette crise.

Ce n'est pas le moment de faire de la politique partisane. Les travailleuses et travailleurs et leurs familles ont besoin de voir tous les niveaux de gouvernement, quelle que soit leur couleur politique, travailler ensemble sur une stratégie claire et commune pour protéger les emplois et les industries du Canada. Notre réponse doit être à la hauteur de la gravité de cette crise, avec une action rapide familles des conséquences des politiques commerciales irresponsables du Président Trump. L'heure est au leadership, pas à la division.

Au-delà des réponses à court terme, le Canada doit prendre des mesures significatives pour réduire sa dépendance au commerce américain en renforçant son propre secteur manufacturier. Cela signifie l'adoption d'une stratégie industrielle attendue depuis longtemps, des politiques d'approvisionnement qui donnent la priorité aux produits canadiens, la garantie que les projets d'infrastructure publique utilisent de l'acier, de l'aluminium et d'autres matériaux canadiens et l'investissement dans des chaînes d'approvisionnement nationales qui créent de bons emplois syndiqués chez nous.

Nous avons déjà traversé une telle épreuve et nous savons comment la combattre. Les Métallos se tiendront aux côtés des travailleuses et des travailleurs, en faisant pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent des mesures et en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Les travailleuses et les travailleurs ont construit ce pays et nous ne laisserons pas Donald Trump ni aucun autre politicien soutenu par des milliardaires le démolir. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

François Soucy, Service des communications des Métallos, fsoucy@usw.ca, 873-355-2841

Shannon Devine, Service des communications des Métallos, sdevine@usw.ca, 416-938-4402

